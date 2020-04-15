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 Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина своевременно вышла на карантин и смогла избежать большого количества заразившихся коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".

"Если мы посмотрим на наше математическое моделирование, которое было сделано в конце февраля, то, по состоянию на 12 апреля, мы должны были бы иметь около 17 тыс. коронавирусных больных", - отметил он.

По его словам, от 100 до 1 тыс. и от 1 тыс. до 10 тыс. зараженных мы идем медленнее, чем другие страны.

"Это и есть эффект превентивных мер. Например, от 100 до 1 тыс. мы прошли за девять дней. Италия - за пять дней. Теперь давайте посмотрим, за какое время мы пройдем от 1 тысячи до 10 тыс. Испания, Италия прошли за пять-семь дней, а от 10 тыс. до 20 тыс. и т. д. проходят быстрее и быстрее. Потому что растет число контактов. У нас первая тысяча (у кого обнаружен COVID-19. - Ред.) была 4 апреля", - отметил Ляшко.

По словам Ляшко, как ожидается до конца апреля Украина выйдет на уровень 10 тыс. больных.

"И нормально, если мы к концу апреля выйдем на 10 тыс. Самый пессимистичный сценарий, который мы обсуждали раньше, - это 80%, потом 50%, затем 25% населения, которые переболеют коронавирусом. Если 25% украинцев будет инфицировано, сколько коек в инфекционных отделениях нам понадобится? Мы все видели по примеру Италии, Испании, Китая, что 5% всех заболевших нуждаются в интенсивной терапии. Их подключают к ИВЛ или к кислороду. И мы посмотрели на наши возможности. При инфицировании 25% населения (оно будет не одномоментным) мы рассчитывали, что на пике поражения в один день зараженными окажутся около 64 тыс. человек. И вот, представьте себе, настает этот день. 64 тыс. человек попадают в отделения интенсивной терапии. А по факту в стране в таких отделениях 5 тыс. коек. То есть нужно положить на одну койку кого-то из 12 человек", - объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема с тестированием на COVID-19 есть на Киевщине, планируем туда командировку в ближайшее время, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3189270
 
 
 Топ комментарии
 
Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко

И 17 тыс смертей, и пустыня. Никак не проверишь, так что можно пи2деть всё что угодно. Тем более, что, может, инфицированных уже сейчас реально больше, чем 17 тысяч. Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 991
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угу.... легко врать, когда в стране почти никто не может тебя опровергнуть, о великий санитарный регент при слабом зелёном монархе Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8483
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Если бы делали тестирование так как в Германии или той же Польше, было бы не 17 тысяч, а 170 тысяч. Всего сделали на всю Украину меньше 40 000 тысяч тестов. Молчали бы уже лучше статисты хреновы.
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И что? а так столько будет через неделю. Какая разница?
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если останешься дома и будешь просто жрать и ср*ть - то немного. а если выползешь из будки - то врачам придётся через 2 недели решать - тебя под ИВЛ положить или вон того парня. Вс*сал, "какая разница"?
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Ты приколист перепуганный. Ковид-19 никуда не денется и через месяц и через год, два десять. Ты постоянно в будке будешь сидеть?
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ты не видишь, что он не останавливается?
Это просто смерть по чуть-чуть.
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Человек предполагает Господь Располагает , а Смертен не может манипулировать как Жонглер.
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видно боженьга на "монахов" из печерской лавры оченно осерчал, раз расположил так, что там 90+ тел забрали за раз. Грешили-с, скоты.
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Нужно проверить , - ФСБ под прикрытием в Лавре к стати Украинской в аренде московскими попами .
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Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко

И 17 тыс смертей, и пустыня. Никак не проверишь, так что можно пи2деть всё что угодно. Тем более, что, может, инфицированных уже сейчас реально больше, чем 17 тысяч. Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 991
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т.е. ты настолько в неадеквате, что десятки тысяч трупов внеочередных в Испании и Италии для тебя пустой звук? При том, что там в общественный транспорт, например, так, как у нас, не набиваются и на головах друг у друга в автобусах и троллейбусах не сидят. Ибо любому с зачатками разума очевидно, если бы не прикрыли эту "возможность", у нас бы кривая заражений и смертности была намного круче.

Но не тебе, по-факту.
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Посмотри - 1 нас 1 помер и 1 выздоровел(и то благодаря молитвам Зевсу)
На Меркельщине - 1 помер и 30 выздоровело.
И там, писали, не запрещают ходить куда хошь и маски необяз.
т.е. у нас есть офиц.(!) 3000 зараженных = только они "дадут" 1-1.5тыс. усопших. А то ли еще будет, кхе-кхе... о б*же(бежит к иконостасу, прикладывается к сушенным костям св. Вирусоила Безвакциннаго)
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Так сейчас выясняется, что у нас этим вирусом ещё в январе куча народа переболела. И то. что здесь не пожар - это не зелина с ляшко заслуга, которые бесконтрольно напёрли сюда сотни тысяч людей из италий и прочих горящих регионов. А ты подпрыгивай, хлопай в ладоши.
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Ну да...
"Если бы ушли на карантин на неделю позже"(с)
А видосик из ОП стыдливо прокололся с рассказом о том, что мы ОПОЗДАЛИ с реакциейhttps://censor.net.ua/news/3189245/dinamika_zarajeniya_covid19_v_ukraine_pohoja_na_dinamiku_v_ispanii_op_video
Просто реагировать было ... некому - т.к. у власти неограниченная ОГРАНИЧЕННОСТЬ!!!
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угу.... легко врать, когда в стране почти никто не может тебя опровергнуть, о великий санитарный регент при слабом зелёном монархе Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8483
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Їх зараз з 17 мільйонів вже...Вчіть свій предмет. Норм люди вже давно говорять про 40-50% безсимптомних та імунних. Просто скажіть, шо виявляєте одного з 10000...
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история не знает сослагательного наклонения
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Был бы тот же еффект, если бы начали тестировать на неделю раньше.
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80000 людей приехавших из зарубежа отпустили домой под честное слово. Это цифры с Укрправды.
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Дубинский еще с 2нед. взад - высрал шо целых 1.7млн.
х.з., но вроде уж слишком брешет, или лжет
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Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных ... ) (с)

А, вот, если бы не ушли на карантин то мало кто болел бы, КАК У ЛУКАШЕНКО в Белорусии, и не было бы таких больших убытков потому, что все работают...
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В Украине первая сотня была 24.03, а в Беларуси 29.03, на сегодня Беларусь Украину догнала. У них гораздо быстрее эпидемия распространяется.
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и это при том что там население в 4ре раза меньше
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ха-ха, - у них быстрее? !!!
Послушайте доклады Лукашенко про вирус в Белоруссии и замолчите!
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Доклады Лукашенко... Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3651
Посмотрите лучше ситуацию в Беларуси и в Украине здесь - тыць
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но там тестов гораздо больше сделали на миллион сябров. А мы были где-то ниже Габона и прочих африканских "тигров".
Сделаем стока тестов как немцы ...... и расходимся..... в сторону погоста
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Тесты делают тем, кто был в контакте. У нас число контактов и у них при равном числе заболевших будет сопоставимым. Но мы число тестов делим на 42 млн, а в Беларуси на 9,5
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Но помилуйте - напустить столько(Дубинский высрал шо аж 1.7млн.) загробитчан и "измерить температурку". Так даже в очередях там перезаражалось куча, плюс по приезду - бухло, цырковь, гости-шмости.
Просто бессимпомно может быть, но заразит многих - поди вычисли еле чихнувшего Васю от которого в церкви заразилась баба Галя.....
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Не думаю, что у нас намного больше зараженных заробитчан приехало, чем зараженных шастающих из Раши в Беларусь.
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А если бы еще слуги урода маски не скиздили...
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А ты сделай больше тестов и будет хоть 170тыс.
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Если бы делали тестирование так как в Германии или той же Польше, было бы не 17 тысяч, а 170 тысяч. Всего сделали на всю Украину меньше 40 000 тысяч тестов. Молчали бы уже лучше статисты хреновы.
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А если бы на неделю раньше, при этом сразу закрыв все ЦНАПы/ЦОСы и им подобные?
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Все же понимают, что тестирование у нас никакое? Оцените примерный масштаб трагедии
Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9604
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ого.... тут тока реально на св. Духа(оН же иисус+яхве) надеяться надо.
еще и веруны РПЦ попрутся бесноваться...... загробитчан опять же кучу распустили..... измерив температурку. такого вроде в мире нигде нету.... ну как всегда))
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За 10 дней
Украина 645/47=13,7 раз
Испания 674/33=20,4 раза
Ооочень похоже... (сарказм)
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Та да... А так на ці показники мивийдемо лише через тиждень (і то, якщо втстачить тестів).
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А если бы на неделю раньше?

Ничего. В Пасхальные дни вы с гэбнявыми попами всё "подправите".
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Правильно роблять. Ось тут молодці. За день велика кількість народу. Не кашляють, не чути. В січні кашляли.
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