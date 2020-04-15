 Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".
"Если мы посмотрим на наше математическое моделирование, которое было сделано в конце февраля, то, по состоянию на 12 апреля, мы должны были бы иметь около 17 тыс. коронавирусных больных", - отметил он.
По его словам, от 100 до 1 тыс. и от 1 тыс. до 10 тыс. зараженных мы идем медленнее, чем другие страны.
"Это и есть эффект превентивных мер. Например, от 100 до 1 тыс. мы прошли за девять дней. Италия - за пять дней. Теперь давайте посмотрим, за какое время мы пройдем от 1 тысячи до 10 тыс. Испания, Италия прошли за пять-семь дней, а от 10 тыс. до 20 тыс. и т. д. проходят быстрее и быстрее. Потому что растет число контактов. У нас первая тысяча (у кого обнаружен COVID-19. - Ред.) была 4 апреля", - отметил Ляшко.
По словам Ляшко, как ожидается до конца апреля Украина выйдет на уровень 10 тыс. больных.
"И нормально, если мы к концу апреля выйдем на 10 тыс. Самый пессимистичный сценарий, который мы обсуждали раньше, - это 80%, потом 50%, затем 25% населения, которые переболеют коронавирусом. Если 25% украинцев будет инфицировано, сколько коек в инфекционных отделениях нам понадобится? Мы все видели по примеру Италии, Испании, Китая, что 5% всех заболевших нуждаются в интенсивной терапии. Их подключают к ИВЛ или к кислороду. И мы посмотрели на наши возможности. При инфицировании 25% населения (оно будет не одномоментным) мы рассчитывали, что на пике поражения в один день зараженными окажутся около 64 тыс. человек. И вот, представьте себе, настает этот день. 64 тыс. человек попадают в отделения интенсивной терапии. А по факту в стране в таких отделениях 5 тыс. коек. То есть нужно положить на одну койку кого-то из 12 человек", - объяснил он.
Это просто смерть по чуть-чуть.
И 17 тыс смертей, и пустыня. Никак не проверишь, так что можно пи2деть всё что угодно. Тем более, что, может, инфицированных уже сейчас реально больше, чем 17 тысяч.
Но не тебе, по-факту.
На Меркельщине - 1 помер и 30 выздоровело.
И там, писали, не запрещают ходить куда хошь и маски необяз.
т.е. у нас есть офиц.(!) 3000 зараженных = только они "дадут" 1-1.5тыс. усопших. А то ли еще будет, кхе-кхе... о б*же(бежит к иконостасу, прикладывается к сушенным костям св. Вирусоила Безвакциннаго)
"Если бы ушли на карантин на неделю позже"(с)
А видосик из ОП стыдливо прокололся с рассказом о том, что мы ОПОЗДАЛИ с реакциейhttps://censor.net.ua/news/3189245/dinamika_zarajeniya_covid19_v_ukraine_pohoja_na_dinamiku_v_ispanii_op_video
Просто реагировать было ... некому - т.к. у власти неограниченная ОГРАНИЧЕННОСТЬ!!!
х.з., но вроде уж слишком брешет, или лжет
А, вот, если бы не ушли на карантин то мало кто болел бы, КАК У ЛУКАШЕНКО в Белорусии, и не было бы таких больших убытков потому, что все работают...
Послушайте доклады Лукашенко про вирус в Белоруссии и замолчите!
Посмотрите лучше ситуацию в Беларуси и в Украине здесь - тыць
Сделаем стока тестов как немцы ...... и расходимся..... в сторону погоста
Просто бессимпомно может быть, но заразит многих - поди вычисли еле чихнувшего Васю от которого в церкви заразилась баба Галя.....
еще и веруны РПЦ попрутся бесноваться...... загробитчан опять же кучу распустили..... измерив температурку. такого вроде в мире нигде нету.... ну как всегда))
Украина 645/47=13,7 раз
Испания 674/33=20,4 раза
Ооочень похоже... (сарказм)
Ничего. В Пасхальные дни вы с гэбнявыми попами всё "подправите".