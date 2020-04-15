 Новинский сообщил, что попал в больницу с COVID-19

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат", — написал Новинский.
По словам депутата, он чувствует себя нормально, температура 36,8, компьютерная томография показала, что в легких нет отклонений от нормы.
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"До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением. ... Независимо от окончательного подтверждения диагноза, намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование", — добавил Новинский.
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2 Умер, так как привезли в больницу в уже тяжёлом состоянии.
Какого черта этого упыря в больницу отправили где он занимает место тех кого с пневмонией дома оставляют подыхать?
Пусть дома сидит. А лучше, пусть по всем друзьям пройдется. Медведчук, Портнов, Рабинович
❗️ З культури, освіти, спорту, соціального забезпечення (фактично з субсидій) - знято 8 млрд грн.
❗️Декілька мільярдів гривень знято з місцевого самоврядування. Реформа децентралізації, над якою довго працювала попередня влада, остаточно згорнута.
❗️Жодної гривні не зняли з силовиків, а на них виділено 90 (!) млрд грн.
❗️Жодної гривні не зняли з Офісу Зеленського (а там 1,2 мільярда грн) навіть 7 мільйонів додали (мабуть на зйомку відосів з Тесли)
❗️Бюджет на закордонні поїздки для Зеленського збільшився вдвічі (!) до 79,1 млн гривень, хоча в усьому світі зараз карантин. Абсурд.
❗️Жодної гривні не зняли з прокуратури.
❗️Долар у бюджет закладено по 29,7. Маніпуляції з ОВДП першого Уряду Зеленського зробили ведмежу послугу економіці.
❗️Дефіцит бюджету - майже 300 мільярдів, які складаються з чистих запозичень.Такого в історії України ще не було.
Обычные украинцы: температура 39, кашель, воспаления - сидите дома в самоизоляции у вас ОРВИ...