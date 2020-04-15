EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  28453  208
Материалы по теме:
Все про:карантин (3106) Новинский (391) COVID-19 (3896) коронавирус (2521)

 Нардеп Новинский, встречавшийся накануне с Онуфрием, попал в больницу с COVID-19 (обновлено). ФОТО

Внефракционный нардеп Новинский получил позитивный результат теста на коронавирус и помещен в больницу. Накануне он встречался с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат", — написал Новинский.

По словам депутата, он чувствует себя нормально, температура 36,8, компьютерная томография показала, что в легких нет отклонений от нормы.

Читайте также: На утро 15 апреля зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 3764, умерли 108 человек, 143 - выздоровели, - Минздрав

"До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением. ... Независимо от окончательного подтверждения диагноза, намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование", — добавил Новинский.

Также на Цензор.НЕТ: Скопление людей на богослужениях - самое опасное, что может быть сегодня, - Зеленский

Накануне Новинский встречался с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием, сообщает синодальный информационно-просветительский отдел церкви.

"14 апреля 2020 года народный депутат Украины Вадим Новинский передал 850 000 из 1 миллиона медицинских масок, закупленных Фондом в честь Покрова Пресвятой Богородицы, Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию", — сказано в сообщении.

Маски были предназначены для раздачи верующим, которые решат, вопреки призывам медиков и властей, посетить пасхальные богослужения.

Нардеп Новинский, встречавшийся накануне с Онуфрием, попал в больницу с COVID-19 (обновлено) 01

Нардеп Новинский, встречавшийся накануне с Онуфрием, попал в больницу с COVID-19 (обновлено) 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189226
 
   
 Топ комментарии
 
Бога вспомнил черт рогатый -- что б ты здох со всей кацарылой шайкой лейкой Новинский сообщил, что попал в больницу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9614
 показать весь комментарий
 
Молимся за вас, поскорее бы уже...
 показать весь комментарий
 
с пашкой мерседесом небось контактировал.. Новинский сообщил, что попал в больницу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3773
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Он миллиардер, такие от таких вирусов не дохнут.
 показать весь комментарий
 
 
Я бы не стал брать эти маски они могут быть заражены коронавирусом.
 показать весь комментарий
 
 
Ваше преподобие , мы с лаврским владыкой Павлом , решили организовать небольшой флешмобчик - передай коронавирус дальше . Вот передаю теперь " эстафету " вам .. .
Нардеп Новинський, який зустрічався напередодні з Онуфрієм, потрапив до лікарні з COVID-19 - Цензор.НЕТ 499...
 показать весь комментарий
 
,

ЛЄБЄДІНАЯ КАРАнтінная😎

В Лаврі канареєчка співає Прямо з колокольні в горизонт...
Ми ж в коронавірус причащаєм:
Тєндєр з "За життя" на *******!!!
Тєндєр з "За життя" на *******!!!

Причащаєм разних дєпутатов -
"За життя" - родной... патріархат!
А вот Гундяєв, наш Крємльовський "папа" -
Окормлять мєчтає всіх сірих чад!
Окормлять мєчтає всіх сірих чад!

Пан Новінський дєнєг повно має,
А Паша хочєт новий "Мєрсєдєс"...
Но свєрху Бог за всєм спостерігає -
Хоп!!! І вже в больнічкє братки і Бєс!
Хоп!!! І вже в больнічкє братки і Бєс!

В Лаврі канареєчка співає
Прямо з колокольні в горизонт...
Ми ж в коронавірус причащаєм:
Тєндєр з "За життя" на *******!!!
Тєндєр з "За життя" на *******!!!
13.04.2020
 показать весь комментарий
 
 
Блін , вони вже самі себе почали заражати ці попи гундяєвські з МПвУ . Не шкодують навіть власних спонсорів та меценатів . Страшно навіть подумати , що вони з пересічним прихожанином можуть сотворити . Заразать так , що хрен вилічишся . Я ж кажу : диверсанти московські , а не попи
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх