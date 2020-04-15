 Новинский сообщил, что попал в больницу с COVID-19

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат", — написал Новинский.

По словам депутата, он чувствует себя нормально, температура 36,8, компьютерная томография показала, что в легких нет отклонений от нормы.

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"До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением. ... Независимо от окончательного подтверждения диагноза, намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование", — добавил Новинский.

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