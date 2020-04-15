 Кличко о ситуации с Поворозником: "Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те - кто фабриковал это дело"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"О резонансной теме, которая вчера вечером всколыхнула СМИ. И меня тоже всколыхнула. О том, что первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника якобы поймали на взятке и задержали. Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные действия. Я всегда говорил и предупреждаю всех чиновников: если неравнодушны к деньгам и не понимаете своей ответственности, - лучше здесь не работать. Главные принципы, по которым люди выбирают власть, и по каким я стал мэром, - нулевая толерантность к коррупции и справедливость. И, если чиновник виноват - должен отвечать по закону! Здесь без вариантов. Я никого не покрывал и покрывать не буду! Но. Если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит! Я это дело доведу до конца! И требую - чтобы не было политической ангажированности правоохранителей - открытого и публичного расследования этого дела!" - отметил Кличко.

Он отметил, что первый заместитель председателя КГГА - чиновник высокого ранга. И, согласно законодательству, такие дела - подследственность НАБУ.

"Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, волнующие общество. Мы все ждем объективного и справедливого расследования, которое расставит все точки над И. И ответственности виновных по закону. Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те - кто фабриковал это дело", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, вчера СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.

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