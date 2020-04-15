 Наемники РФ обстреляли позиции ОС вблизи Попасной. Украинские воины за 15 минут подавили вражескую активность, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Около 10:45 российско-оккупационные войска начали обстрел наших защитников Попасной применяя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение. Защитники Украины в течение 15 минут подавили вражескую активность, адекватно применяя в ответ стрелковое вооружение", - сказано в сообщении.
Отмечается, что боевых потерь среди украинских воинов нет. Потери противника уточняются.
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля