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 Общество, Здоровье
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 Врачи должны рассматривать больных лихорадкой как потенциально инфицированных COVID-19, - Ляшко

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет о необходимости организовывать санитарную сортировку поступающих в медицинские учреждения больных и при наличии у них лихорадки и кашля рассматривать их как потенциально инфицированных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я также хотел бы призвать медицинских работников усилить настороженность относительно Covid-19. Почему часто больные с лихорадкой и кашлем не рассматриваются как потенциально инфицированные SARS-Cov-2, пока им не будет сделан тест. А после теста начинается паника и одевание средств индивидуальной защиты. Нужно, чтобы в медицинских учреждениях были правильно сформированы потоки, правильно организована санитарная сортировка, тогда мы сможем рационально использовать средства индивидуальной защиты и сохраним здоровье медицинских работников", - заявил он.

По его словам, имеют место случаи, когда некоторые медицинские работники демонстрируют "определенное немедицинское отношение к пациентам, которые нуждаются в медицинской помощи".

"Хотелось бы, чтобы не было никаких случаев, которые затем рассматривались бы на высоких совещаниях, когда медработник отказал в помощи. Хотелось бы, чтобы и от них шло адекватное отношение к больным, и не только с коронавирусом", - подчеркнул Ляшко.

В то же время он призвал всех, кто пишет о медработниках, "находить чуть больше позитива в их работе".

"Положительные публикации поднимают настроение медицинским работникам, мотивируют их на борьбу с коронавирусом. Я призываю поддержать медицинских работников и поблагодарить их", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После пандемии COVID-19 нужно внести изменения в Конституцию и законы, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3189237
 
 
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Треба робити тести усім хворим, а то складається підозра, що проходить економія використання тестів. Чим більше тестів, тим більше хворих на корону і тим гірша статистика, а статистика - це головне, чим займається міністерство.
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зачем, у нас в крупном учреждении сделано было всего 2, хотя и не нужных
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пациент поступающий в стационар уже должен быть под карантином, а дальше по диагнозу-инфицированная язва на фоне сахарного диабета. Ну где здесь искать Вирус Короны, а не МНРГ
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Любой поступающий пациент - потенциально инфицирован, хоть кашлем хоть с диареей. С методом Ляшко скоро все медики на самоизоляции будут
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Радиоактивный пепел Киселева,превратился в Коронавирус.Он знал что говорил
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І розвіявся той попіл, згідно жанру, над Воронежем.))
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Доктор Робин Гуд -отрезал ноги у богатых и пришивал их бедным .Задолбали лжекороновирусом .Нам просто врут нагло .Слушал людей из Германии -заболевшие умирают не от лжевируса ,а от убийственных лекарств .Типа как раковые больные дохнут от химии-а не от рака .
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Саудовская Аравия продает в Европу нефть по $10.Путин всех переиграл
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