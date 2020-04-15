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 Общество
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Все про:налоги (2766) шахтеры (559) ДТЭК (113)

 Украина должна решить, нужны ли ей 90 тысяч шахтеров и налоги угледобывающей отрасли, - Тимченко

Сейчас государство должно решить, нужны ли ей работающие шахты, где заняты 90 тысяч людей, и поступающие от угольной отрасли налоги в бюджет.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает УНН.

"Сегодня около 90 тысяч человек работает в этой отрасли. До 30% производства электроэнергии, до последнего времени, было с использованием угля. Естественно, шахты строились вместе с городами, и в этой отрасли более 65 моногородов, в которых проживает более 1 миллиона 300 тысяч людей, наших украинцев", - рассказал Тимченко.

Он отметил, для выхода из нынешней кризисной ситуации в угледобывающей отрасли у государства есть несколько сценариев, один из которых – шоковый, когда будут закрыты шахты и 90 тысяч шахтеров останутся без работы. В частности, таким путем в свое время пошла Великобритания, где за один год закрыли 20 шахт и уволили 20 тысяч шахтеров.

При этом он подчеркнул, что для многих городов, шахты являются основным источником наполнения местных бюджетов, и их закрытие по принципу домино приведет к упадку целых регионов.

"Фонд оплаты труда – это основной ресурс пополнения бюджетов городов, в которых работают наши угольные предприятия. Фактически сегодня идет тот принцип домино, в том числе и в тех городах, где мы работаем. Мы не платим заработную плату в полном объеме, резко снижаются поступления в местные бюджеты по подоходному налогу и по другим платежам местным, - в местных бюджетах недостаточно ресурсов для поддержки учителей, докторов, тех, кто занимается коммунальной инфраструктурой и т.д.", - сказал Тимченко.

По его словам, сейчас из-за кризиса в энергоотрасли ДТЭК вынужден приостановить работу всех своих шахт и вспомогательных предприятий объединения "Павлоградуголь", которое благодаря инвестициям стало флагманом энергоотрасли.

"Что произошло за 15 лет, с момента покупки крупнейшего угольного объединения Павлоградуголь? Мы привлекли боле 3,5 миллиардов долларов инвестиций. Что мы могли достигнуть? Производительность рабочего по добыче 97 тонн, по сравнению с 11 на государственных шахтах. Нагрузка на очистной забой более 2 тысяч тонн по сравнению с 400 на госшахтах. Уровень заработной платы один из самых высоких. То есть, мы достигли 19,5 тысячи уровень зарплаты на наших шахтах. Фактически "Павлоградуголь" стал флагманом и базой энергетической отрасли нашей страны", - рассказал Тимченко.

Напомним, ранее Максим Тимченко сообщил, что с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.

До этого первый заместитель главы комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко заявил, что из-за политики главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса отечественная энергетическая отрасль находится в состоянии кризиса. А по мнению председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.

"Павлоградуголь" за год уплатил 5 млрд грн налогов в государственный и местный бюджеты.

Источник: https://censor.net.ua/n3189244
 
 
 Топ комментарии
 
МИНУТОЧКУ!
Ахметов закрывает свои шахты, а платить им должен Я и мой кум? Да вы братцы не просто белены покушали, вы помоему ещё и ахметовский хрен за леденец себе держите.
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Олигархи довели и угледобывающую отрасль до краха, а теперь решай Украина. А не пора ли Украине решить раз и навсегда - нужны ли Украине паразиты-олигархи и их холуи?
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Маргарет Тетчер кардинально це вирішила у свій час
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Украина должна решить - откуда у Ахметова все ? Он что то изобрел? Он Нобелевский лаурят? Коломойский - он такой мундыркинд?
А вообще все это разговоры, там другой мир!!!!
но мне на них насрать!!! Я в Украине и я счастлив!
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Виллу в Италии за 200 млн евро он купить смог
Украина должна решить, нужны ли ей 90 тысяч шахтеров и налоги угледобывающей отрасли, - Тимченко - Цензор.НЕТ 2277
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пацан опять слезы льет ,хочет бабла срубить под шумок .Лично меня эти шахтеры уже достали в любом виде .
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Украина сейчас решает, нужна ли ей Украина.
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Маргарет Тетчер кардинально це вирішила у свій час
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А как она отвоевала острова !!!!!
ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЭДИ
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...за це її шахтарі британські досі проклинають, хоч і повивчали в універах своїх дітей за цільові держкомпенсації
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да ладно, ее быдломасса вынесет на вилах через полгода. Украина не готова к Маргарет. Слишком много ленивого населения жаждущего халявы и не желающего платить налоги и жить по средствам.
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МИНУТОЧКУ!
Ахметов закрывает свои шахты, а платить им должен Я и мой кум? Да вы братцы не просто белены покушали, вы помоему ещё и ахметовский хрен за леденец себе держите.
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Олигархи довели и угледобывающую отрасль до краха, а теперь решай Украина. А не пора ли Украине решить раз и навсегда - нужны ли Украине паразиты-олигархи и их холуи?
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Выгнать это значит простить им за 28 лет минус 10 млн. населения, простить им геноцид украинского народа.
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ни чего не понятно...., т.е. если завтра из-за развития зеленой или еще какой там альтернативной энергетики пойдет в рост, то вся страна будет зависеть от шахтеров?
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Никаких если! Уже страна зависит от одного "шахтёра"
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Наверное дешевле уголь купить из заграницы чем своё добывать, плюс идёт уничтожение своей природы и экологии этими шахтами.
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а что там они уничтожают в шахтах? что за природу?
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А никто и не сомневался, что твой шеф Ринат Леонидович кинет своих рабочих, как лохов.
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Нам ничего не нужно, кроме Порошенко и Укрспирта. Отвалите под землю....
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Это кто? Неважно...Пусть будет всем Шария..)
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Эту электроэнергию полностью заменят витровые и солнечные станции, они дешевле, они экологичней.
Шахты уже ненужны.
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дешевле? Где это, в каком параллельном мире?
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Может уголь ещё куда нужен?Не? *смайлик надежды
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Так пусть рыжий гудок печется, его шахты же
Да, и пусть ещё больше поднимет электричество в цене, а шо
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Нефть по 10 дол , а уголь по 250 , а еще есть и альтернативная
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А що у України є затоплені і порізані на брухт шахти, як в ЛДНР? Чим є замінити опалення ТЕС?
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Закрити шахти і побудувати ******* сонячні станції, це перспектива і зміна клімату, але куди подіти 60 тис.робочіх?
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А почему я должен плаить за элктроенергию в 3-4 раза больше. Это рынок, если кто-то конкурнтее в цене, тот и выигрывает. Я помню как Ахметов фективно банкротил шахты и потом их скупал дешево, постоянно плачется, вместо того, чтобы модернизировать свое производсвто. А то людт должны его обогащать.
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Використання теплової енергії на опалювання сільськогосподарських супутніх видів діяльності. Так і заробіччан лишаться вдома
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Мне не жалко Ахметова, это один из тех людей, который украл у страны и людей нормальное развитие этой же страны. И кроме феодально-олигархического-крминального управления старной он ничего не дал.
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опять косой герус всплыл, а де оно делась? давно не слышно.
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