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 Экономика, За рубежом
  2027  13
Все про:МВФ (2887) помощь (3265)

 МВФ поможет Украине, но для утверждения программы EFF осталось закрыть несколько вопросов, - Томсен

Международный валютный фонд отмечает эффективную реакцию украинского правительства на коронакризис, подтверждает прогресс в переговорах о новой программе расширенного финансирования (EFF) и рассчитывает на скорое ее утверждение после решения последних нескольких вопросов.

Об этом сказал директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен на брифинге в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы ведем переговоры с Украиной о новой программе (EFF. - Ред.). Обсуждения продвинулись вперед, и, думаю, они идут хорошо. Осталось несколько нерешенных вопросов. Я уверен, что они вскоре будут преодолены", - заявил Томсен.

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Напомним, одним из основных условий получения финансовой помощи от МВФ является принятие закона о банках №2571-д, который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.  

Народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности".

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Источник: https://censor.net.ua/n3189198
 
 
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Питання лише одне - бородата бабка.
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Зеленський вибирає або Коломойський та дефолт з курсом 40-50 грн, або ми поки що живемо далі...
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Питання стало ребром або Україна або Бєня. У першому випадку зебобіки залишаться при владі на пару місяців, у другому - прикрасять каштани на Хрещатику ще до цвітіння.
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залишилося закрити тільки бєню.... всі решту питань автоматично відпадуть
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Закроем еще несколько вопросов и мы вам поможем.

МВФ поможет Украине, но для утверждения программы EFF осталось закрыть несколько вопросов, - Томсен - Цензор.НЕТ 59
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Команда Нефьодова выбила надбавки к окладу в размере 600%
"Как оказалось, о начислении огромных надбавок к его окладу перед Минфином ходатайствовал сам Нефьодов. В письме от 16 января 2020 года он просил "задним числом" (с 1 января 2020 года) согласовать начисление двух премий по 300% должностных окладов ему и его трем заместителям - Роберту Зелди, Сергею Петухову и Денису Шендрику."
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та лишите коломойского гражданства.и вышлите в израиль,а там разберутся,шо с ним делать МВФ допоможе Україні, але для затвердження програми EFF залишилося закрити кілька питань, - Томсен - Цензор.НЕТ 6290.ну или трампуша им подскажет
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Надо принять закон, что украинец может иметь две почки только если у него УЖЕ один глаз или одно лёгкое ?
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И где там "помощь"?! Кредит, а не помощью, "благодетели".
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