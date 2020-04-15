 Поставка украинских ИВЛ в больницы ожидается в ближайшие недели, - совещание в ОП

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"По выводам анестезиологов качество аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства соответствует стандартам импортируемого оборудования. Поэтому уже в ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения сообщило о готовности начать консультации онлайн, которые будут проводить семь наиболее профессиональных практиков - анестезиологов-реаниматологов. К этому онлайн-курсу уже могут подключиться 100 опорных больниц из 242.

"Коммуникации сейчас не может быть много. Каждый врач должен иметь возможность задать вопрос и обсудить возникшую проблему", - отметил Зеленский.

Также участники совещания заявили о важности тщательной коммуникации с регионами по обеспечению условий самоизоляции, обсервации прибывающих из-за границы, а также контроля за соблюдением карантинных мер в областях.

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