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 Политика Украины
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Все про:ВР (24820) Разумков Дмитрий (478)

 Разумков созывает внеочередное заседание Рады на 16 апреля

Председатель Верховной Рады Украины подписал Распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Отмечается, что внеочередное заседание созывается на 13.00 16 апреля 2020 г.

Будут рассмотрены:

- проект Закона Украины о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком;
- проект Закона Украины о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (второе чтение);
- проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине";
- проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей);
- проект Закона Украины об оборонных закупках (второе чтение)

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Источник: https://censor.net.ua/n3189241
 
 
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