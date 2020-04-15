 Зеленский назначил экс-сотрудницу "1+1" Ницко членом Нацсовета по телерадиовещанию

Соответствующий указ он подписал в среду, сообщается на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Ранее Ницко длительное время работала в отделе маркетинга и PR ТРК "Студия "1+1", пишет Интерфакс-Украина.
Соответствующий указ он подписал в среду, сообщается на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Ранее Ницко длительное время работала в отделе маркетинга и PR ТРК "Студия "1+1", пишет Интерфакс-Украина.
Правда пристроены людишки с ОПРЕДЕЛЕННЫМИ взглядами, но то такэ......
Нет кумовству!
Видимо, в Зимина-Соболева вмонтирован какой-то тумблер.
Когда он включен, Егорка бегает, ест, спит, обмотавшись флагом Украины, а когда выключен, Егорке пофиг на Украину.
Интересно, кто чья рука лежит на Егоркином тумблере?
Будет созидать обьединение .... есть ли у нас ТВканальі которьіе бьі не принадлежали национальной обрезаной меншине "заруский мир".