 Очаги пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС полностью ликвидированы, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила спикер Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киевской области Виктория Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

"Действительно, вблизи города Припять и города Чернобыля были очаги возгораний, но все там локализировано, ликвидировано, и на данный момент там даже тления нет", - сказала она.

Спикер облуправления ГСЧС добавила, что дома "самоселов", проживающих в зоне отчуждения, в результате пожаров не пострадали. По ее словам, в Полесском районе, вблизи зоны отчуждения, огонь действительно подступал близко к селам, где находились люди. "Но эти дома удалось отстоять", - заверила Рубан.

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