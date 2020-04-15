 МВФ прогнозирует Украине наибольшее падение ВВП, и это при низком уровне заболевания COVID-19, - Княжицкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об это заявил нардеп Николай Княжицкий.

"Наконец приходит обещанный Зеленским конец эпохи бедности! МВФ утверждает, что Украина пострадает от COVID 19 из-за экономических убытков едва ли не больше всех в мире. Вместо запланированного роста в 3,5% МВФ планирует падение в 7,7% ВВП. Прогнозы роста не выполняются уже давно. В январе впервые с 2016 года ВВП Украины сократился на 0,5%. И это до введения карантина и распространения пандемии! А как было раньше? В 2018 ВВП вырос на 3,3%, хотя бюджет рассчитывался, исходя из роста в 3%. Наш государственный бюджет был рассчитан еще правительством Гончарука на рост в 3,7% роста ВВП. В новом, измененном бюджете, запланировано уже падение на 3,9 процента. Но прогноз падения - 7,7%", - говорится в сообщении.

По его словам, мировое падение в этом году составит 3%.

"США потеряют 5,9%. Почему же США, которые кроме карантина теряют от падения цен на нефть, пострадают меньше украинской экономики? Потому профессиональное правительство. А что у западных соседей? Тоже падение, но меньше, чем у нас. Экономика Польши по прогнозу МВФ упадет на 4,6%. Они от падения цен на энергоносители не зависят. Почему же Украина при одном из наименьших в мире количеств зарегистрированных болезней будет иметь одно из крупнейших падений экономик? Из-за непрофессиональной безответственной олигархической власти. Конец эпохи бедности, так сказать", - подытожил Княжицкий.

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