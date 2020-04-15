 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Печерском районах. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - +2
- Дарницкий - +19
- Деснянский - +5
- Днепровский - +2
- Оболонский - +1
- Печерский - +16
- Подольский - 0
- Святошинский - +4
- Соломенский - +8
- Шевченковский - +4
Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 180. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 66 случаев коронавируса, в Дарницком -96, в Шевченковском - 64, Голосеевском - 45, Оболонском - 31, Подольском - 28, Днепровском - 38, Деснянском - 39.
Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 25.