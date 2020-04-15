 Больше половины инфицированных COVID-19 во Львове не имеют никаких клинических симптомов болезни, - глава горуправления здравоохранения Зуб

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом он сообщил в эфире радио "Львовская волна".

"На утро 15 апреля подтверждены 152 случая коронавирусной инфекции, то есть эти сутки - 16 новых больных. Добавился еще 1 летальный случай. Коронавирус обнаружили по результатам посмертного анализа. В общем - уже 6 человек умерли, выздоровели также 6 человек. Сейчас в инфекционной больнице находятся 89 пациентов с пневмонией, в 8-й городской больнице - 28 и в Первой городской больнице - 19", - отметил Зуб.

По его словам, в основном болеют пожилые люди - в возрасте от 60 лет, однако есть и подтвержденные случаи COVID-19 у более молодых - 40-45 лет.

"Умирают в основном пожилые люди и люди с сопутствующими соматическими патологиями в виде хронических заболеваний легких, сахарного диабета, сердечных заболеваний. То есть, как показывает опыт других стран, этот вирус особенно тяжелый для людей старшего возраста и тех, кто имеет сопутствующие патологии", - пояснил медик.

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Как отметил Зуб, по статистике на вчерашний вечер, среди 152 инфицированных 98 - жители Львова. Более половины из них - не в больнице, а на самоизоляции дома под наблюдением львовских медиков.

"У них нет клинических признаков, кашля, удушья, мы ежедневно мониторим, и они находятся дома. Это подтверждает то, что люди могут быть носителями коронавируса без клинических проявлений. Поэтому, если не придерживаться жестких требований карантина, эти люди выходят на улицу, на рынки, общаются, идут в церковь и, не подозревая, что они инфицированы, инфицируют лиц вокруг. Поэтому очень важно максимально оставаться дома, просить пожилых людей не выходить на улицу, соблюдать физическую дистанцию. Только карантин может приостановить эту патологический цепочку передачи инфекции", - добавил Зуб.

Тем не менее, официальная статистика отличается от количества фактически инфицированных людей, подчеркивает медик. По его словам, мощностей лабораторий, проводящих ПЦР-тестирование в городе, недостаточно. В среднем они проводят около 100 анализов в сутки. Следовательно, большое количество людей недообследованно.

"И хотя мы делаем экспресс-тесты - а это уже более 5000 за 2 недели, но они не являются определяющими, чтобы диагностировать патологию. Очень много случаев, когда экспресс-тест отрицательный, а ПЦР положительный. Или, скажем, 6-й умерший дважды имел отрицательный ПЦР-тест, и только по результатам вскрытия и обследования трупного материала, ПЦР оказался положительным. Такое тоже бывает", - подчеркнул Зуб.

Он также отметил, что при положительном результате экспресс-теста и отрицательномПЦР нельзя со 100% -ной уверенностью утверждать, что человек уже переболел коронавирусом. Сейчас в Украине достоверной диагностики на наличие антител к COVID-19 не проводят.

"Как пишет англоязычная литература, если мы берем экспресс-тест, и он положительный, а ПЦР отрицательный, то, дословно,"это может свидетельствовать о том, что человек, вероятно, переболел". То есть это не 100%. Но, с другой стороны, есть и методы достоверной диагностики в мире. Например, в Германии, благодаря иммуноферментному анализу, можно определить титр антител. Это означает, что человек переболел. В Украине такого метода нет. Поэтому достоверно сказать не можем", - добавил Зуб.