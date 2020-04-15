 Динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику в Испании, - ОП. ВИДЕО

Об этом говорится в видеоролике, обнародованном ОП, передает Цензор.НЕТ.
"Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражений в Испании. А эта страна сейчас на втором месте в мире по количеству тех, кто заболел. Давайте беречь себя, давайте оставаться дома - не допустим трагедии", - призвали в ОП.
По состоянию на 15 апреля в Испании жертвами коронавируса стали 18579 человек. Количество инфицированных за последние сутки увеличилась до 177 633.
а?
там он такой крутой, с автоматом, на велосипеде, все мвфы одной левой, да?
кстати, это видали:https://texty.org.ua/fragments/100743/golovnyj-sanitarnyj-likar-vyznav-sho-deyaki-zahody-ne-mayut-epidemiolohichnoho-pidgruntya-ce-cytata-charivnyj-pendel/
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Новинський написав, що він здав аналізи, за підсумками якого тест показав позитивний результат на коронавірус.
"Мій стан в нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8. Комп'ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми. До повторного тестування лікарі поки обережні у висновках і прогнозах, але порадили кілька днів провести в стаціонарі під їх наглядом", - запевнив Новинський.
https://24tv.ua/u_novinskogo_koronavirus_rezultati_pershogo_analizu_n1326658
Из этих закидонов понимаем, что через две недели будем праздновать торжество украинской медицины над испанской.
Мишаниганз, но дома@el_archangel 1 ч
Чехи опубликовали программу выхода с карантина.
20 апреля вернутся фермерские рынки
11 мая тренажерки и небольшие магазины до 200 м2
25 мая рестораны, но только веранды
и парикмахерские (и Миша наконец пострижется)
и магазины до 1000 м2
8 июня - мероприятия до 50 человек (и мы наконец сможем продолжить опенмайки)
Тем, у кого все только начинается: карантин работает.
Это новости из будущего, в котором все получилось.
Всем здоровья!
Единственным лекарством от вируса является иммунитет, который, во многом зависит от психологического состояния населения.
Спасибо за моральную поддержку, мадам Мендель!
Благими намерениями вымощена дорога в ад.
Філатов додержав слово?! У Днiпpi пepeд вxoдoм в xpaм УПЦ МП екскаватори почали рити тpaншeї ,для того щоб прихожани дoтpимувaтиcя oбмeжувaльниx зaxoдiв нa Вeликдeнь.… http://www.infobomb24.info/ia
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