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Все про:контрразведка (260) СБУ (14570) Осмаев Адам (91) Шайтанов (5)

 Осмаев поблагодарил СБУ за задержание работавшего на ФСБ РФ генерал-майора Шайтанова: "Его судьба - это урок для других"

Адам Осмаев выразил благодарность СБУ за задержание работавшего на ФСБ РФ генерал-майора Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировал убийство Осмаева.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написал на своей странице в Facebook чеченский доброволец, участник АТО, вдовец убитой при покушении участницы АТО Амины Окуевой Адам Осмаев.

"Хочу выразить благодарность сотрудникам СБУ, которые участвовали в задержании предателя, планировавшего теракты в Украине. Отдельная благодарность сотруднику, который не стал предателем, хотя мог обогатиться на миллионы долларов. Россияне думают, что могут купить кого угодно. Но война выковывает сильных мужчин, для которых Честь, Родина, это не пустой звук. Оперевшись на таких людей в силовых органах, политики смогут построить эффективное государство. К сожалению, есть и предатели, такие как задержанный Шайтанов, их тоже выявляют трудные времена, такие как война, и его судьба, это урок для других. Авторитарные режимы рушатся со временем, даже казавшийся незыблемым советский режим разрушился, но, то наследие, которое оставил по себе Шайтанов и ему подобные, не смыть ничем", - заявил Осмаев.

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Напомним, контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве. По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".

Осмаев поблагодарил СБУ за задержание работавшего на ФСБ РФ генерал-майора Шайтанова: Его судьба - это урок для других 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189213
 
