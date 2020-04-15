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 Кабмин выделит регионам средства на выплату повышенных окладов врачам, которые борются с коронавирусом, - Степанов

Кабинет Министров Украины принял решение выделить регионам субвенцию из государственного бюджета, которая пойдет на доплату медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Нам важно, чтобы все без исключения медицинские работники, которые в течение марта были задействованы в мероприятиях по предотвращению коронавируса, получили три должностных оклада. Мы уже собрали предварительную информацию из регионов: количество медицинских работников, в какой сумме они нуждаются. Все эти расходы покрываются субвенцией. Думаю, что в ближайшее время этот механизм будет разблокирован и наши медицинские работники получат доплату", - отметил он.

Как добавил министр здравоохранения, он лично и власть в целом будут делать все возможное, чтобы защитить медицинских работников и обеспечить их всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189266
 
 
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Повышенные , по Отношении к Чему, - Больше конкретики . А то министру с 20 тыс , до миллиона.
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Путем рассылки писем с угрозами в ОДА.
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Только врачам? А остальной медперсонал не принимают участия?
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