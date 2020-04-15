 Шмыгаль поручил Минэкономики ускорить выплаты пособия по безработице

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер написал на своей странице в Telegram.

"Поручил Минэкономики предоставить центрам занятости все инструкции, чтобы ускорить выплату людям помощи по временной безработице", - написал он.

Шмыгаль отметил, что по сравнению с докарантинным периодом, количество обращений в соответствующие службы возросло в 10 раз.

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"Правительство упростило процедуру подачи документов в центры занятости, поэтому призываем всех, кто потерял работу в период карантина, регистрироваться и в дальнейшем", - добавил премьер.

Напомним, ранее министр экономики Игорь Петрашко заявил, что пособия по безработице будут увеличены.