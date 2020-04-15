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 Политика Украины
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 Апелляционный суд обязал "Приватбанк" выплатить Суркисам 7 млрд

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского суда Киева, обязывающее государственный "Приватбанк" выплатить более $250 млн офшорным компаниям, принадлежащим семье Суркисов.

Об этом сообщает "Лига", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого по фактическому взысканию с государственного "Приватбанка" почти 7 млрд грн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Апелляционная жалоба была подана государственным исполнителем Минюста, а также "Приватбанком".

Согласно разъяснению суда, банк должен выполнить условия депозитных договоров, заключенных с компаниями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments. Речь идет о выплате суммы вкладов и процентов – всего около 7 млрд грн.

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Депозиты семьи Суркисов были открыты в кипрской "дочке" "Приватбанка". Выплатить их владельцам суд приказал еще в 2017 году, однако тогда это решение не смогли воплотить в жизнь, поскольку во время национализации "Приватбанка" НБУ признал семью Суркисов связанными с "Приватбанком" лицами, а их многомиллиардные депозиты в банке обменял на акции "Приватбанка". Впоследствии все акции государство купило за 1 гривну при национализации по процедуре bail-in.

Процедуру bail-in по депозитам Суркисов также оспаривают в Верховном Суде. Члены семьи Суркисов пытаются доказать, что являются не связанными с экс-владельцами "Приватбанка" лицами. Также они хотят отменить процедуру bail-in.

"Bail-in - стандартная международная практика, когда средства владельцев и связанных с ними лиц списываются или конвертируются в капитал банка. При национализации банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег бывшим собственникам и связанным с ними лицами", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, под процедуру bail-in попали средства связанных лиц на общую сумму 29,4 млрд грн. Благодаря этому удалось уменьшить финансовую нагрузку на государство.

Источник: https://censor.net.ua/n3189267
 
 
 Топ комментарии
 
да вот как бы не идут, благодаря 73м%. в ж.пу идем тепер мы все разом и дружно платим Суркисам
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О как дружбан Коломойского Суркис грабанул Украину. Кстати, он депутат от ОПЗЖ. Голосующие за эту партию любят рассказывать, что какие-то олигархи грабят Украину.
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ничто для народа, всё народное отдать олиграхам Апеляційний суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити Суркісам 7 млрд - Цензор.НЕТ 4129
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Теперь понятно, чтобы под шумок, пока толпа открыла рот, можно дерибанить бабло, блазень придумал надежную ширму - генерала шайтана.
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ба... знакомые ж все литца, свои пассаны рулят, **** не прибарахлитца
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Виходить тепер ще народу України треба поволнтерити на 7 млрд для Суркісів???
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Такі питання повинен вирішувати референдум, бо гроші народні.Чому ж ніхто не вимагає? Апеляційний суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити Суркісам 7 млрд - Цензор.НЕТ 6993
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