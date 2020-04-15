EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  1251  25
Все про:Зеленский (5166) назначение (1579) Нацсовет_ТРВ (477)

 Зеленский назначил экс-сотрудницу "1+1" Ницко членом Нацсовета по телерадиовещанию

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алену Ницко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующий указ он подписал в среду, сообщается на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Ницко длительное время работала в отделе маркетинга и PR ТРК "Студия "1+1", пишет Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Костинский и Фещук не понимают, почему Зеленский уволил их из Нацсовета по ТРВ: "Почему мы остались вне команды - это странно"

Источник: https://censor.net.ua/n3189254
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно, а помнят ли зебилы как этот черт рассказывал сказки про кума прокурора? Вот умора то Зеленский назначил экс-сотрудницу "1+1" Ницко членом Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 5391
 показать весь комментарий
 
 
Это не кумавство, это лоховство, притом лохи мы.
 показать весь комментарий
 
 
Везде кумовство, решалы и барыги. Все покупается и продается за деньги.
 показать весь комментарий
 
 
Что скажут ЗЕбилы? Никакого кумовства, ахаха))
 показать весь комментарий
 
 
Рассаживает стукачей 😀😀😀 по комитетам
 показать весь комментарий
 
 
Все пристроены....))
Правда пристроены людишки с ОПРЕДЕЛЕННЫМИ взглядами, но то такэ...... Зеленский назначил экс-сотрудницу "1+1" Ницко членом Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 2210
Нет кумовству! Зеленский назначил экс-сотрудницу "1+1" Ницко членом Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 1609
 показать весь комментарий
 
 
Кто подскажет в какую дыру уполз Егорушка Соболев? Наш правдоруб и гений от журналистики.
 показать весь комментарий
 
 
Эти понятно - их заткнули должностями.
 показать весь комментарий
 
Пишет у себя в фб, что увлекся программированием.
Видимо, в Зимина-Соболева вмонтирован какой-то тумблер.
Когда он включен, Егорка бегает, ест, спит, обмотавшись флагом Украины, а когда выключен, Егорке пофиг на Украину.

Интересно, кто чья рука лежит на Егоркином тумблере?
 показать весь комментарий
 
Ну, эта точно будет лелеять все медведчуковские телеканалы ("112", "NewsOne", "Zik") и гнобить патриотические, а также загонять украинский язык исключительно в нишу тупых кинокомедий про "смешных и недалеких хохлов".
 показать весь комментарий
 
Да хаспади, что там Ницко, вон Шмыгаль себе взял в помощницы Долгих Алину "еще два года назад Долгих искала работу через интернет. В резюме она указала, что работала барменом-кассиром в Виннице и хостес в Киеве. Закончила Долгих Киевский национальный университет культуры и искусств" так что кухарки рулят
 показать весь комментарий
 
 
Ну кому-то надо и гостей принимать. Зеленський призначив ексспівробітницю "1+1" Ніцко членом Нацради з телерадіомовлення - Цензор.НЕТ 4312 Да еще какая удача - может совмещать должность кассира.
 показать весь комментарий
 
Знaйoмтecя - нoвa пoмiчниця пpeм'єpa Шмигaля, Дoлгиx Алiнa Вiктopiвнa. Щoйнo пoдaлa дeклapaцiю нa пocaду. Щe 2 poки тoму шукaлa poбoту чepeз Інтepнeт. ..мене вже дістали ці "новиє ліца"...тупі ідіоти які ведуть мою країну у прірву...

Зеленський призначив ексспівробітницю "1+1" Ніцко членом Нацради з телерадіомовлення - Цензор.НЕТ 5239
 показать весь комментарий
 
 
Наверное, хорошо подошла Ермакам на отборе кандидатов
 показать весь комментарий
 
свинарчуки, мальдивы, бизнес на крови, устали от войны
 показать весь комментарий
 
 
уже победили кумовство и корукцию, осталось победить здравый смысл...
 показать весь комментарий
 
Здравый смысл зеленое стадо победило самым первым...и убило его..
 показать весь комментарий
 
Первым на ветку закинут зелебота, которого не жалко...
 показать весь комментарий
 
А лысый? Когда уже осел пристроит к кормушке лысого??
 показать весь комментарий
 
Точно. Барыга Петро его заставил. Я знаю
 показать весь комментарий
 
Богомизбранная дива, будет вищать про по бедьі.
Будет созидать обьединение .... есть ли у нас ТВканальі которьіе бьі не принадлежали национальной обрезаной меншине "заруский мир".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх