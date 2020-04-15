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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 Скопление людей на богослужениях - самое опасное, что может быть сегодня, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большие скопления людей на богослужениях очень опасны, поскольку это прямой способ заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОФиса Президента Украины.

На традиционном совещании по противодействию распространения COVID-19 было отмечено, что перед Пасхальными праздниками могут возникать провокации с призывами нарушать карантинные меры, а также меры безопасности.

"Скопление людей на праздники, на богослужениях - сегодня самое опасное, что может быть. Поцелуи, причащение, пребывание рядом. Это прямой способ заражения. И каждый должен быть понимать, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и людей вокруг", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заболеть коронавирусом - не стыдно. ... Обращайтесь к врачу и проходите тестирование", - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3189218
 
 
 Топ комментарии
 
Самое опасное скопление людей было на концертах "Студии 95 квартал" и перед экранами Г+Г
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Зелебобка, будь мужиком, закрой нахрен все поповники и пр. религиозные притоны!!!
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Зелебобка, будь мужиком, закрой нахрен все поповники и пр. религиозные притоны!!!
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привяжи бабушку к батареи , выполни свой социальный долг перед обществом Скопление людей на богослужениях - самое опасное, что может быть сегодня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5159
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а козы с козлами придут, потому, как мозг зас ратый
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Самое опасное скопление людей было на концертах "Студии 95 квартал" и перед экранами Г+Г
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Насправді найнебезпечніше зараз - це скупчення людей з зеленою ватою замість мізків на території України у величезній концентрації. І ця концентрація загрожує не лише добробуту всіх громадян, але й самому існуванню держави.
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Так сделай что-нибудь полезное! Закрой нах... церкви московского сатаната.
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В Рівному в тролейбуси сьогодні теж можна запускати по кількості посадочних місць.. Зранку теж непогане скупчення відбувається як на зупинках, так і в тролейбусах Скопление людей на богослужениях - самое опасное, что может быть сегодня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 629
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> со ссылкой на пресс-службу ОФиса Президента Украины.

Oчередная малява от Ермака.

Украинцы, кто вами вообще правит ?
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Найнебезпечніше вже зробили ви, блазню - завезли в країну пів мільйона заробітчан і туристів без тестування і обзервації, вкрали і вивезли всі маски і антисептики, а потім запроторили до концтабору всю країну, запровадивши штрафи і позбавивши людей заробітку
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самое опасное, что может быть сегодня для Украины - это кацапская шлюха зеленский в кресле президента
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Это ж какие титанические усилия должна будет приложить следующая власть чтобы вытащить из бездонной ямы государство...
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самое опасное , когда президент-длбб.
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В прошлом году его уже выгнали из президентов, не расстраивайся.
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Скупчення дебілів у державних установах, ось це - саме небезпечне на всі часи.
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Самое опасное -это скопление ЗЕпредателей у власти !
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В Израиле заваривают синагоги, может и нам так надо?
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синагоги ?
та можно,думаю никто возражать не станет..
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раскраску давали ?
попробуйте пластилин,если тоже нет - то я хз...
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У настоятеля Лаври- коронавірус. Замість лікування молитвою і цілування ікон він побіг у лікарню. Странний какой-та.....
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Самое опасное,что может быть сейчас--это идиоты у власти
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А каждодневное круглосуточное столпотворение прихожан в АТБ это не страшно, да? Почему? Ответьте кто нибудь
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А потому ,что жрать надо 3 раза в день и ты ну никак без этого не проживеш, а продукты есть только в магазине. А вот без богослужений в церкви ты вполне обойдешся, помолиться можно и дома.
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Вопрос не в том, надо жрать или нет. Мне закрыли бизнес и лишили 100% дохода, по их мнению жрать необязательно. Вопрос в том, насколько чудовищна опасность столпотворений в супермаркетах.
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Не угадал, самое опасное малорасы у власти
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Самое опасное, что может быть, это некомпетентный дибил во главе страны при пандемии...
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И шо Зеля пердлогает? Я херею с этого маразма отъявленных мародёров сменили обдолбаные идиоты!
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Херей до конца, не останавливайся, зебиленыш))
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Бубочка несміливо натякає онуфрію щоб той дотримувався здорового глузду і законів України , але тому все пох-ю . В нього наказ Москви , копія якого лежить в кишені бубочки . Москва рулює по повній , дискредитують добробати , Майдан , ліквідація ракетної програми , кривавий мир на Сході , бубочки збиваючи коліна спішать виконати всі забаганки кремля . Тут єрмак виступає набагато потужніше та ефективніше за путінського кума . Зазєлі це не зрада ? Приколи ?
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"Скупчення людей на богослужіннях - найнебезпечніше, що може бути сьогодні, " -найнебезпечніше коли людина з розумовою відсталістю сідає за управління країною!
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У меня вопрос к админу: сколько букв в матерном слове нужно заменить на символы чтобы это не считалось нарушением? Я серьезно.
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Или пусть подскажет, каким словом передать смысл слова "п$#@€ж"
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А скупчення дурної влади ще страшніше...
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