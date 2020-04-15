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 За рубежом, Здоровье
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 Два транспортных Ил-76 ВС ВСУ доставили в Румынию десятки тонн медпомощи из Китая. ФОТО

13 и 15 апреля военно-транспортные самолеты Ил-76 Воздушных сил Украины доставили из Китая в Румынию медицинские материалы, необходимые для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию представительства Украины в НАТО.

"Кроме самолетов гражданской авиации, предоставленных в рамках программы НАТО SALIS, Украина направила союзникам военную транспортную авиацию. Украина будет полезным членом НАТО. Сегодня украинский самолет Ил-76 доставил из Китая в Румынию медицинские материалы, необходимые для борьбы против коронавируса.", - говорится в сообщении миссии в среду.

В понедельник, 13 апреля, военно-транспортный самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины также сел в аэропорту Бухареста, доставив из Китая 27 тонн медицинского груза.

Два транспортных Ил-76 ВС ВСУ доставили в Румынию десятки тонн медпомощи из Китая 01
Два транспортных Ил-76 ВС ВСУ доставили в Румынию десятки тонн медпомощи из Китая 02
Два транспортных Ил-76 ВС ВСУ доставили в Румынию десятки тонн медпомощи из Китая 03

Смотрите также: Украинский "Руслан" доставил несколько тонн медсредств из Китая в Польшу. ФОТО

Программа SALIS предоставляет странам НАТО гарантированный доступ к пяти самолетам Антонова AN-124 в течение нескольких дней. Девять союзников по НАТО (Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия и Словения) участвуют в этой программе при поддержке Агентства НАТО по обеспечению и заказам. Самолеты эксплуатируются компанией Antonov Logistics SALIS из аэропортов Лейпциг/Халле.

До этого в рамках программы SALIS украинские самолеты по заказу НАТО доставили десятки тонн медицинского груза из Китая в Чешскую республику и Словакию.

Два транспортных Ил-76 ВС ВСУ доставили в Румынию десятки тонн медпомощи из Китая 04

Источник: https://censor.net.ua/n3189184
 
 
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Пиар за народные деньги. Я понимаю, землетрясение, пожар, стихийное бедствие- а здесь страхи от СМИ под руководством всемирного капитала.И никакой пандемии. Обыкновенный грипп.
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Не нервничай. Украине - пиар, пилотам - налет, Румынии - защитные средства.
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Не нервничай. Украине - пиар, пилотам - налет, Румынии - защитные средства.

В каждом деле есть + и - . Диалектика...
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Панове редактори - одна помилка : Лейпціг / Халле то один аеропорт а не два
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Если, не дай бог, заразитесь, переболеете без осложнений, тогда ваше мнение о том, похожи симптомы и течение болезни на обычный грипп, или нет, будут немного интересны.
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Если, не дай бог, заразитесь,

Никто не живет вечно. Смерть такое же естественное явление, как и рождение.
А по статистике идет естественная убыль Как во все времена.
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Два, із трьох Бубочкиних літаків, зновув прольоті над Україною... І чого йому так не щастить!? Він їх чекає тут, а вони сідають там!?
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Если верить кадрам из "Сумасшедшего дома", скоро они прилетят и в Украину.
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Бубовчка отказал дать самолёт Пороху чтоб привести 100 000 защитных костюмов из Кореи что затянет время их приволза на 2 недели и благодаря чему будут заражённые тысячи медиков ведь уже по 100 в день а если медики заболеют лечить никого не будут .
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