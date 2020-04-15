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 Общество, Здоровье
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 Поставка украинских ИВЛ в больницы ожидается в ближайшие недели, - совещание в ОП

На ежедневном совещании по противодействию распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине под председательством президента Владимира Зеленского сообщили, что в ближайшие недели ожидается поставка аппаратов ИВЛ украинского производства в отечественные больницы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"По выводам анестезиологов качество аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства соответствует стандартам импортируемого оборудования. Поэтому уже в ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения сообщило о готовности начать консультации онлайн, которые будут проводить семь наиболее профессиональных практиков - анестезиологов-реаниматологов. К этому онлайн-курсу уже могут подключиться 100 опорных больниц из 242.

"Коммуникации сейчас не может быть много. Каждый врач должен иметь возможность задать вопрос и обсудить возникшую проблему", - отметил Зеленский.

Также участники совещания заявили о важности тщательной коммуникации с регионами по обеспечению условий самоизоляции, обсервации прибывающих из-за границы, а также контроля за соблюдением карантинных мер в областях.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189221
 
 
 Топ комментарии
 
Вы о чем? Писали же, что даже техническую документацию восстановить будет не просто сложно, а практически невозможно. Но лохторат почему-то ведется.
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По выводам анестезиологов качество аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства соответствует стандартам импортируемого оборудования, и что на них никак не заработать честным коррупционерам, может продавать их за границу, а нам завозить самолетами с других стран, и видимость работ по спасению и навар неплохой.
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" под председательством президента Владимира Зеленского сообщили"
Галімий піар понад усьо!
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До тих апаратів ще потрібен і навчений медперсонал, як ним користуватись. Та то таке.
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это не сложно. Параметры задают по состоянию больного, показаниям, весе и пр. смотря какой аппарат.Кстати,если именно для помощи при проблемам с дыханием, а не при храпе, то врач эти параметры настраивает, а медсестры просто записывают данные. Потом их анализ. 2 дня достаточно для ознакомления. Мы устанавливали аппарат для кашля, заняло 10 мин на каждого
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Ех, ото зараз ************** почне ковбасити.

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НЕДЕЛИ??? Вы там вообще ополоумели? Да через НЕДЕЛЮ (после Пасхи) тут и вести их не кому будет!
"К пандемии мы готовы" (с) Поставка украинских ИВЛ в больницы ожидается в ближайшие недели, - совещание в ОП - Цензор.НЕТ 5183 Скалецукю- на нары!
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Уже сколько времени прошло после заявлений о создании и запуске в производство тестов? А воз и ныне там. Бабки до сих пор делят наверное. То же будет и с ИВЛ.
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У зедебилов для зедебилов,все когда то будет.В течении нескольких недель,это когда? А 3 месяца что делали ,кроме продажи масок и защитных средств?
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Вы о чем? Писали же, что даже техническую документацию восстановить будет не просто сложно, а практически невозможно. Но лохторат почему-то ведется.
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