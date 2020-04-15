 Проблема с тестированием на COVID-19 есть на Киевщине, планируем туда командировку в ближайшее время, - Ляшко

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Проблему с тестированием мы видим в Киевской области, поэтому в ближайшее время планируем командировку в область, потому что эти проблемы надо решить. Мы видим, что срабатывает человеческий фактор или определенное отсутствие организации, и это приводит к тому, что мы можем недоопределять определенных больных в определенной области", - рассказал он.

В то же время, по его словам, в Николаевской области на время проверки вопрос заключался не в том, что они нарушают алгоритмы, а в том, что не ко всем доводятся эти алгоритмы.

"Они медленно обновляли информацию о новых алгоритмах. Мы обновляем алгоритмы, направляем их в департаменты здравоохранения, через НСЗУ информируем семейных врачей", - объяснил Ляшко.

Ляшко подчеркнул, что в некоторых случаях это дает сбой, и во время консультаций по телефону или встречи с пациентом врачи не перестраиваются на работу по новым алгоритмам. А это может приводить к тому, что некоторые больные не вовремя попадали на тестирование.

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