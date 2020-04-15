EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
  1711  17
Материалы по теме:
Все про:карантин (3106) Минздрав (2538) врачи (755) Степанов Максим (160) COVID-19 (3896) коронавирус (2521)

 Стоматологическая помощь во время карантина подвергает риску и пациента, и врача, - Минздрав

Стоматологические услуги предусматривают близкий контакт, который может привести к заражению пациента или медработника коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На период действия карантина учреждения здравоохранения должны временно прекратить плановые приемы. Исключения составляют ургентные (неотложные) случаи.

"Однако 9 апреля на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской области было принято неправомерное решение об отмене запрета на предоставление плановой стоматологической помощи во время эпидемии", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал руководителю ликвидационных работ во Львовской области, что это является грубым нарушением карантина. Установленные рекомендации и правила карантина, должны выполняться всеми без исключения медицинскими учреждениями и врачами, пока сохраняется опасность распространения COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но просим остаться дома на Пасху, - Степанов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3189250
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Но скорая стоматологическая помощь работает? Или надо зуб привязать к двери и ждать?
 показать весь комментарий
 
 
А после карантина, при проданных радуцким,средствах защиты нет? Вот вы зебилы ))
 показать весь комментарий
 
Желаю умному не по годам министру здравоохранения Максиму Степанову реальной зубной боли, и чтобы ни одна падла не помогла! Пусть молотком и стамеской зубы себе выбивает!
 показать весь комментарий
 
 
Вот подпишусь под каждым словом!
Пусть все его кариесные зубы закончатся пульпитом!
Что министр гражданам желает, то и мы пожелаем ему.
 показать весь комментарий
 
 
С удовольствием обеспечу Степанову рауш-наркоз..
 показать весь комментарий
 
 
а аппендикс? тоже как бы подвергает опасности ...всех...и шта?
 показать весь комментарий
 
От перитомьнита, вызванного аппендцитом, можно и помереть.
Засудят родственники тогда министра то, деньги стребуют.
Через ЕСПЧ.
 показать весь комментарий
 
 
Коли сверлять зуб турбінкою, з рота вся та пилюка валить на всі сторони. Дуже легко можна заразитись.
 показать весь комментарий
 
 
З 29 березня по 13 квітня в Україну повернулися майже 80 тисяч громадян, з яких на обсервацію було ізольовано менше 1 000 людей.
 показать весь комментарий
 
Короче ПРИВЯЗЫВАЕМ К ЗУБУ ШЕЛКОВУЮ НИТЬ , затем за дверную ручку ,
Отходим на 2 метра и просим врача дергнуть дверь 😀😀😀 старо как мир
 показать весь комментарий
 
Это ЗЕбилы.
Врач работает в маске, почему это не маска N95 (с негативным давлением и фильтром)?
Нелеченый кариес заканчивается воспалением нерва.
Давно, давно министру мышьяк в зуб не клали, по старинке, по кондовому.
 показать весь комментарий
 
А у кого-то в Минздраве ,когда-нибудь зубы болели ???
 показать весь комментарий
 
К ним на дом выезжают, есть портативные бормашины.
 показать весь комментарий
 
 
Для них всех стоматология работает, не переживай.
 показать весь комментарий
 
 
А Минздрав не волнует вот это вот сообщение, нет:
"Превышение ПДК по взвешенным частицам в воздухе Киева на 11-00 составляло 48%."

(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

"оперативно" условный "бубочка" пожары в Чернобыле тушит, может, медальку ему какую?
 показать весь комментарий
 
Для коментирующих ДЕБИЛОВ насчет стаместок, дверных ручек, ниток и молотков - написано "Исключения составляют ургентные (неотложные) случаи".
При лечении кариеса с помощью турбинного наконечника создается инфицировнный аэрозоль объёмом в несколько кубометров. А впрочем, когда пациент заразится короной в стоматологическом кабинете, то в гробу будет лежать с запломбированным зубом и это радует.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх