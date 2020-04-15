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 Киевские новости, Общество
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 В Киеве уже сделали более 4 тыс. ПЦР-тестов. В запасе есть еще около тысячи, - Кличко

Тестирование полимеразной цепной реакции (ПЦР) на Covid-19 делают только тем, у кого есть симптомы болезни. Или тем, у кого контакт с больным, кто недавно вернулся из-за границы или контактировал с такими людьми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"Лабораторно исследуют ПЦР тесты в Киеве в трех учреждениях. Это Александровская больница, городская больница номер 4 и "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". ПЦР тестов в столице сделали уже более 4000. И мы постоянно покупаем необходимые реагенты и сами тесты. В основном - производства Китая и Южной Кореи. Сейчас в городе еще есть запас ПЦР тестов. Их около тысячи. И уже сегодня мы ожидаем очередную партию этих тестов ", - сказал Кличко.

Он отметил, что сначала врачи, с помощью тестов на другие виды вируса, исключают заболевания ими. Если не подтверждено другого вирусного заболевания, тогда материал передают для тестирования на коронавирусную инфекцию. Именно такой алгоритм рекомендует ВОЗ.

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"Хочу напомнить, что ПЦР считают точным анализом, поскольку он фиксирует присутствие самого вируса. Образец материала для этого тестирования берут со слизистой носа человека. Метод позволяет выявить вирус даже если в пробе находится всего одна-единственная молекула его генома. Поэтому делают такие тесты только в лабораториях, где есть все необходимые реагенты и оборудование", - подчеркнул Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3189188
 
 
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Это совсем мало для такого большого города. Как можно этим хвастаться.
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Чем меньше тестов - меньше больных! А значит и меньше необоснованной паники! Хорошо что тестов мало!
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Согласен, но это то, что закупает городская власть, от государства помощи нет. Мифические самолеты Галабародьки с миллионами тестов все никак не приземляться..
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И что бы ты знал сколько не делай тестов все время количество больных это 5-15% от количества сделаных тестов! Почему так? Ты не задавался вопросом! Почему не 60% от сделаных тестов! Да потому что это пшик а не эпидемия! И Америка делают панику засчет массированного тестирования которое слава богу нам не доступно!)
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Киеве уже сделали более 4 тыс. ПЦР-тестов.

Если учесть что результат тестов во всех странах 50/50,то процедура бесполезная,оправдана для людей со слабой психикой.
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А ещё учти что в Украине сделано всего 39000 тестов с них 3700 позитивных! Це близько 10% позитивних. Лякає те що за вчора зробили +4000 тисячі тестів це й отримуємо цифру +300-400 хворих! Кількість нових хворих вдень залежить від масовості тестування от і всьо! Вся математика!
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А вот когда ПРЦ тесты закончатся и нет будет чем тестировать ЗЕчмо объявит что эпидемия пошла на спад и уже почти закончилась...
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