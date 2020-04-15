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 Очаги пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС полностью ликвидированы, - ГСЧС

Очаги пожаров вблизи отселенных городов Припять и Чернобыль в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полностью ликвидированы, тления нет.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила спикер Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киевской области Виктория Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

"Действительно, вблизи города Припять и города Чернобыля были очаги возгораний, но все там локализировано, ликвидировано, и на данный момент там даже тления нет", - сказала она.

Спикер облуправления ГСЧС добавила, что дома "самоселов", проживающих в зоне отчуждения, в результате пожаров не пострадали. По ее словам, в Полесском районе, вблизи зоны отчуждения, огонь действительно подступал близко к селам, где находились люди. "Но эти дома удалось отстоять", - заверила Рубан.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189261
 
   
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Ура. Всё, что могло сгореть - сгорело. Пожар закончился.
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Вчера сказали , что благодаря Дождю , так кому Благодарность???
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Дождю и погоде естественно. Верховой пал вообще-то практически невозможно погасить средствами пожарных. Остается его только сдерживать и уповать на погоду. Полугодовые пожары в Австралии в прошлом году тому пример. Страна в разы обладающая большими ресурсами чем Украина до дождей ничего сделать с пожарами так и не смогла.
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