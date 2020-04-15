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 ВНО-2020 состоится по одному из двух подготовленных сценариев, - и.о. министра образования Мандзий

Министерство образования и науки из-за карантина в Украине подготовило два сценария проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам Мандзий, ВНО в 2020 году состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончится карантин.

"МОН разработал минимум два сценария. Если карантин закончится до начала июня, мы можем говорить о проведении пробного ВНО в июне, а с 25-го июня - основной сессии ВНО. Если же сроки карантина будут продлены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25-го августа будет возможность проводить основную сессию ВНО", - заявила Мандзий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189256
 
 
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Сценарии для сценаристов. Если карантин, и все соблюдают меры предосторожности, разработайте сдачу ВНО дистанционно, у вас есть время и граммотные программисты. И не надо толпы студентов. Особенно за списками поступающих и поступивших.
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Чтобы не мозолить Глаза все правительство ИО , - меняете каждый день , что и Верховная Рада не Знает и люди тоже .
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