 В Киеве уже сделали более 4 тыс. ПЦР-тестов. В запасе есть еще около тысячи, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"Лабораторно исследуют ПЦР тесты в Киеве в трех учреждениях. Это Александровская больница, городская больница номер 4 и "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". ПЦР тестов в столице сделали уже более 4000. И мы постоянно покупаем необходимые реагенты и сами тесты. В основном - производства Китая и Южной Кореи. Сейчас в городе еще есть запас ПЦР тестов. Их около тысячи. И уже сегодня мы ожидаем очередную партию этих тестов ", - сказал Кличко.

Он отметил, что сначала врачи, с помощью тестов на другие виды вируса, исключают заболевания ими. Если не подтверждено другого вирусного заболевания, тогда материал передают для тестирования на коронавирусную инфекцию. Именно такой алгоритм рекомендует ВОЗ.

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"Хочу напомнить, что ПЦР считают точным анализом, поскольку он фиксирует присутствие самого вируса. Образец материала для этого тестирования берут со слизистой носа человека. Метод позволяет выявить вирус даже если в пробе находится всего одна-единственная молекула его генома. Поэтому делают такие тесты только в лабораториях, где есть все необходимые реагенты и оборудование", - подчеркнул Кличко.