 Разумков созывает внеочередное заседание Рады на 16 апреля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Отмечается, что внеочередное заседание созывается на 13.00 16 апреля 2020 г.

Будут рассмотрены:



- проект Закона Украины о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком;

- проект Закона Украины о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (второе чтение);

- проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине";

- проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей);

- проект Закона Украины об оборонных закупках (второе чтение)

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