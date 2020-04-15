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 Очередной этап обмена пленными готовится, дата постоянно уточняется, - ОП

Идут последние согласования по списку и по логистике. Само освобождение будет происходить в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"У журналистов появилась информация о том, что возвращение идет уже сейчас. Но это не соответствует действительности. К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований", - говорится в сообщении.

"На этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем", - добавили в Офисе Президента.

Также, пресс-служба ОП сообщила, что идут последние согласования по списку и по логистике. Само освобождение будет происходить в ближайшее время, дата постоянно уточняется.

"Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится", - добавили в ОП.

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Очередной этап обмена пленными готовится, дата постоянно уточняется, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189196
 
 
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Сейчас отмывают похоже Олега Смородинова.
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Кто это? Знакомая фамилия, но в калейдоскопе событий, забыла.
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Просматриваю новости и обнаружила, что Шустрику корона давит и перекрыла доступ кислорода к голове. https://gordonua.com/news/politics/shuster-o-poroshenko-videt-ego-na-svoem-dne-rozhdeniya-ya-ne-hochu-1495507.html Вот так и вижу, как Петя рыдает у порога его дома и умоляет впустить.
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шайтанова обмінювати небезпечно ...
було би краще як би воно випадково вдавилося у камері ...
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"с той сторона" таксістов наловят в послєдній дєнь - шоп нє тратіцца на содєржанійє. Возможно, шо попадуца прошлоабманнийє, тут важнєйє шоп Україна віддала всіх рєЗє!дєнтов-гєнєралів фСБУ
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