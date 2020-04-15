EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
  623  5
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (6419) обстрел (8908) Донбасс (21123) операция Объединенных сил (2297)

 Наемники РФ обстреляли позиции ОС вблизи Попасной. Украинские воины за 15 минут подавили вражескую активность, - Минобороны

С начала текущих суток, 15 апреля, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Около 10:45 российско-оккупационные войска начали обстрел наших защитников Попасной применяя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение. Защитники Украины в течение 15 минут подавили вражескую активность, адекватно применяя в ответ стрелковое вооружение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь среди украинских воинов нет. Потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3189200
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сказки для малышей - обстреляли из стрелкового , ответили стрелковым обычно рассказывают на ночь .
 показать весь комментарий
 
 
ГЕРОЯМ СЛАВА, СЛАВА, СЛАВА !!!!!!!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
 показать весь комментарий
 
 
Стрічку . А ты уверен , что занимаешься тем делом , которое тебе по плечу ?
 показать весь комментарий
 
не тупи, песня называется: "Лента за лентою"...в украинском не все так просто как в русском...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх