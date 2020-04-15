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 В машине патрульной полиции в Днепре умер задержанный. ГБР начало досудебное расследование. ФОТО

Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Полтаве, расследуют обстоятельства смерти мужчины в автомобиле патрульной полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Отмечается, что досудебное расследование начато по признакам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК).

"По предварительной информации, 14 апреля 2020 г. около 17:00 в г. Днепр местный житель вызвал полицию, ведь его брат начал бить отца. После прибытия правоохранителей по вызову вероятный преступник начал убегать от полицейских и был задержан во дворе соседнего дома. После этого полицейские посадили задержанного на заднее сидение служебного автомобиля и надели наручники (задержанный вел себя агрессивно). Через 10 минут мужчина перестал подавать признаки жизни. Несмотря оказания первой медицинской помощи от полицейских и медиков, которые приехали на вызов, спасти жизни задержанного не удалось", - сказано в сообщении.

В машине патрульной полиции в Днепре умер задержанный. ГБР начало досудебное расследование 01

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В машине патрульной полиции в Днепре умер задержанный. ГБР начало досудебное расследование 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189195
 
 
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обычное дело, менты убили человека и спишут на состояние здоровья
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все таки наши полицейские добрые...
в США, полицейские не избивали бы этого дебошира в машине, а пристрелили бы его прямо на месте...
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Аваковские мусора почувствовали запах крови от безнаказанности,денег с бюджета им не то что не урезали а ещё повысили,не представляю если им дать власть при введение черезвычайного положения где можна делать все что захотят,обыскивать при любом поводе например не спрашивая и зная что им ничего не будет за это
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Читайте - убит. Хачиковская смусорня, сэр-р-р...
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Мусор-убийца в Украине это уже как правило
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и наркоторговец, и сутенер, и торговец оружием...
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/// из местной прессы:
14 апреля, около 17:00, на спецлинию 102 сообщили о домашнем насилии в одном из домов. Звонившая рассказала, что ее сын избил отца, ведет себя агрессивно.
Патрульные прибыли на вызов. Во время задержания молодой человек умер.
По словам мамы погибшего, смерть мужчины стала следствием действий правоохранителей. «Коля сегодня выходной, он выпил пива, ну и немного начал дебоширить. Мы вызвали полицию. Приехали две машины. Он гулял в саду. Полицейские побежали за ним к соседу. Привели и посадили в машину. Усадили лицом вниз, в подушку, его руки были в наручниках. Коля кричал и просил дать ему воздуха. А полицейские только насмехались. Он окно открыл и сразу закрыл. В какой-то момент Коля перестал дышать», - рассказала мама.Патрульные рассказывают: «На месте выяснилось, что 33-летний мужчина нанес телесные повреждения металлическим ломом своем 61-летнему отцу. Тот находился в окровавленной одежде и имел рассечение головы. Поскольку человек нуждался в медицинской помощи, полицейские вызвали ему скорую. Как оказалось, сын неоднократно совершал домашнее насилие. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, угрожал окружающим металлическим ломом. Чтобы он не нанес вреда себе и окружающим, полицейские задержали мужчину и применили наручники. Гражданина посадили в служебный автомобиль и стали опрашивать очевидцев о сложившейся ситуации. Вскоре инспекторы заметили, что задержанный не реагирует на вопросы и находится в бессознательном состоянии. Патрульные сразу начали оказывать ему первую домедицинскую помощь и вызвали врачей скорой. Но, к сожалению, все усилия были напрасными. Врачи отметили, что человек внезапно умер».

Со слов соседей конфликтные ситуации в семье происходили постоянно.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Государственного бюро расследований.
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