 Изменения в регламент позволят рассмотреть "антиколомойский" законопроект за несколько часов, - "слуга народа" Кравчук

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
По словам нардепа, законопроект №1043 содержит предохранитель, который не позволит подавать к законопроектам избыточное количество поправок. Документ был принят в первом чтении еще в сентябре 2019 года.
"Соответственно, завершился уже период подачи поправок к нему. И это очень хорошо, потому что таким образом мы обошли формат, когда любые новые изменения в регламент были бы завалены таким же количеством правок, как и банковский законопроект", - отметила Кравчук.
Она рассказала, что в законопроекте уже была правка, которая позволяет применить специальную процедуру при избыточном количестве поправок. Эту поправку поддержал на своем заседании регламентный комитет 14 апреля.
"Этот законопроект никоим образом не ограничивает право народного депутата подать правку в целом, но будет больше работы для комитетов. Например, если более 500 правок в нынешней редакции законопроекта, или более поправок, чем статей в самом проекте закона, то может быть задействована специальная процедура рассмотрения отклоненных поправок в сессионном зале. Для этого сначала собирают 150 подписей, после этого председательствующий ставит на подтверждение применение специальной процедуры, нужно 226 голосов - и она запускается", - рассказала Кравчук.
По ее словам, далее в течение двух дней после применения процедуры "все фракции должны подать от фракций по 5 поправок из перечня отклоненных, на которых они бы хотели настаивать при рассмотрении в сессионном зале".
"Внефракционный может подать одну правку в комитет. Соответственно, комитет формирует заново таблицу и идет рассмотрение в зале. То есть если комитет принял к законопроекту, например, 20 поправок, то они принимаются, а также могут быть поставлены на подтверждение оппонентами, чтобы было видно, что в этой правки есть большинство в зале. То есть так же можно ставить на подтверждение и 226 голосов она должна набрать, иначе будет считаться отклоненной. И таким образом мы можем исключить диктатуру комитетов", - считает представитель "Слуги народа".
По словам Кравчук, эту процедуру применят при рассмотрении законопроекта о банках, в который подано 16 тыс. поправок.
"Это уже не займет много времени - несколько часов в зале", - сказала нардеп.
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.
Будут клепать законопроекты, а если оппозиция внесла правки, будут сами генерировать сотни правок на свои же законопроекты и сами же применять к ним сию процедуру снимая как все правки вместе взятые
Не исключено, что в разработке СН есть идея принять закон о банках во втором чтении и выдать это за победу перед МВФ. После того как Фонд даст кредит, группа нардепов подаст заявление в Конституционный Суд о признании закона неконституционным. Далее, после длительного рассмотрения в КСУ, судьи действительно признают его неконституционным.Если же схема будет удачной, то, по задумке авторов, Украина получит деньги от МВФ, а закон о банках аннулируют.https://www.obozrevatel.com/politics/sluga-naroda-golosuet-zakon-o-bankah.htm