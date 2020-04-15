 Кабмин уволил Марчека с должности и.о. главы "Укрзализныци", его обязанности будет исполнять Юрик

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, временно исполнять обязанности главы правления "Укрзализныци" будет Иван Юрик.
Криклий отметил, что конкурс на должность главы правления УЗ, который в настоящее время приостановлен по решению наблюдательного совета, будет восстановлен и продлен после завершения карантина.
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Юрик с июня 2019 года является членом правления УЗ, возглавляет в компании стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами. До этого с июня 2018 года он входил в состав набсовета компании.
В 2017-2018 гг. Юрик был на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах - руководитель службы министра финансов, в 2010-2014 годах возглавлял представительство в Украине инвесткомпании Blackstone.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий констатировал, что Желько Марчек "не оправдал надежд". В частности, у министра вызвала вопросы работа Марчека, а именно, отсутствие реализации непрофильных активов "Укрзализныци", затягивание со сроками реструктуризации "определенных кредитов" и отсутствие проактивной позиции по оптимизации деятельности компании.
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В свою очередь Желько Марчек рассказал, что, по его мнению, министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия дезинформировали относительно реального состояния дел в компании.
2 апреля 2020 года набсовет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека, временно назначенного Кабмином и.о. главы компании, от руководства компанией.
Модно начать с электричек
Типы поездов:
Eurocity (EC, IC): комфортное и быстрое решение для соседних стран (EC) или для перемещения внутри Словакии (IC). Останавливаются не на всех станциях. Вагоны оснащены кондиционерами, к услугам пассажиров вагон-ресторан. В поездах IC имеется возможность подключения к Wi-Fi.
Скорый поезд и экспресс (R, Ex): быстрые и частые рейсы между многими словацкими городами.
Пассажирский поезд (Os): соединяет небольшие населенные пункты с городами, расположенными на небольшом расстоянии.
в Интернете: на Slovakrail или в мобильном устройстве на: m.slovakrail,
лично почти на любой железнодорожной станции;
у проводника в поезде (как правило, с небольшой наценкой).
- за 100 км в вагоне 2-го класса потребуется заплатить около 5 евро;
- в зависимости от категории поезда проезд на участке Братислава - Кошице будет стоить приблизительно от 18 до 24 евро, участок Братислава - Татры обойдется приблизительно в 16-20 евро, в вагоне 2-го класса;
- резервация места (miestenka) - один евро (для поездов IC бронирование места обязательно, это входит в стоимость билета)
Электропоезда EJ 660 Panter рассчитаны на максимальную скорость движения 160 километров в час. Они соответствуют требованиям технической спецификации по совместимости для подвижного состава TSI. Вагоны «Пантер» соответствуют требованиям инклюзивности, что включает пониженный уровень пола по всей длине вагона. У вагонов широкие входные двери, предусмотрены места для людей с инвалидностью, которые передвигаются в инвалидных колесных креслах, для детских колясок и велосипедов. В вагонах установлена современная система кондиционирования воздуха, системы видеонабюлюдения, информирования пассажиров, центрального управления дверями. Кроме того в вагонах предусмотрены вакуумные туалет, зарядные устройства для мобильных устройств и Wi-Fi-доступ к сети Интернет.
Начиная с лета этого года в эксплуатацию будут вводится трехвагонные состав длиной 80 метров с 27 местами для сидения. Таких электричек заказали 13 единиц. После этого начнется поставка четырехвагонных электропоездов длиной в 106 метров с 343 местами для сидения.
Заметим, что сеть железных дорог Словакии, которые обслуживает компания «ZSSK» составляет более 2900 километров, она включает 719 станций и остановочных пунктов. В среднем выполняется 1538 рейсов в сутки, включая 238 рейсов поездов дальнего следования.
Йорик...." (с) Ой - Юрик ...
ЗЕ с Ермаком и Сивохо ТОЖЕ ПОХЕРИЛИ?
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В декабре из Киева начнут курсировать поезда в Вену
Австрийские федеральные железные дороги уже внесли в систему бронирования новый поезд сообщением Киев-Львов-Будапешт-Вена, который начнет курсировать с 10 декабря.
Как стало известно, из Киева поезд будет отправляться в 14:07, во Львов прибывать к 19:50, в Будапешт - в 8:20, а в Вену - в 11:21 следующего дня. Всего поездка Киев-Вена займет 22 часа 14 минут. Из Вены поезд будет отправляться в 16:42, прибывать во Львов в 10:10, а в Киев - в 17:11. «
Напомним, что запуск безпересадочного поезда Киев-Вена был анонсирован в июне 2017 экс-руководителем «Укрзализныци» Войцехом Бальчуном.
Земмеринг - первая в мире горная железная дорога. Она была закончена в 1854-м, еще до эры динамита и горнопроходческих щитов для прокладывания туннелей.