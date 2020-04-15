 МВФ поможет Украине, но для утверждения программы EFF осталось закрыть несколько вопросов, - Томсен

Об этом сказал директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен на брифинге в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы ведем переговоры с Украиной о новой программе (EFF. - Ред.). Обсуждения продвинулись вперед, и, думаю, они идут хорошо. Осталось несколько нерешенных вопросов. Я уверен, что они вскоре будут преодолены", - заявил Томсен.

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Напомним, одним из основных условий получения финансовой помощи от МВФ является принятие закона о банках №2571-д, который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности".

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.