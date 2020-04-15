 Очередной этап обмена пленными готовится, дата постоянно уточняется, - ОП

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"У журналистов появилась информация о том, что возвращение идет уже сейчас. Но это не соответствует действительности. К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований", - говорится в сообщении.
"На этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем", - добавили в Офисе Президента.
Также, пресс-служба ОП сообщила, что идут последние согласования по списку и по логистике. Само освобождение будет происходить в ближайшее время, дата постоянно уточняется.
"Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится", - добавили в ОП.
https://censor.net.ua/news/3179939/killer_fsb_smorodinov_prigovoren_k_12_godam_tyurmy_za_ubiyistvo_eksuchastnika_ato_mamchura
було би краще як би воно випадково вдавилося у камері ...