 Зеленский назначил экс-сотрудницу "1+1" Ницко членом Нацсовета по телерадиовещанию

Соответствующий указ он подписал в среду, сообщается на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Ницко длительное время работала в отделе маркетинга и PR ТРК "Студия "1+1", пишет Интерфакс-Украина.

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