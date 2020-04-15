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 Политика Украины
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 Новинский сообщил, что попал в больницу с COVID-19

Внефракционный нардеп Новинский получил позитивный результат теста на коронавирус и помещен в больницу.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат", — написал Новинский.

По словам депутата, он чувствует себя нормально, температура 36,8, компьютерная томография показала, что в легких нет отклонений от нормы.

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"До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением. ... Независимо от окончательного подтверждения диагноза, намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование", — добавил Новинский.

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Новинский сообщил, что попал в больницу с COVID-19 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189226
 
   
 Топ комментарии
 
Бога вспомнил черт рогатый -- что б ты здох со всей кацарылой шайкой лейкой Новинский сообщил, что попал в больницу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9614
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Молимся за вас, поскорее бы уже...
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с пашкой мерседесом небось контактировал.. Новинский сообщил, что попал в больницу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3773
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36,8 и уже в больнице? А как лечат у нас от COVID тех, кто не принадлежит к избранным?
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1 Сидите дома, принимайте парацетамол.
2 Умер, так как привезли в больницу в уже тяжёлом состоянии.
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Что-то я не пойму. Сказали же что при отсутствии симптомов нужно лечиться дома.

Какого черта этого упыря в больницу отправили где он занимает место тех кого с пневмонией дома оставляют подыхать?
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абсолютно верно наблюдение! домой, или в московсикй патриархат святой водичкой лечиться
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Дуже «тісні і теплі стосунки «у церкви свідків пуйла…вам не здається?
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Цю православну суку треба ізолювати в Росію назавжди!
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так а **** в стационар? ведь при таких симптомах, тем более температура в норме - должен просто дома на самоизоляции сидеть? зато место реально нуждающемуся займет гнида
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Всем патриотам Украины на Пасху сидеть дома, смотреть службу по телеку. Боженька, COVID и теория естественного отбора Дарвина сами сделают всё необходимое для спасения Украины. Новинський повідомив, що потрапив до лікарні з COVID-19 - Цензор.НЕТ 5176
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В рекламе жопоблока про "няшу циркву" ******* доручили этому вот и поплатился иеретиков бог не любит !
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Новинский сам может быть носителем вируса и не болеть, инфицировать других, противоядие у него имеется, привезённое с исторической родины.
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По словам депутата, он чувствует себя нормально, температура 36,8, компьютерная томография показала, что в легких нет отклонений от нормы но все же помещен в больницу. Пане Ляшко, що відбуваться? Чи відповіда це затвердженому протоколу чи усі рівні, але дехто рівніший?
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Так чего ж эта гнида без симптомов в больнице лежит и место занимает?
Пусть дома сидит. А лучше, пусть по всем друзьям пройдется. Медведчук, Портнов, Рабинович
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Цензор, повесьте эту новость на главную страницу. Може хоть кого-то это надоумит не ходить в воскресенье в церковь. А вообще, зря вы тут радуетесь. Новинский, конечно, **** православная, но он, возможно, занимает в больнице место какого-то хорошего человека. И все внимание врачей направлено на него.
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Какого ..он поперся в больницу при нормальной температуре и отсутствии каких либо осложнений?! А где самоизоляция, когда нам всем рассказуют, что нужно сидеть дома на и только при повышении температуры больше 38 вызывать медпомощь. Интересно, а положили бы в больницу с такими симптомами простого смертного? Интересно, а чем будет заниматься уважаемый депутат в больнице? Наверное о нас смертных, как нам еще помочь в это сложное время.
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ВР проголосувала безпрецедентні зміни в державний бюджет. Коротко про те, що треба знати:

❗️ З культури, освіти, спорту, соціального забезпечення (фактично з субсидій) - знято 8 млрд грн.

❗️Декілька мільярдів гривень знято з місцевого самоврядування. Реформа децентралізації, над якою довго працювала попередня влада, остаточно згорнута.

❗️Жодної гривні не зняли з силовиків, а на них виділено 90 (!) млрд грн.

❗️Жодної гривні не зняли з Офісу Зеленського (а там 1,2 мільярда грн) навіть 7 мільйонів додали (мабуть на зйомку відосів з Тесли)

❗️Бюджет на закордонні поїздки для Зеленського збільшився вдвічі (!) до 79,1 млн гривень, хоча в усьому світі зараз карантин. Абсурд.

❗️Жодної гривні не зняли з прокуратури.

❗️Долар у бюджет закладено по 29,7. Маніпуляції з ОВДП першого Уряду Зеленського зробили ведмежу послугу економіці.

❗️Дефіцит бюджету - майже 300 мільярдів, які складаються з чистих запозичень.Такого в історії України ще не було.
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Действительно, а какого фига он в больничке, если в ним всё норм? Или для гэбнявой секты в Украине существует отдельный, "привилегированный" "протокол"? А, пане Ляшко??? Новинський повідомив, що потрапив до лікарні з COVID-19 - Цензор.НЕТ 6736
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Не помогло "святое причастие гундяевское", "суке православной"...
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Температура 36.8, нет симптомов. И это говно отправили срочно в больницу, сделали томографию и оставили под присмотром медиков.
Обычные украинцы: температура 39, кашель, воспаления - сидите дома в самоизоляции у вас ОРВИ...
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ну хоть шото позитивное,тест на вирус у ублюдка!ещё реакцию Вассермана у него проверьте!Пускай в церкви и лечится!
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Награда нашла героя... Не зря таки он терся вместе с кэгэбэшной сволочью в рясах...
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Передай привет кобзону,с*ка православная.
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