EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Экономика, Киевские новости
  206  7
Материалы по теме:
Все про:бюджет (4469) карантин (3106) Киев (18959) Кличко (2964) COVID-19 (3896) коронавирус (2521)

 Из-за пандемии COVID-19 столица уже потеряла более 1 млрд грн, - Кличко

Из-за пандемии коронавируса столица потеряла уже более миллиарда гривен и не исключено, что потери могут быть большими.

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня сложная ситуация не только в Украине. Кризис, который вызвала пандемия, сильно ударил по экономике даже таких государств, как США и Китай. Конечно, и Украина несет большие финансовые потери. Киев - не исключение. Уже сегодня можно говорить, что столица потеряла более одного миллиарда гривен из-за пандемии коронавируса. И я не исключаю, что эта цифра может увеличиться", - сказал он.

По его словам, ситуация усложняется тем, что пока невозможно точно определить, сколько продлится карантин.

"Поэтому мы уже приняли соответствующие решения и сократили расходы города на 4,1 млрд грн. Это болезненные, но необходимые шаги. Мы должны сделать все, чтобы город продержался и скорее вернулся к привычной жизни", - отметил Кличко.

Также он отметил, что средства на развитие Киева оставили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Печерском районах. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/n3189187
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Мы должны сделать все...."
Уже сделали.
 показать весь комментарий
 
Из-за пандемии COVID-19 столица уже потеряла более 1 млрд грн, - Кличко

Кто-то теряет, а кто-то находит...
 показать весь комментарий
 
Я конєшно діко ізвіняюсь ( знаю, боксьора обідеть может каждий, но нє каждий успєєт убєжать) но мнє кажецца, что пан Клічко вряд лі сможет написать правільно ету цифру а уж тєм болєє усно опєріровать даннимі для рассчетов етіх самих убитков.
 показать весь комментарий
 
 
Кляча не может воровать во время карантина, бяда
 показать весь комментарий
 
После смены кацапской ЗЕвласти на проукраинскую вдовец Клико пойдёт под суд
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх