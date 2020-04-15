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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:КГГА (2390) Кличко (2964) Поворозник (57)

 Кличко о ситуации с Поворозником: "Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те - кто фабриковал это дело"

Мэр Киева Виталий Кличко убежден, что расследование дела в отношении первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника должно быть открытым и публичным. И общество должно получить ответы на все вопросы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"О резонансной теме, которая вчера вечером всколыхнула СМИ. И меня тоже всколыхнула. О том, что первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника якобы поймали на взятке и задержали. Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные действия. Я всегда говорил и предупреждаю всех чиновников: если неравнодушны к деньгам и не понимаете своей ответственности, - лучше здесь не работать. Главные принципы, по которым люди выбирают власть, и по каким я стал мэром, - нулевая толерантность к коррупции и справедливость. И, если чиновник виноват - должен отвечать по закону! Здесь без вариантов. Я никого не покрывал и покрывать не буду! Но. Если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит! Я это дело доведу до конца! И требую - чтобы не было политической ангажированности правоохранителей - открытого и публичного расследования этого дела!" - отметил Кличко.

Он отметил, что первый заместитель председателя КГГА - чиновник высокого ранга. И, согласно законодательству, такие дела - подследственность НАБУ.

"Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, волнующие общество. Мы все ждем объективного и справедливого расследования, которое расставит все точки над И. И ответственности виновных по закону. Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те - кто фабриковал это дело", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, вчера СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больницы Киева готовы к приему "второй волны" больных коронавирусом, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3189182
 
   
 Топ комментарии
 
Гео Лерос
Сдай коррупционера-получи 3 уголовных дела
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Ну Клічко хоча б відреагував миттєво. А бубочка і досі, наскільки я розумію, про Єрмака не виступив перед народом (а не перед своїми депутатами з претензією, що не захищають своїх).
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Кличко о ситуации с Поворозником: "Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те - кто фабриковал это дело" - Цензор.НЕТ 149 Виталик!, - он твой первый заместитель между прочим....
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Тебя дано нужно посадить это точно
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Ну Клічко хоча б відреагував миттєво. А бубочка і досі, наскільки я розумію, про Єрмака не виступив перед народом (а не перед своїми депутатами з претензією, що не захищають своїх).
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"Кто-то должен сесть - или Ермак или тот, кто оклеветал...
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Виталик!, - он твой первый заместитель между прочим....
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Ну, Веталю всегда критикую, но СБУ сработало настолько топорно, что предъявить, собственно, нечего.
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ну там, как бы кучи бабла предъявили прямо в кабинете...
с поличным взяли...
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"Кто-то должен сесть - или Ермак или тот, кто оклеветал...
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Гео Лерос
Сдай коррупционера-получи 3 уголовных дела
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а ну Педалий . поглядим .кто сядет .ты конечно же не при делах .нееет .
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Куда, туда?
Он родственник Омельченко и был пристроен в КГГА им же после демобилизации из армии.
Пережил кучу меров, а Веталя придумал специально для него должность первого зама.
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вообщето по закону-депутаты киевсовета Кличко о ситуации с Поворозником: "Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те - кто фабриковал это дело" - Цензор.НЕТ 8609
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Провокация и политическии репрессии. В окружении Витальки такого быть не может.
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Нитрожте Виталика - он лучший мэр пока шо)
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Любого из нынешней и прошлых властей можно арестовывать и расстреливать за казнокрадство и мегакоррупцию - ошибки быть не будет. Украинское общество это 28 лет понимет.
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віталя включив дурачка, нічого не знає.
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Или тот кто захочет повлиять на решение.. вмешаться.. прикрыть...
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......Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те - кто фабриковал это дело !)", - отметил Виталий Кличко.....перлы Витальки.) уже установил)......нет Володи Парасююка его ноги в чердак так точно.
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