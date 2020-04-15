 Изменения в регламент позволят рассмотреть "антиколомойский" законопроект за несколько часов, - "слуга народа" Кравчук

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По словам нардепа, законопроект №1043 содержит предохранитель, который не позволит подавать к законопроектам избыточное количество поправок. Документ был принят в первом чтении еще в сентябре 2019 года.

"Соответственно, завершился уже период подачи поправок к нему. И это очень хорошо, потому что таким образом мы обошли формат, когда любые новые изменения в регламент были бы завалены таким же количеством правок, как и банковский законопроект", - отметила Кравчук.

Она рассказала, что в законопроекте уже была правка, которая позволяет применить специальную процедуру при избыточном количестве поправок. Эту поправку поддержал на своем заседании регламентный комитет 14 апреля.

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"Этот законопроект никоим образом не ограничивает право народного депутата подать правку в целом, но будет больше работы для комитетов. Например, если более 500 правок в нынешней редакции законопроекта, или более поправок, чем статей в самом проекте закона, то может быть задействована специальная процедура рассмотрения отклоненных поправок в сессионном зале. Для этого сначала собирают 150 подписей, после этого председательствующий ставит на подтверждение применение специальной процедуры, нужно 226 голосов - и она запускается", - рассказала Кравчук.

По ее словам, далее в течение двух дней после применения процедуры "все фракции должны подать от фракций по 5 поправок из перечня отклоненных, на которых они бы хотели настаивать при рассмотрении в сессионном зале".

"Внефракционный может подать одну правку в комитет. Соответственно, комитет формирует заново таблицу и идет рассмотрение в зале. То есть если комитет принял к законопроекту, например, 20 поправок, то они принимаются, а также могут быть поставлены на подтверждение оппонентами, чтобы было видно, что в этой правки есть большинство в зале. То есть так же можно ставить на подтверждение и 226 голосов она должна набрать, иначе будет считаться отклоненной. И таким образом мы можем исключить диктатуру комитетов", - считает представитель "Слуги народа".

По словам Кравчук, эту процедуру применят при рассмотрении законопроекта о банках, в который подано 16 тыс. поправок.

"Это уже не займет много времени - несколько часов в зале", - сказала нардеп.

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Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта