 СБУ просит суд взять под стражу генерала Шайтанова, подозреваемого в госизмене

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном Фейсбуке Шевченковского суда г. Киева.

"Сообщаем, что 15 апреля 2020 года на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство Главного следственного управления Службы безопасности Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Шайтанова Валерия Альбертовича", - отмечается в сообщении.

Рассмотрение ходатайства начнется в 15:30 15 апреля под председательством следственного судьи Трубникова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Позора с работавшим на ФСБ РФ генерал-майором СБУ Шайтановым можно было избежать, если бы в 2014 году расследовали его причастность к преступлениям против Майдана, - Москаль

Напомним, контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве. По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".