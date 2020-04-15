 Прокуратура АР Крым начала уголовное производство из-за незаконного преследования оккупантами лидера крымскотатарского народа Джемилева, - ОГП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

"13 апреля оккупационные "правоохранительные органы" РФ незаконно предъявили обвинение Мустафе Джемилеву по трем эпизодам, связанным с событиями, которые происходили до оккупации полуострова: "незаконное пересечение государственной границы России (ч.3 ст.322 УК РФ); небрежное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст.224 УК РФ); незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ), - говорится в сообщении ОГП. - Такие действия оккупационных властей нарушают требования ст. 70, ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года. Ретроспективное применение уголовного законодательства на оккупированной территории путем преследования лица в соответствии с законодательством РФ за события, которые происходили до начала оккупации полуострова, является серьезным нарушением норм данной Конвенции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму завели против Джемилева дело по трем статьям, причем две касаются событий 2013 года и расследовались украинскими правоохранителями, - адвокат Полозов

Ранее Джемилев подтвердил Крым.Реалии, что в Крыму сотрудники российского Следкома намерены предъявить ему обвинение. Позже его адвокат Николай Полозов сообщил, что Следком перенес дату предъявления обвинений.

В представительстве президента в АРК назвали "политическим преследованием" российское уголовное дело против Мустафы Джемилева.