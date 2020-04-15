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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Экономика
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 МВФ прогнозирует Украине наибольшее падение ВВП, и это при низком уровне заболевания COVID-19, - Княжицкий

Вместо запланированного роста в 3,5% МВФ планирует падения в 7,7% ВВП Украины. Прогнозы роста не выполняются уже давно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об это заявил нардеп Николай Княжицкий.

"Наконец приходит обещанный Зеленским конец эпохи бедности! МВФ утверждает, что Украина пострадает от COVID 19 из-за экономических убытков едва ли не больше всех в мире. Вместо запланированного роста в 3,5% МВФ планирует падение в 7,7% ВВП. Прогнозы роста не выполняются уже давно. В январе впервые с 2016 года ВВП Украины сократился на 0,5%. И это до введения карантина и распространения пандемии! А как было раньше? В 2018 ВВП вырос на 3,3%, хотя бюджет рассчитывался, исходя из роста в 3%. Наш государственный бюджет был рассчитан еще правительством Гончарука на рост в 3,7% роста ВВП. В новом, измененном бюджете, запланировано уже падение на 3,9 процента. Но прогноз падения - 7,7%", - говорится в сообщении.

По его словам, мировое падение в этом году составит 3%.

"США потеряют 5,9%. Почему же США, которые кроме карантина теряют от падения цен на нефть, пострадают меньше украинской экономики? Потому профессиональное правительство. А что у западных соседей? Тоже падение, но меньше, чем у нас. Экономика Польши по прогнозу МВФ упадет на 4,6%. Они от падения цен на энергоносители не зависят. Почему же Украина при одном из наименьших в мире количеств зарегистрированных болезней будет иметь одно из крупнейших падений экономик? Из-за непрофессиональной безответственной олигархической власти. Конец эпохи бедности, так сказать", - подытожил Княжицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власть сфальсифицировала закон о борьбе с коронавирусом, - депутаты из "Европейской Солидарности" обратились к Генпрокурору и ГБР. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3189230
 
 
 Топ комментарии
 
Ви зробили це разом, зебіли!
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https://www.youtube.com/watch?v=T9JoLuwFwVw

Главный рассадник, зеленые злыдни, нефть по 10 и право на ошибку
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https://www.youtube.com/watch?v=T9JoLuwFwVw

Главный рассадник, зеленые злыдни, нефть по 10 и право на ошибку
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Саме цього вони й хотіли.
Зараз вони чекають від влади наступний крок: «Когда наконєц посадят бєндєровцев-порохоботов, пошлют США подальше, і Украіна помірітся с россієй».
Ну, й опціонно няшкі: «Аднаґлазікі», «Закантачєнниє»...
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де ця мавпочка, яка каже " до чого тут зеленський"?
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Майже тридцять років "рехформ" даються в знаки..
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"30 лет рехворм" НЕ МЕШАЛИ иметь непрерывный рост ВВП в худших начальных условиях.. Тот самый рост - которым выхвалялся осел оманський, и который онО уничтожило за 6 месяцев.. ДО коронавируса..
Но зебилы привыкли всё списывать на "попередников", а не на свой идиотизм МВФ прогнозирует Украине наибольшее падение ВВП, и это при низком уровне заболевания COVID-19, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 5584
МВФ прогнозирует Украине наибольшее падение ВВП, и это при низком уровне заболевания COVID-19, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 5140
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Ти вже це постив..ріст за рахунок підняття цін на газ та інші енергоносії без системних реформ закінчився першої ж теплої зими..
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да-да.. "рост цен на газ" - а поумнее отмазок зебилы не смлогли придумать? МВФ прогнозує Україні найбільше падіння ВВП, і це за низького рівня захворювання на COVID-19, - Княжицький - Цензор.НЕТ 2899
Тем более что цены на газ - НЕ упали в Украины.. более того, комуналка ВЫРОСЛА на 10% в сравнении с прошлым годом.

Но главные - это ж насколько нужно быть ТУПЫМ зебилом - чтобы утверждать что экономика Украины росла за счет цен на газ..
тут тебе НЕ рашка, кацап Fobos
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Рамсы не путай. Был рост ВВП за счет роста сектора промпроизводства причем, как в денежном , так и количественном соотношении.
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У відкритих джерелах є інформація у яких галузях цієї зими відбулося найбільше падіння..
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более того, чисто для зебилов:
ты таки реально идиот, не способный прочесть цифры)
ВВП при Порохе вырос с 90 до 130 млрд. долларов.. в условиях войны..

но это уже СЛИШКОМ сложно для расейской лахты, считающих что экономика Украины основана на росте цен на газМВФ прогнозує Україні найбільше падіння ВВП, і це за низького рівня захворювання на COVID-19, - Княжицький - Цензор.НЕТ 3942
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А інші постсовкові колонії, прямо цвєтут і пахнуть...
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Польща на сьогодні має втричі більше ВВП на душу населення..навіть Бєларусь приблизно у два рази..
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Польша НЕ выбирала клоуна, а прошла через 10 лет нищеты и реформ... Тех самых реформ, от которых зебилы "устали" и полностью остановили с лета 2019
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Тупой зеленый скот у власти...с ослом во главе...поэтому я не удивлен таким прогнозам...но считаю что эта цифра очень оптимистична...падение будет больше...
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Учитывая, что неизвестно сколько затянется борьба с вирусом , в Украине могли бы развернуть не только производство масок и антисептиков для экспорта, но и аппаратов ШВЛ, вакцины, лекарства для иммунитета
Для этого надо освободить предприятия от платежей НДС И УМЕНЬШИТЬ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ
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===Почему же Украина при одном из наименьших в мире количеств зарегистрированных болезней будет иметь одно из крупнейших падений экономик? ===
Порохоботство=идиотизм. Княжицкий, скажи спасибо Зеленскому за наименьшее число зарегистрированных больных, потому что сразу ввел жесткий карантин, иначе было бы как в Италии и Испании. И скажи спасибо своему хозяину-мародеру, что в этом году нужно выплатить 17 ярдов долларов только процентов по порошенковским кредитам, и дикие выплаты по ОВГЗ ему же. И примечательно, что Княжицкий не развивает тему, что в странах с супермедициной зараженных гораздо больше, хотя Порошенко и добил ее своими нечуваными рехвормами
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"спасибо" за то что нет тестов, а те что есть - забракованы во всем мире?... даа... зебилизм - это диагноз! МВФ прогнозирует Украине наибольшее падение ВВП, и это при низком уровне заболевания COVID-19, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 7900

- Доктор, как у нас ситуация с коронавирусом?
- Пока нет тестов - всё нормально!
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и еще, чисто напомню зебилу - чьи долги выплачивает Украина:
впрочем, зомбированые г+г идиоты не способны понимать цифры статистики.. им по г+г вливают "божью россу" о бОрыгах..
МВФ прогнозирует Украине наибольшее падение ВВП, и это при низком уровне заболевания COVID-19, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 3150
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Ты таки идиот. Сейчас именно выплата по порошенковским долгам. А правительство Гончарука заработало только в сентябре, за этот месяц не получали кредит, т.е. ты сам проговорился, что до 30.09 это еще порошенковское правительство, не Зеленского
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ты таки реально идиот, не способный прочесть цифры)
При Порохе ВВД СНИЗИЛСЯ со 126 млрд.долларов до 114 млрд.. МИНУС на 12 млрд.долларов...
какие там долги, а, зебил?)) те самые, что набрал вислюк оманський за полгода - на более чем 5 млрд.долларов?))
более того - ВВП при Порохе вырос с 90 до 130 млрд. долларов.. в условиях войны..
но это уже СЛИШКОМ сложно для зебилов
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п.с. зебил, открою тебе ТАЙНУ... кредиты выдают не на год. а на ДЕСЯТЬ+ лет МВФ прогнозує Україні найбільше падіння ВВП, і це за низького рівня захворювання на COVID-19, - Княжицький - Цензор.НЕТ 3129
но это тоже - сверхсложно для зебилов.. не понимающих - какие именно кредиты сейчас отдавать нужно, а главное - почему при Порохе ВВД УПАЛ на 12 млрд.долларов при росте ВВП на 40+ млрд.долларов))
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Зе-команда только на видосики и болтовню способна, чем, собственно, она всю жизнь и занималась и ничему другому не обучена. Беда.
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Що ж ви разом з зебілами голосуєте, педроти. По КРАНТИну, по земельному распилу який кожен відчує за пару-трійку років.
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Я так понимаю что все профессионалы не желающие работать с Зеленским теперь аплодируют стоя,правда не понимаю чему.Это не Зеленский угробит страну это вы со своего молчаливого ехидного согласия убиваете Украину.Что выиграли?Стали счастливее,,ну приближайте свой кончину русня рядом а народу пофиг на кого горбатить,это у вас русня все заберет,а у народа нечего
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Редкий профессионал пойдет к Ермаку покупать должность, а если профессионал ещё и патриот, то точно не пойдет.
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Професіонали просто знають, що піти до зелених працювати - це поставити хрест на власному професіоналізмі і репутації.
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Ви вважаєте, що Трускавецький диплом не має някої ваги?!
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Это было очевидно. Об этом давно писалось: собственную дурь, некомпетентность списать на вирус. А еще они спишут на него много-много денег.
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Ну дык мы скоро поправим статистику по коронавирусу
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как всегда. если что-то плохое, то мы норовим быть первыми, а если хорошее, то пропускаем вперед ближнега свояво)
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Я ваш вирок! Ви думаєте це він Пороху сказав? Ні, мої бубочки, - це сказано і зроблено саме вам. Але то таке - головне, що все по-приколу.
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ВР проголосувала безпрецедентні зміни в державний бюджет. Коротко про те, що треба знати:

❗️ З культури, освіти, спорту, соціального забезпечення (фактично з субсидій) - знято 8 млрд грн.

❗️Декілька мільярдів гривень знято з місцевого самоврядування. Реформа децентралізації, над якою довго працювала попередня влада, остаточно згорнута.

❗️Жодної гривні не зняли з силовиків, а на них виділено 90 (!) млрд грн.

❗️Жодної гривні не зняли з Офісу Зеленського (а там 1,2 мільярда грн) навіть 7 мільйонів додали (мабуть на зйомку відосів з Тесли)

❗️Бюджет на закордонні поїздки для Зеленського збільшився вдвічі (!) до 79,1 млн гривень, хоча в усьому світі зараз карантин. Абсурд.

❗️Жодної гривні не зняли з прокуратури.

❗️Долар у бюджет закладено по 29,7. Маніпуляції з ОВДП першого Уряду Зеленського зробили ведмежу послугу економіці.

❗️Дефіцит бюджету - майже 300 мільярдів, які складаються з чистих запозичень.Такого в історії України ще не було.
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