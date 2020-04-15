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 Радиационный фон в столице в пределах нормы, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, пожар в зоне отчуждения не привел к повышению радиационного фона в столице.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Радиационный фон в столице в пределах нормы. Фон не превышает 0,013 микрорентген в час. При норме 0,03 микрорентген в час. Об этом свидетельствует также исследования наших специалистов и также зарубежных экспертов - специалистов из института радиационной защиты и ядерной безопасности Франции, которые подтвердили что в Киеве нет повышения уровня радиации в результате пожара в зоне отчуждения. Для исследования они использовали собственную систему радиационного контроля", - сказал Кличко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189186
 
 
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А по загрязнению? Там, кстати, Ахметов в суд против Украины намылился. Требовать компенсацию ущерба за зеленый тариф. Шо сие значит и сколько, хз. Но предчувствую, платить(впрочем, уже платит и много) Украина будет не только бене, но и Ахметову.
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Виталик, даю совет - у прибора сзади там крышечка есть над окошком с датчиком, ее сними, а рычажок на передней панели переведи в позицию "гамма+бета", и померяй например на полу балкона на котором не делалась влажная уборка последнюю неделю. Или на пыльном подоконнике.
Потом позови чиновника которые тебе сказал про "в пределах нормы" и от души втащи ему апперкот с правой.
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