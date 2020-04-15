 МВФ поможет Украине, но для утверждения программы EFF осталось закрыть несколько вопросов, - Томсен

Об этом сказал директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен на брифинге в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы ведем переговоры с Украиной о новой программе (EFF. - Ред.). Обсуждения продвинулись вперед, и, думаю, они идут хорошо. Осталось несколько нерешенных вопросов. Я уверен, что они вскоре будут преодолены", - заявил Томсен.
Напомним, одним из основных условий получения финансовой помощи от МВФ является принятие закона о банках №2571-д, который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности".
Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.
"Как оказалось, о начислении огромных надбавок к его окладу перед Минфином ходатайствовал сам Нефьодов. В письме от 16 января 2020 года он просил "задним числом" (с 1 января 2020 года) согласовать начисление двух премий по 300% должностных окладов ему и его трем заместителям - Роберту Зелди, Сергею Петухову и Денису Шендрику."
https://youtu.be/***********?t=1961