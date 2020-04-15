 Динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику в Испании, - ОП. ВИДЕО

Об этом говорится в видеоролике, обнародованном ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании. А эта страна сейчас на втором месте в мире по количеству тех, кто заболел. Давайте беречь себя, давайте оставаться дома - не допустим трагедии", - призвали в ОП.

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По состоянию на 15 апреля в Испании жертвами коронавируса стали 18579 человек. Количество инфицированных за последние сутки увеличилась до 177 633.