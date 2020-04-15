 Апелляционный суд обязал "Приватбанк" выплатить Суркисам 7 млрд

Об этом сообщает "Лига", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого по фактическому взысканию с государственного "Приватбанка" почти 7 млрд грн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Апелляционная жалоба была подана государственным исполнителем Минюста, а также "Приватбанком".

Согласно разъяснению суда, банк должен выполнить условия депозитных договоров, заключенных с компаниями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments. Речь идет о выплате суммы вкладов и процентов – всего около 7 млрд грн.

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Депозиты семьи Суркисов были открыты в кипрской "дочке" "Приватбанка". Выплатить их владельцам суд приказал еще в 2017 году, однако тогда это решение не смогли воплотить в жизнь, поскольку во время национализации "Приватбанка" НБУ признал семью Суркисов связанными с "Приватбанком" лицами, а их многомиллиардные депозиты в банке обменял на акции "Приватбанка". Впоследствии все акции государство купило за 1 гривну при национализации по процедуре bail-in.

Процедуру bail-in по депозитам Суркисов также оспаривают в Верховном Суде. Члены семьи Суркисов пытаются доказать, что являются не связанными с экс-владельцами "Приватбанка" лицами. Также они хотят отменить процедуру bail-in.

"Bail-in - стандартная международная практика, когда средства владельцев и связанных с ними лиц списываются или конвертируются в капитал банка. При национализации банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег бывшим собственникам и связанным с ними лицами", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, под процедуру bail-in попали средства связанных лиц на общую сумму 29,4 млрд грн. Благодаря этому удалось уменьшить финансовую нагрузку на государство.