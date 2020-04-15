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 Политика Украины, Здоровье
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 Динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику в Испании, - ОП. ВИДЕО

В Офисе Президента призвали украинцев соблюдать правила карантина, чтобы снизить скорость распространения коронавируса.

Об этом говорится в видеоролике, обнародованном ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании. А эта страна сейчас на втором месте в мире по количеству тех, кто заболел. Давайте беречь себя, давайте оставаться дома - не допустим трагедии", - призвали в ОП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Испании после снижения второй день подряд фиксируют рост числа умерших от коронавируса - за сутки 757 смертей

Динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику в Испании, - ОП 01


По состоянию на 15 апреля в Испании жертвами коронавируса стали 18579 человек. Количество инфицированных за последние сутки увеличилась до 177 633.

Источник: https://censor.net.ua/n3189245
 
   
 Топ комментарии
 
не уверен что стоит верить каким либо заявлениям из ОП. они априори неправдивые и должно быть носят манипулятивный характер. тоже самое касается правительства. короче говоря власти верить нельзя.
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Если это так, то это доказывает полную бессмысленность незаконного ограничения свободы всего населения страны. С чем и поздравляю ляшко, шмыгу, зе и прочих идиотов. Динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику в Испании, - ОП - Цензор.НЕТ 8947
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Если это так, то это доказывает полную бессмысленность незаконного ограничения свободы всего населения страны. С чем и поздравляю ляшко, шмыгу, зе и прочих идиотов. Динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику в Испании, - ОП - Цензор.НЕТ 8947
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Так и знал что кремлевский провокатор первым оставит свой высер под такой новостью.
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ФСБ УПЦ МП позвали прихожан в храмы и ты тварь постоянно тявкаешь призывая отрицать карантин. Совпадение?
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ну так иди и гуляй, а я считаю правильным карантин
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гулять мне запрещает идиотский карантин. не знал, о ценитель запаха хозяйской портянки?
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да дебил ты просто, вместо мозгов у тебя портянка, козлоид
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гигант мысли. отец РУССКОЙ демократии. платят-то ничего?
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хочет чтобы больше украинцев заразилось кацапская мразь
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я знаю, что тебе платят плохо. но, тем не менее, сегодня больше не кормлю. пшёл вон, промокашка.
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Видишь, ты знаешь мразь какие у тебя там в рашкастойле расценки.
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Ты либо убогий, либо просто московская мразь. В любом случае Украина ничего не потеряет, если тебя не станет (физически или на её земле),
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Ещё один гигант мысли за рюмкой стекломоя пришёл. На!
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Через полгода поборцы карантина будут отказываться от своих слов, потому, что жертв от последствий карантина будет намного больше, чем от коронавируса. Посмотрите статистику ССЗ Украины и той же Испании и ужастнитесь. То что могут себе позволить испанцы для нас не подходит. Смертность последствий каранина будет выше чем от коронавируса.
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У нас карантина фактически нет. Почти никто уже главзебилам не верит.
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шо, в 101 раз пересматриваешь нетленку про галабородька?
а?
там он такой крутой, с автоматом, на велосипеде, все мвфы одной левой, да? Динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку в Іспанії, - ОП - Цензор.НЕТ 1951
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І в першу чергу тих, хто голосував 21.04.2019 за «кого угодно, только не Порошенко ! ».
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ну да... Порошенко не вводил ни ЧП ни ВП, когда шли тяжёлые бои. а эти - только умерла одна бабушка, у которой кроме короны было диагнозов 5 толстых томов мелким шрифтом.
кстати, это видали:https://texty.org.ua/fragments/100743/golovnyj-sanitarnyj-likar-vyznav-sho-deyaki-zahody-ne-mayut-epidemiolohichnoho-pidgruntya-ce-cytata-charivnyj-pendel/
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Зато твой зе ввел чрезвычайное и военное положение. Кстати ты опять себя выдал кацапская тварь.
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Інет вже гуде. Тепер перевіримо Новінського на силу віри - куди він піде в лікарню чи святити паску?
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Народний депутат України Вадим Новинський опублікував інформацію про ймовірне виявлення в нього коронавірусу.

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Новинський написав, що він здав аналізи, за підсумками якого тест показав позитивний результат на коронавірус.
"Мій стан в нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8. Комп'ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми. До повторного тестування лікарі поки обережні у висновках і прогнозах, але порадили кілька днів провести в стаціонарі під їх наглядом", - запевнив Новинський.
https://24tv.ua/u_novinskogo_koronavirus_rezultati_pershogo_analizu_n1326658
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контакт першого рівня - не обов'язково ко-вірусняк
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Жаль,що не можу висловити йому мої побажання.
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новинский подзепил от шахова, вместе были
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скорее из Лавры принес... там его в те дни часто видели
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Может коронка этого ****** навстречу к Кобзону отправит.
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Щоб зберегти гарну динаміку треба проводити менше тестів.
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или вообще не вести, как было в николаеве
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Динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику в Испании, - ОП.

Из этих закидонов понимаем, что через две недели будем праздновать торжество украинской медицины над испанской.
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ВЕРБНА НЕДІЛЯ І ПАСКА ПРИСКОРЯТЬ НАШУ ДИНАМІКУ. ПОКИ КЛАСИЧНА ЕКСПОНЕНТА-КОЖЕН НАСТУПНИЙ ДЕНЬ ПЛЮС 10 ВІДСОТКІВ ВІД ПОПЕРЕДНЬОГО. НА 1 ТРАВНЯ БУДЕ 15-20ТИСЯЧ.ЛИШЕ КОРОТША ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ ЗГЛАДЖУЄ ВІДСОТОК СМЕРТНОСТІ.
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не уверен что стоит верить каким либо заявлениям из ОП. они априори неправдивые и должно быть носят манипулятивный характер. тоже самое касается правительства. короче говоря власти верить нельзя.
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Динамика в Испании , а в Украине , кто имел сопутствующие Болезни , те умерли , - благодаря медицины , все остальные будут бороться за Выживание . Московский патриорхат в вирусе , во главе с Новинским либязали путина на портрете , что аж Слюни бежали .
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Мишаниганз, но дома@el_archangel 1 ч

Чехи опубликовали программу выхода с карантина.
20 апреля вернутся фермерские рынки
11 мая тренажерки и небольшие магазины до 200 м2
25 мая рестораны, но только веранды
и парикмахерские (и Миша наконец пострижется)
и магазины до 1000 м2

8 июня - мероприятия до 50 человек (и мы наконец сможем продолжить опенмайки)

Тем, у кого все только начинается: карантин работает.
Это новости из будущего, в котором все получилось.
Всем здоровья!
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вообще не понятно, к чему это сравнение с испанской ситуацией? напугать людей нужно? мне почему то кажется что украина и испания вообще не схожи что касается этой эпидемии. нам до них как до неба...
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Ну а что адекватного , может выдать зе-охвис .? Трэба шось казати ( абы не мовчаты ) ,, а ничего толкового на ум не приходит . Как обычно . Вот и несут всякую хень . ! Динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку в Іспанії, - ОП - Цензор.НЕТ 2139 .
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После таких идиотских заявлений ждем числа смертей от сердечной недостаточности.
Единственным лекарством от вируса является иммунитет, который, во многом зависит от психологического состояния населения.
Спасибо за моральную поддержку, мадам Мендель!
Благими намерениями вымощена дорога в ад.
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Эта власть преступна не только потому, что она состоит из жуликов и воров, она преступна ещё и своей беспросветной тупостью. С их слов - Если все останутся дома - то эпидемия пройдет сама-собой и делать ничего ей не нужно !? Идиоты !!!
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В Украине не было зараженных (даже если были, возможно единицы). Пока зеленой ху*ло не начало свозить зараженных со всех уголков мира без проверки.
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также резко появились твари которые стали кричать о своих правах перемещаться во время карантина и переплывать Днепр
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На самом деле, ролик супер. Аплодирую создателям.
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Совершенно разные ситуации и совершенно разная динамика ,власть тупо хочет все свои просчёты свернуть на вирус ,если в Украине будет испанский сценарий ,то я той-те власти не завидую ...
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не будет испанского сценария. и именно потому, что медицина дрянь. многие, кто мог бы умереть от коронки, уже умерли от других причин.
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Киздеж. в Украине с 26.03 было 196 случаев и за 10 дней стало 1,3 тыс. В Испании 03.03 было 165 случаев и за 10 дней стало 5,2 тысячи.
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Ха Динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку в Іспанії, - ОП - Цензор.НЕТ 7611 ... Филатов красавец .!!

Філатов додержав слово?! У Днiпpi пepeд вxoдoм в xpaм УПЦ МП екскаватори почали рити тpaншeї ,для того щоб прихожани дoтpимувaтиcя oбмeжувaльниx зaxoдiв нa Вeликдeнь.… http://www.infobomb24.info/ia
Динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку в Іспанії, - ОП - Цензор.НЕТ 2658 .
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Не может быть! У нас же добрый православный вирус!
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