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 Общество, Здоровье
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 Проблема с тестированием на COVID-19 есть на Киевщине, планируем туда командировку в ближайшее время, - Ляшко

Это приводит к тому, что медицина может недоопределять больных в определенной области.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Проблему с тестированием мы видим в Киевской области, поэтому в ближайшее время планируем командировку в область, потому что эти проблемы надо решить. Мы видим, что срабатывает человеческий фактор или определенное отсутствие организации, и это приводит к тому, что мы можем недоопределять определенных больных в определенной области", - рассказал он.

В то же время, по его словам, в Николаевской области на время проверки вопрос заключался не в том, что они нарушают алгоритмы, а в том, что не ко всем доводятся эти алгоритмы.

"Они медленно обновляли информацию о новых алгоритмах. Мы обновляем алгоритмы, направляем их в департаменты здравоохранения, через НСЗУ информируем семейных врачей", - объяснил Ляшко.

Ляшко подчеркнул, что в некоторых случаях это дает сбой, и во время консультаций по телефону или встречи с пациентом врачи не перестраиваются на работу по новым алгоритмам. А это может приводить к тому, что некоторые больные не вовремя попадали на тестирование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки число случаев COVID-19 на Киевщине возросло до 230: больше всего зараженных в Киево-Святошинском и Обуховском районах, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3189257
 
 
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ну да, по 10 на каждого, не дай бог, чтоб не сдохло
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и больше нигде? а села и веси подальше от киева?
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Ляшко, а Київ не на Київщині знаходиться? Чи твій кабінет десь у Шостці?!...
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Где проблемы убрать всех дармоедов и отстранить от Кормушки , а не ехать и затыкать Дыры в ручном Режиме.
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