 Разумков созывает внеочередное заседание Рады на 16 апреля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
Отмечается, что внеочередное заседание созывается на 13.00 16 апреля 2020 г.
Будут рассмотрены:
- проект Закона Украины о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком;
- проект Закона Украины о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (второе чтение);
- проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине";
- проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей);
- проект Закона Украины об оборонных закупках (второе чтение)