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 Общество
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Все про:Кабмин (12009) Укрзализныця (1864) Мининфраструктуры (701) Криклий (133) Желько Марчек (4) Иван Юрик (1)

 Кабмин уволил Марчека с должности и.о. главы "Укрзализныци", его обязанности будет исполнять Юрик

Кабинет Министров уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" (УЗ) и исключил его из состава правления.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, временно исполнять обязанности главы правления "Укрзализныци" будет Иван Юрик.

Криклий отметил, что конкурс на должность главы правления УЗ, который в настоящее время приостановлен по решению наблюдательного совета, будет восстановлен и продлен после завершения карантина.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Не оправдал доверия" - председатель правления "Укрзализныци" Марчек будет уволен после двух месяцев работы, - Криклий

Юрик с июня 2019 года является членом правления УЗ, возглавляет в компании стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами. До этого с июня 2018 года он входил в состав набсовета компании.

В 2017-2018 гг. Юрик был на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах - руководитель службы министра финансов, в 2010-2014 годах возглавлял представительство в Украине инвесткомпании Blackstone.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий констатировал, что Желько Марчек "не оправдал надежд". В частности, у министра вызвала вопросы работа Марчека, а именно, отсутствие реализации непрофильных активов "Укрзализныци", затягивание со сроками реструктуризации "определенных кредитов" и отсутствие проактивной позиции по оптимизации деятельности компании.

Также на Цензор.НЕТ: Криклия дезинформировали, - отстраненный и.о. главы "Укрзализныци" Марчек

В свою очередь Желько Марчек рассказал, что, по его мнению, министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия дезинформировали относительно реального состояния дел в компании.

2 апреля 2020 года набсовет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека, временно назначенного Кабмином и.о. главы компании, от руководства компанией.

Источник: https://censor.net.ua/n3189234
 
 
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Модно начать с электричек
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Информацию о железнодорожном сообщении можно получить на Slovakrail.sk или по телефону 18 188 (для звонка из-за границы: +421 244 858 188).

Типы поездов:
Eurocity (EC, IC): комфортное и быстрое решение для соседних стран (EC) или для перемещения внутри Словакии (IC). Останавливаются не на всех станциях. Вагоны оснащены кондиционерами, к услугам пассажиров вагон-ресторан. В поездах IC имеется возможность подключения к Wi-Fi.

Скорый поезд и экспресс (R, Ex): быстрые и частые рейсы между многими словацкими городами.
Пассажирский поезд (Os): соединяет небольшие населенные пункты с городами, расположенными на небольшом расстоянии.
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Где приобрести билет?

в Интернете: на Slovakrail или в мобильном устройстве на: m.slovakrail,
лично почти на любой железнодорожной станции;
у проводника в поезде (как правило, с небольшой наценкой).
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Сколько это стоит?

- за 100 км в вагоне 2-го класса потребуется заплатить около 5 евро;
- в зависимости от категории поезда проезд на участке Братислава - Кошице будет стоить приблизительно от 18 до 24 евро, участок Братислава - Татры обойдется приблизительно в 16-20 евро, в вагоне 2-го класса;
- резервация места (miestenka) - один евро (для поездов IC бронирование места обязательно, это входит в стоимость билета)
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Государственная железнодорожная компания «Železničná spoločnosť Slovensko» (ZSSK) показала первый двухэтажный электропоезд EJ 660 Panter, который построил консорциум чешской компании «Škoda Transportation» и словацкой «ŽOS Trnava».
Электропоезда EJ 660 Panter рассчитаны на максимальную скорость движения 160 километров в час. Они соответствуют требованиям технической спецификации по совместимости для подвижного состава TSI. Вагоны «Пантер» соответствуют требованиям инклюзивности, что включает пониженный уровень пола по всей длине вагона. У вагонов широкие входные двери, предусмотрены места для людей с инвалидностью, которые передвигаются в инвалидных колесных креслах, для детских колясок и велосипедов. В вагонах установлена современная система кондиционирования воздуха, системы видеонабюлюдения, информирования пассажиров, центрального управления дверями. Кроме того в вагонах предусмотрены вакуумные туалет, зарядные устройства для мобильных устройств и Wi-Fi-доступ к сети Интернет.
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Всего компания «ZSSK» закупила 25 новых электропоездов, стоимость которых составляет 160 миллионов евро. Большую часть средств предоставляет Фонд сплочения Европейского Союза - 134,6 миллионов евро. Еще 23,7 миллионов евро на новый подвижной состав выделил государственный бюджет Словакии. Сама же компания «ZSSK» из своих средств выделяет 1,6 миллионов евро. Поставка новых электропоездов запланирована на 2020 - 2022 годы.
Начиная с лета этого года в эксплуатацию будут вводится трехвагонные состав длиной 80 метров с 27 местами для сидения. Таких электричек заказали 13 единиц. После этого начнется поставка четырехвагонных электропоездов длиной в 106 метров с 343 местами для сидения.
Заметим, что сеть железных дорог Словакии, которые обслуживает компания «ZSSK» составляет более 2900 километров, она включает 719 станций и остановочных пунктов. В среднем выполняется 1538 рейсов в сутки, включая 238 рейсов поездов дальнего следования.
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В ней еще что-то творится? Похоже она уже на последнем издыхании. Если по слухам даже Тигипко отказался от поста министра, то пациент скорее мертв, чем жив.
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Ні, не можна. Вантажтимуть вагони так, що колеса відлітатимуть і шпали з рейками репатимуться. За аналогією з автоперевізниками.
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И кому из олигархов достанется "Укрзалізниця"?
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Сначала прочитал "ЮЗИК" Подумал уже Юрца Коревченкова из 95го повысили )
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А ГДЕ ЭТОТ ПРОЕКТ , который готовили при Омеляне?

ЗЕ с Ермаком и Сивохо ТОЖЕ ПОХЕРИЛИ?

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В декабре из Киева начнут курсировать поезда в Вену
Австрийские федеральные железные дороги уже внесли в систему бронирования новый поезд сообщением Киев-Львов-Будапешт-Вена, который начнет курсировать с 10 декабря.

Как стало известно, из Киева поезд будет отправляться в 14:07, во Львов прибывать к 19:50, в Будапешт - в 8:20, а в Вену - в 11:21 следующего дня. Всего поездка Киев-Вена займет 22 часа 14 минут. Из Вены поезд будет отправляться в 16:42, прибывать во Львов в 10:10, а в Киев - в 17:11. «
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Обратный путь займет чуть больше времени - 23 часа 29 минут. Также по ходу следования поезда предусмотрена 20-минутная остановка в Будапеште. Полный перечень остановок поезда можно просмотреть на сайте федеральных железных дорог Австрии.
Напомним, что запуск безпересадочного поезда Киев-Вена был анонсирован в июне 2017 экс-руководителем «Укрзализныци» Войцехом Бальчуном.

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Земмерингская железная дорога, Австрия
Земмеринг - первая в мире горная железная дорога. Она была закончена в 1854-м, еще до эры динамита и горнопроходческих щитов для прокладывания туннелей.
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Марчек, Юрик - от одних фамилий оборжаться можно. Хотя бывает и хуже.
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это погонялы что-ли? в принципе неудивительно Кабмин уволил Марчека с должности и.о. главы "Укрзализныци", его обязанности будет исполнять Юрик - Цензор.НЕТ 4591
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