 МВФ прогнозирует Украине наибольшее падение ВВП, и это при низком уровне заболевания COVID-19, - Княжицкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об это заявил нардеп Николай Княжицкий.
"Наконец приходит обещанный Зеленским конец эпохи бедности! МВФ утверждает, что Украина пострадает от COVID 19 из-за экономических убытков едва ли не больше всех в мире. Вместо запланированного роста в 3,5% МВФ планирует падение в 7,7% ВВП. Прогнозы роста не выполняются уже давно. В январе впервые с 2016 года ВВП Украины сократился на 0,5%. И это до введения карантина и распространения пандемии! А как было раньше? В 2018 ВВП вырос на 3,3%, хотя бюджет рассчитывался, исходя из роста в 3%. Наш государственный бюджет был рассчитан еще правительством Гончарука на рост в 3,7% роста ВВП. В новом, измененном бюджете, запланировано уже падение на 3,9 процента. Но прогноз падения - 7,7%", - говорится в сообщении.
По его словам, мировое падение в этом году составит 3%.
"США потеряют 5,9%. Почему же США, которые кроме карантина теряют от падения цен на нефть, пострадают меньше украинской экономики? Потому профессиональное правительство. А что у западных соседей? Тоже падение, но меньше, чем у нас. Экономика Польши по прогнозу МВФ упадет на 4,6%. Они от падения цен на энергоносители не зависят. Почему же Украина при одном из наименьших в мире количеств зарегистрированных болезней будет иметь одно из крупнейших падений экономик? Из-за непрофессиональной безответственной олигархической власти. Конец эпохи бедности, так сказать", - подытожил Княжицкий.
Главный рассадник, зеленые злыдни, нефть по 10 и право на ошибку
Зараз вони чекають від влади наступний крок: «Когда наконєц посадят бєндєровцев-порохоботов, пошлют США подальше, і Украіна помірітся с россієй».
Ну, й опціонно няшкі: «Аднаґлазікі», «Закантачєнниє»...
Но зебилы привыкли всё списывать на "попередников", а не на свой идиотизм
Тем более что цены на газ - НЕ упали в Украины.. более того, комуналка ВЫРОСЛА на 10% в сравнении с прошлым годом.
Но главные - это ж насколько нужно быть ТУПЫМ зебилом - чтобы утверждать что экономика Украины росла за счет цен на газ..
тут тебе НЕ рашка, кацап Fobos
ты таки реально идиот, не способный прочесть цифры)
ВВП при Порохе вырос с 90 до 130 млрд. долларов.. в условиях войны..
но это уже СЛИШКОМ сложно для расейской лахты, считающих что экономика Украины основана на росте цен на газ
Для этого надо освободить предприятия от платежей НДС И УМЕНЬШИТЬ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ
Порохоботство=идиотизм. Княжицкий, скажи спасибо Зеленскому за наименьшее число зарегистрированных больных, потому что сразу ввел жесткий карантин, иначе было бы как в Италии и Испании. И скажи спасибо своему хозяину-мародеру, что в этом году нужно выплатить 17 ярдов долларов только процентов по порошенковским кредитам, и дикие выплаты по ОВГЗ ему же. И примечательно, что Княжицкий не развивает тему, что в странах с супермедициной зараженных гораздо больше, хотя Порошенко и добил ее своими нечуваными рехвормами
- Доктор, как у нас ситуация с коронавирусом?
- Пока нет тестов - всё нормально!
впрочем, зомбированые г+г идиоты не способны понимать цифры статистики.. им по г+г вливают "божью россу" о бОрыгах..
При Порохе ВВД СНИЗИЛСЯ со 126 млрд.долларов до 114 млрд.. МИНУС на 12 млрд.долларов...
какие там долги, а, зебил?)) те самые, что набрал вислюк оманський за полгода - на более чем 5 млрд.долларов?))
более того - ВВП при Порохе вырос с 90 до 130 млрд. долларов.. в условиях войны..
но это уже СЛИШКОМ сложно для зебилов
но это тоже - сверхсложно для зебилов.. не понимающих - какие именно кредиты сейчас отдавать нужно, а главное - почему при Порохе ВВД УПАЛ на 12 млрд.долларов при росте ВВП на 40+ млрд.долларов))
❗️ З культури, освіти, спорту, соціального забезпечення (фактично з субсидій) - знято 8 млрд грн.
❗️Декілька мільярдів гривень знято з місцевого самоврядування. Реформа децентралізації, над якою довго працювала попередня влада, остаточно згорнута.
❗️Жодної гривні не зняли з силовиків, а на них виділено 90 (!) млрд грн.
❗️Жодної гривні не зняли з Офісу Зеленського (а там 1,2 мільярда грн) навіть 7 мільйонів додали (мабуть на зйомку відосів з Тесли)
❗️Бюджет на закордонні поїздки для Зеленського збільшився вдвічі (!) до 79,1 млн гривень, хоча в усьому світі зараз карантин. Абсурд.
❗️Жодної гривні не зняли з прокуратури.
❗️Долар у бюджет закладено по 29,7. Маніпуляції з ОВДП першого Уряду Зеленського зробили ведмежу послугу економіці.
❗️Дефіцит бюджету - майже 300 мільярдів, які складаються з чистих запозичень.Такого в історії України ще не було.