 Из-за пандемии COVID-19 столица уже потеряла более 1 млрд грн, - Кличко

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня сложная ситуация не только в Украине. Кризис, который вызвала пандемия, сильно ударил по экономике даже таких государств, как США и Китай. Конечно, и Украина несет большие финансовые потери. Киев - не исключение. Уже сегодня можно говорить, что столица потеряла более одного миллиарда гривен из-за пандемии коронавируса. И я не исключаю, что эта цифра может увеличиться", - сказал он.

По его словам, ситуация усложняется тем, что пока невозможно точно определить, сколько продлится карантин.

"Поэтому мы уже приняли соответствующие решения и сократили расходы города на 4,1 млрд грн. Это болезненные, но необходимые шаги. Мы должны сделать все, чтобы город продержался и скорее вернулся к привычной жизни", - отметил Кличко.

Также он отметил, что средства на развитие Киева оставили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Печерском районах. КАРТА