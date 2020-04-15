 Переговоры с Ираном продолжаются, работаем над получением черных ящиков, - Кулеба

Об этом министр написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщения СМИ о меморандуме Ирана стоит воспринимать как... сообщения СМИ. Переговоры продолжаются. Работаем для получения черных ящиков", — написал Кулеба.

По словам министра, ключевыми вопросами для Украины остаются установление справедливости, выплата компенсаций семьям, привлечение к ответственности в соответствии с нормами международного права.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сбитый самолет МАУ: Иран предлагает Украине подписать меморандум об отказе от судебных исков и о взаимопонимании

Ранее СМИ сообщили, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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