 СБУ просит суд взять под стражу генерала Шайтанова, подозреваемого в госизмене

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном Фейсбуке Шевченковского суда г. Киева.
"Сообщаем, что 15 апреля 2020 года на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство Главного следственного управления Службы безопасности Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Шайтанова Валерия Альбертовича", - отмечается в сообщении.
Рассмотрение ходатайства начнется в 15:30 15 апреля под председательством следственного судьи Трубникова.
Напомним, контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве. По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".
Мнения / Общество 15-апр, 06:489 700 0
С четвертой попытки армии удалось-таки одеть в форму своего легендарного уклониста.
Я правда не хочу писать, ни про поездку Зеленского в зону ООС, ни про патч 72 ОМБр, на ношение которого он не имеет ни морального ни юридического права. Ни про «обеспокоенность обстрелами» барыжничающего должностями Ермака.
И даже про внесение изменений в законодательство, когда боевых офицеров могут перевести без их ведома на нижестоящую посаду.
Это делается для того, чтобы создать невыносимые условия службы боевым генералам, полковникам и подполковникам, получившим свои звания и должности во время войны вместе с бесценным опытом.
Мы же все это знали. Просто те, кто голосовал за Зеленского и его «молодую команду», не думали о том, что их это тоже коснется.
А оно коснулось. У жизни хорошее чувство юмора.
Зеленский делает вид, что хочет принять антиколомойский закон, но в это же время, депутаты, которых он привел в ВР, блокируют принятие этого закона. А вы думали что будет по-другому и он поссорится с Коломойским? Тогда вы из 73 процентов. Вы думали что Зеленский сломает систему и станет лучше? Тогда вы из 73%. Потому что сломать мало, нужно суметь построить лучше, чем было раньше. Я знаю одно - голосовавшие против Зеленского, более приспособлены к жизни и они выживут. В любой ситуации. Сгруппируются, объединятся, скоммуницируют и выживут. И если надо будет, то дадут отлуп и аваковской ****** и путинской. Потому что и в ЗСУ очень много наших. Хотя сейчас, там, наверху, все делают, чтобы заменить их довоенными упырями, просидевшими всю войну под юбками у жен.
А 73% мне не интересны. Я не хочу думать о них, как они не думали обо мне, о моей семье, о моем бизнесе, выбирая Зеленского и «слуг народа». Возможно им не расскажут на ТВуроках Елены Зеленской, что угол падения равен углу отражения, что означает - как аукнется, так и откликнется.
Почти миллион заробитчан вернулись в Украину из зараженной заграницы. Часть из них больна. А остальные очень скоро обвалят рынок труда. Они умеют работать лучше, чем сидящие здесь представители 73%. Поэтому для меня в этой ситуации только плюсы. Как будут выживать 73% мне плевать. Их Зеленский будет лечить в Александрийской больнице в спецбоксах и спецпалатах. Их Зеленский, продавший маски и респираторы из госрезерва, сейчас закупает подорожавшие средства защиты за бюджетные деньги через фирму жены министра здравоохранения. Их Зеленский будет создавать им рабочие места. Их Зеленский включит им печатный станок и напечатает много денег фантиков. Это их выбор и их ответственность.
Мы выживем. Нас, тех кто понимал, что нельзя голосовать за Зеленского, весь наступающий пздец, конечно тоже коснется. Но не ударит сильно. Потому что мы ко всему этому начали готовиться сразу после того, как 73% сделали свой выбор. Для нас развитие событий, было очевидно. Понимаете, это все должно было случиться. Не важно, коронавирус, метеорит или земля налетевшая на небесную ось. Но это было предопределено выбором 73%. Поэтому я даже не хочу вникать в весь надвигающийся пздец. Потому что я и мои близкие, мои единомышленники готовы ко всему. Мы не гречку покупали. И мы выживем при любом Армагеддоне.
По поводу ЗСУ я тоже не очень сильно переживаю. Армия воюет и будет воевать. Не смогут отсидевшиеся за печкой, во время обострений на фронте, заменить всех боевых офицеров. Не смогут выдавить из армии всех мотивированных и идейных контрактников. Армия воюет. Даже если ее предают старшие начальники, она будет воевать. Бригадами, батальонами, ротами, опорниками. Потому что там, на позициях, принимают решения люди, которые пришли в армию воевать. И они будут открывать огонь в ответ, как бы им не запрещали Хомчаки и Ермаки, отрабатывающие подачки Коломойского.
Да, мне больно и неприятно видеть все, что происходит. Но я полон оптимизма. Потому что у нас есть армия. Потому что у нас есть мы. Потому что у нас есть Украина. И даже когда все будет очень плохо, мы будем к этому готовы. «І повіє огонь новий з Холодного Яру». И да, не забывайте помогать армии. Доверяйте армии. Армия воюет.
Роман Донік
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В то время, как в мирной стране полиция гоняет людей, чтобы они не собирались вместе, здесь согнали десятки людей, чтобы они могли послушать выступление комика. Где здесь логика, здравый смысл ??
С четвертой попытки армии удалось-таки одеть в форму своего легендарного уклониста.
Карл Волох
,,смотри мы завтра тебя аресткем,,
ой а он убежал
прежде чем так поносить человека
нужно иметь железные материалы по обвинению
,, а то будет как с н. Савченко ,,
отсидит до смены ,,элиты,, и выпустят