 Стоматологическая помощь во время карантина подвергает риску и пациента, и врача, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
На период действия карантина учреждения здравоохранения должны временно прекратить плановые приемы. Исключения составляют ургентные (неотложные) случаи.
"Однако 9 апреля на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской области было принято неправомерное решение об отмене запрета на предоставление плановой стоматологической помощи во время эпидемии", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Максим Степанов сказал руководителю ликвидационных работ во Львовской области, что это является грубым нарушением карантина. Установленные рекомендации и правила карантина, должны выполняться всеми без исключения медицинскими учреждениями и врачами, пока сохраняется опасность распространения COVID-19.
Пусть все его кариесные зубы закончатся пульпитом!
Что министр гражданам желает, то и мы пожелаем ему.
Засудят родственники тогда министра то, деньги стребуют.
Через ЕСПЧ.
Отходим на 2 метра и просим врача дергнуть дверь 😀😀😀 старо как мир
Врач работает в маске, почему это не маска N95 (с негативным давлением и фильтром)?
Нелеченый кариес заканчивается воспалением нерва.
Давно, давно министру мышьяк в зуб не клали, по старинке, по кондовому.
"Превышение ПДК по взвешенным частицам в воздухе Киева на 11-00 составляло 48%."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
"оперативно" условный "бубочка" пожары в Чернобыле тушит, может, медальку ему какую?
При лечении кариеса с помощью турбинного наконечника создается инфицировнный аэрозоль объёмом в несколько кубометров. А впрочем, когда пациент заразится короной в стоматологическом кабинете, то в гробу будет лежать с запломбированным зубом и это радует.