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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Киевские новости, Общество
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 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Печерском районах. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком и Печерском районах.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +2
- Дарницкий - +19
- Деснянский - +5
- Днепровский - +2
- Оболонский - +1
- Печерский - +16
- Подольский - 0
- Святошинский - +4
- Соломенский - +8
- Шевченковский - +4

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61 подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, всего 612 заболевших, - Кличко

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 180. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 66 случаев коронавируса, в Дарницком -96, в Шевченковском - 64, Голосеевском - 45, Оболонском - 31, Подольском - 28, Днепровском - 38, Деснянском - 39.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 25.

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Печерском районах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - Кличко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3189185
 
 
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Статистику смело умножайте на 100. Есть и хорошие новости. Многие уже переболели и не знают про это.
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Давайте считать каждый чих у населения. Когда был Чернобыль, никто народ не жалел. Чернобыльцев всех имели в виду. У пенсионеров оставили 1/3 пенсии ( доллар с10 до 30 при Пете), а тут вдруг все начали заботится о здоровье населения ( при этом стрептоцид в аптеках стал в 3 раза дороже, так как поменяли название).Это фарс и развод для слабых умом и психикой
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