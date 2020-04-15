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 Политика Украины
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 После пандемии COVID-19 нужно внести изменения в Конституцию и законы, - Ляшко

Похожие эпидемии могут повторяться и в дальнейшем, биоугрозы — одна из ключевых вещей, которые могут изменить мировоззрение в ближайшие 10 лет.

Об этом замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал в интервью изданию "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.

"На будущее мы должны расписать законодательные акты, внести изменения в Конституцию. Такие истории могут повторяться очень часто. Вопросы киберугрозы и биоугрозы — две ключевые вещи, которые реально могут изменить мировоззрение в ближайшие 10 лет", — сказал он.

Ляшко считает, что Украине не может обойтись без жесткой централизованной системы противоэпидемиологической защиты.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Я бы запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения", - главный санврач Ляшко

"Когда нам нужно было принять самолет из Уханя и когда мы искали места для обсервации, я понял, что без жесткой централизованной системы противоэпидемиологической защиты очень тяжело работать в децентрализации. Система противоэпидемиологической защиты должна быть такая же централизованная, как Государственная служба по чрезвычайным ситуациям", — добавил главсанврач.

На замечание журналиста о том, что содержание такой централизованной системы обходится дорого, Ляшко ответил: "но ее отсутствие обойдется нам гораздо дороже. Мы это проходим раз в 10 лет".

Также на Цензор.НЕТ: На утро 15 апреля зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 3764, умерли 108 человек, 143 - выздоровели, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3189217
 
   
 Топ комментарии
 
Если сан.врач будет переписывать конституцию - это уже туши свет...
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Нормальные страны предусматривают в такой ситуации законодательно создание оперативного штаба, куда входят профильные специалисты и в тандеме с СНБО/аналогичными структурами принимают решения, которые ложатся на стол к главе страны. А не создают очередное непоймичто, которое будет высасывать бюджетные деньги.
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каким боком сборщики податей на базарах к ПЭЗ?они шоли аэродромы посадки и места обсервации должны были искать? После пандемии COVID-19 нужно внести изменения в Конституцию и законы, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4531
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==="Когда нам нужно было принять самолет из Уханя и когда мы искали места для обсервации, я понял, что без жесткой централизованной системы противоэпидемиологической защиты очень тяжело работать в децентрализации. Система противоэпидемиологической защиты должна быть такая же централизованная, как Государственная служба по чрезвычайным ситуациям", - добавил главсанврач. ===

Так еще Порошенко целенаправленно уничтожил санэпидемслужбу
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каким боком сборщики податей на базарах к ПЭЗ?они шоли аэродромы посадки и места обсервации должны были искать? После пандемии COVID-19 нужно внести изменения в Конституцию и законы, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4531
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Честно говоря уже надоело за этот месяц писать на форуме, что служба никуда не делать, ее разделили и два направления просто переподчинили. После пандемии COVID-19 нужно внести изменения в Конституцию и законы, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1366
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Ну да же! Клятый порох и маски все попродавал и защитные костюмы и причем целенаправленно Після пандемії COVID-19 потрібно внести зміни до Конституції і законів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 254
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Нет, он отменил закупку медоборудования в держрезерв. Ну а результат нечуваных реформ в медицине, зайди в больницу
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Расскажи нам сказку о тысячас тонн масок и ивл проданных при пете ))) зебилы уже не знают как отбрехаться
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Нормальные страны предусматривают в такой ситуации законодательно создание оперативного штаба, куда входят профильные специалисты и в тандеме с СНБО/аналогичными структурами принимают решения, которые ложатся на стол к главе страны. А не создают очередное непоймичто, которое будет высасывать бюджетные деньги.
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Если сан.врач будет переписывать конституцию - это уже туши свет...
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клоун краще? Цей хоча б в чомусь корисний.
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Ага в Конституции еще надо дописать что во время карантина каденция презедента нещитается
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Тут и Кучму можно вспомнить как 3 срок он мутил ..типа те два срока нещитать бо Конституция была старой а в новой все по новому
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Не мутив він - його посіпаки щось намагались, але леонід данилович відразу сказали - нам с зятем досить, пора і відпочити).
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На наших глазах, панове, унитазовед превращается. Ба-дам-бадам. Превращается в юриста. УРА.
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Потому что порохоботы подняли вой, что карантин ущемляет их права.
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Нет, сапля ты безмозглая - потому чтл дористливые зебилы отказались вводить ЧП и нести ответственность за людей. А кто им в этом подмахивает тот тупая жвачная скотинка и ты еще нажрешься всех прелестей "карантина" без гос. поддержки
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Проверьте этого ЗЕбила на шизофрению! После пандемии COVID-19 нужно внести изменения в Конституцию и законы, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6668 У пациента весеннее обострение После пандемии COVID-19 нужно внести изменения в Конституцию и законы, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8907
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тема с карантинами для развода лохов теперь одобрена.
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санитарно-противоэпидемический КОДЕКС законов - это должно быть нормой во всех странах (поздно спохватились, его нужно было принимать гораздо раньше) , а упоминание о нем в конституции и перечень прав, который он может ограничивать обязателен!
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все уже упомянуто, но они даже не ввели чп
они просто хотят прописать в конституции что могут делать что захотят
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100%. Зессыкун делает то же самое что и его кумир за поребриком - свалил всю ответственность на местные власти и бизнес, а сам сидит обосраный в кустах, пишет видосики и ссытся даже москальских коронавирусных попов приструнить. Зробылы себе разом, скоты.
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Зеленые отморозки вы кого из себя возомнили? Главный Мусор Аваков управляет страной,дает советы,командует,этот главврач хочет саму конституцию подрехтовать
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а ви з себе що представляєте,щоб таке писати?
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Що саме?
Які конкретні зміни потрібно внести в Конституцію?
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А Конституція тут до чого? Чи цей "мудрець" хоче надавати громадянство вірусам? І чим РНБО вам не таке? Не вмієте користуватися тим, що є, то тікайте з влади, доки ще можете...
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вы даже не ввели черезвычайное положение которое позволяет почти все, и тут вам изменений аж в конституцию не хватает. шулеры
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А они его не ввели чтобы не платить компенсации. Но заплатить все равно прийдется потому что запреты незаконны. Такой вот заколдованный круг.
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а ведь что интересно - при совке его за такие высказывания оставили бы в дурке пожизненно..
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Нє! Ну в Ляшків схоже це фамільне! Кращє б мовчали, може й розумними б виглядали...
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которые могут изменить мировоззрение в ближайшие 10 лет. Источник: https://censor.net.ua/n3189217

чьё мировоззрение?
какое такое мировоззрение?
что он курит?
или хлорку нюхает...
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Зебилы думают, шо они пришли навсегда и могут делать, шо хотят.
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Надо-надо. В части конституционных гарантий неприкосновенности, прав и свобод личности разрешить санитарным врачам единолично осуществлять экспроприации, а к несогласным применять огнемёты.
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Нам дорого обходится Верховная Зрада с правительством,которые принимает не бюджет, а финансовую пирамиду, выкачивающая путем воровства и не целевого не адресного использования средства из бюджета страны, например на те жедороги 85 миллрд.грн., кто считал , какая экономическая выгода от этих так званых инвестиций?или это просто финансирование из бюджета и выброшенные деньги на не качественные дороги по завышенным ценам и откаты , кто отчитается за эти налоги, депутаты, правительство?та шиш,или почему в Украина платит самые большие % 17, когда депозиты 2% в валюте,та же Польша платит 1,5% в злотых, несмотря что девальвация боьше, чем гривневая, политики своими коррумпированными действивиями увеличивают долги для Украины и % по долгам,тем самым делая невозможным покупку и производство товаров и услуг в стране, а попросту убивают своим коррумпированным бюджетом экономику,и благосостояния народа,ОВГЗ это уже следствие и вторая сторона бюджета этой "медали", а бюджет и создан, что бы не платить % и финансировать не дороги , а медицину, образование, борьбу с эпидемиями.
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Нет, пля, сначала вас зе-гнид пересажать...
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