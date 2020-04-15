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 Киевские новости
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Все про:Киев (18959) утилизация (114) отходы (80) маски (21)

 В Киеве откроются пункты приема медицинских отходов, - депутат Киевсовета Яловый

В каждом из 10 районов столицы будет открыт пункт приема использованных масок и перчаток. Там их будут собирать и утилизировать в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Об этом написал в Фейсбуке депутат Киевского городского совета, глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловый, информирует Цензор.НЕТ.

"Планируется уже в ближайшее время установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты - в каждом районе Киева. Горожане смогут сдавать туда использованные маски и перчатки. Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать - с соблюдением санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством. Этим будут заниматься специализированные компании, имеющие лицензии и оборудование", - написал он.

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Яловый уточнил, что медицинские отходы категории В (потенциально инфицированные) должны быть герметично упакованы, обеззаражены и уже после этого переданы для дальнейшей утилизации.

На данный момент в Киеве нет мест, куда горожане могли бы выбросить средства индивидуальной защиты, что создает угрозу распространения инфекции с выброшенных масок, перчаток и защитной одежды. Яловой уверен, что решать вопрос утилизации медицинских отходов от населения нужно как можно быстрее, иначе Киев ожидает мусорный кризис.

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"Медицинские маски могут стать новой мусорной проблемой Киева. Они мало чем уступают в загрязнении окружающей среды пластиковым пакетам. Более того, они несут угрозу распространения бактерий и вирусов. Поэтому просто выбросить маску в урну или помойку - это не решение проблемы", - написал он.

Как сообщалось, по состоянию на утро 15 апреля в Киеве подтверждены 612 случаев COVID-19, в том числе за минувшие сутки 61 новый. По всей Украине зафиксировано 3,764 тыс. случая заболевания COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 143, скончавшихся – 108.

В Киеве откроются пункты приема медицинских отходов, - депутат Киевсовета Яловый 01
В Киеве откроются пункты приема медицинских отходов, - депутат Киевсовета Яловый 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189242
 
 
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Та ну...утилизируют они... Простирнут, прогладят утюжком и в аптеку...
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Партія СН - це медичні відходи, усіх на утилізацію!
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Откройте по всей стране пункты утилизации биомусора в виде мацкалов, дамбасов и других подобных совков позорных.
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А куда деваются удалённые органы, ампутированные конечности?
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Медицинские отходы - это куски человеческой плоти, оказавшиеся лишними после операций. Обычно их захоранивают на специальных участках кладбищ
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- Вы слышали? Киеве откроются пункты приема медицинских отходов. Там их будут собирать и утилизировать.

- Вместе с Зеленой Соплей? А карантин, оказывается, не такое и скучное занятие...
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