   
 Топ комментарии
 
Ждем уголовное дело на Порося который восстановил в должности этого предателя хотя его уволил Турчинов за преступный отказ действовать в Славянске.
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Такое впечатление, что в СБУ, прокуратуре, МВД одни Шайтаны. Любой криминал крышуется этими органами.
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Потрох знал, шо шайтанов причастен к поджогу Дома Профсоюзов и гибели заживо там ранненых майдановцев, но он не просто не арестовал его и не судил, а повысил и лелеял. Почему? А почему он жал руку хуйлу, подписал антиукраинские Минские соглашения, торговал с оккупантом, грел медведчука... и многое, и многое... каждый знает сам. А вот арестовала предателя Украины шайтанова зе команда - это потрохососам на подумать.
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Такое впечатление, что в СБУ, прокуратуре, МВД одни Шайтаны. Любой криминал крышуется этими органами.
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яка сутьба - такий і урок. Завтра обміняють на якихось бомжів
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... та ні на, нашіх граждан, а вони через пару днів назад в лугандон на свабоду.
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Ждем уголовное дело на Порося который восстановил в должности этого предателя хотя его уволил Турчинов за преступный отказ действовать в Славянске.
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.. несмотря на то, что Шайтан всё время ходил с табличкой "Я агент ФСБ" ???
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А.на Кучму организовавший олегархат, Яников со всем его окружением висевшими на крючке у хремляди, опэжо...ков для которых не существует Украины, узурпатора власти для себя невежественного зе и выпускающего предателей Украины,судей и исполнителей иннститутов юриспруденции. Судить так судить. а то получается выборно. Наверное их преступления более весомы.Почему их не упоминаешь?
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охохо...сколько еще таких "шайтановых" у нас на "державних посадах"
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В СБУ таких Шайтановых вагон и тележка так же как в мусарке, прокуратуре и т.д.
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"Отдельная благодарность сотруднику, который не стал предателем, хотя мог обогатиться на миллионы долларов. Россияне думают, что могут купить кого угодно." Адам, ты просто в точку попал. Замени миллионы на миллиарды, и получишь имя одного известного осла...
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Да, Порошенко дал звание генералу предателю. Мародер бесплатно ничего не делает
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Если ты думаешь, что меня как-то задевает то, что и кому дал Порох- ты глубоко ошибаешься. Начиная с 2014-го таким надо было не "давать", а на фонарях их развешивать. Осмаєв подякував СБУ за затримання генерал-майора Шайтанова, який працював на ФСБ РФ: "Його доля - це урок для інших" - Цензор.НЕТ 6342
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Ну так ты подтвердил мою мысль. Порошенко его на фонаре не развесил. А при Зеленском арестовали
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кого арестовали? Портнова или недолюстрированного Богдана?
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Агента ФСБ, предателя Шайтанова, которого Порошенко наградил и дал звание генерала
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Потрох знал, шо шайтанов причастен к поджогу Дома Профсоюзов и гибели заживо там ранненых майдановцев, но он не просто не арестовал его и не судил, а повысил и лелеял. Почему? А почему он жал руку *****, подписал антиукраинские Минские соглашения, торговал с оккупантом, грел медведчука... и многое, и многое... каждый знает сам. А вот арестовала предателя Украины шайтанова зе команда - это потрохососам на подумать.
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Вот только не кизди,как раз Путину Порох руки не жал. А что касается Шайтанова то прослушка и наблюдение за ним уже велось когда зельц ещё развлекал крутьков на корпоративах в шутовском колпаке.В СБУ кстати кроме Грицака на Баканова никого не поменяли и все оперативные разработки были переданы ему,а твоя зе-команда это куча дебилов в ВР и министры из "Квартала-95" Вот это точно зе-команда.
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Да, профессионалы не смогли, а нынешние смогли.
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просто подумай, кто летом 2019 сдал ключевого свидетеля Цемаха, и из-за кого Украина краснела на процессе по делу MH17 в марте 2020, зелебот.
А, пардон. Зелеботы не думают, им пороха надо говном поливать.
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А . что там порося уже кричал, что это "политические преследования"? И деньги на заставу подельника собирает, на поруки брать будет?
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У КДБ профільтрували 2,2 млн насильно забраних на роботу в Німеччину (остарбайтерів), чому не фільтрували таких, як шайтанов, одне прізвище чого варте, а якщо копнути його біографію від народження, то там мабуть всього було.
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13 серпня 2015 Педро будкостроітель нагородив Шайтанова орденом 3 ступеня Богдана Хмельницького. 23 серпня 2015 дав звання генерал- майора і призначив не куди небудь,а в контрозвідку, керівником 8 управління.
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Заслужил ведь - орден за поджег Дома профсоюзов и генерала за мутки с сепарней в Славянске.
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Зеленский назначил труса и предателя сбежавшего с поля боя в Иловайске министром обороны а мутная личность завхоз ОП Ермак продаёт Украину оптом и в розницу. Сам Зеленский под большим подозрением в предательстве страны в Омане.Зеленский "меняет" отъявленых головорезов,убийц,террористов и шпионов на кучу непонятных людей не имеющих никакого отношения ни к армии ни к войне вообще,по сути он освобождает всех врагов под благовидным предлогом. Кстати те "обменянные пленные" уже почти все снова вернулись в ОРДЛО получив здесь компенсацию и квартиры. ВСУ практически отступает в одностороннем порядке бросая свои позиции которые тут же занимаются врагами,и это не смотря на непрекращающиеся обстрелы. Этого тебе мало для расстрела этой зе-команды? А ведь это только маленькая часть зашкваров этой власти,так что живи настоящим.
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Шо-то, после того, что Зеленский не уступил Путину, как Порошенко в капитулянских минских угодах, так Суркова и поперли и отбили ему почку.
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"Его судьба, это урок для других" - скоро увидим, урок или обмен.
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ай-я-яй...генерал-патріот...фракція єс повинна взяти його на поруки...
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Ох как зелеботы активировались.

При этом ни Богдана, ни Ермака, ни Баканова они в упор не замечают. Как и того факта, что сам светлоликий Зеленский выступал на новогоднем концерте в 2014 году на канале "роисся-1".
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