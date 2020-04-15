 За сутки число случаев COVID-19 на Киевщине возросло до 230: больше всего зараженных в Киево-Святошинском и Обуховском районах, - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 15 апреля 2020 г. официально подтверждены 230 случаев заболевания коронавирусом. За сутки лабораторно подтверждены 6 новых случаев коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Так, в Обуховском р-не - 43 случая (20 - пгт Козин, 4- с. Романкив, 8 - г. Украинка, 10 - г. Обухов, 1 - с. Красная Слободка)

В Киево-Святошинском р-не - 75 (11 - с. Софиевская Борщаговка, 8 - Крюковщина, 18 - г. Вишневое, 9 - г. Боярка, 5 - с. Гатное, 5 - с. Лесники, 4 - с. Святопетровское, 4 - с. Дмитровка, 2 - с. Тарасовка, 2 - с. Чайки, 1 - с. Ю. Борщаговка, 1 - с. Кременище, 2 - Белогородка, 1 - Капитановка, 1 - с. Новое, 1 - с . Гнатовка)

Один случай в Барышевском р-не; 3 - в Белоцерковском р-не; 3 - в Бориспольском р-не, (2 - с. Гнедин, 1 - с. Воронков), 7 - в Броварском р-не, (с. Зазимье, Княжичи по 2 случая, пгт Калита - 1 случай, Требухов - 1, Погребы - 1); 3 - в Бородянском р-не; 4 - в Васильковском р-не; 1 - в Иванковском районе; 4 - в Макаровском р-не; 2 - в Мироновском р-не; 3 - в Переяслав-Хмельницком р-не; 1 - Полесском р-не; 1 - Рокитнянском р-не; 6 - в Ставищенском р-не; 7 - в г. Белая Церковь, 10 - в г. Бровары; 12 - в г. Борисполь; 1 - в пгт Бородянка; 7 - г. Буча. 2 - г. Васильков; 6 - г. Вышгород; 12 - в г. Ирпень; 4 - в г. Фастов; 1 - в пгт Ворзель; 2 - в г. Гостомель; 1 - в пгт. Коцюбинское; 1 - в пгт Ставище; 3 - в г.. Кагарлык; 2 - в г. Переяслав; 1 - в пгт Рокитное; 1- в г. Иванков.

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Из них на стационарном лечении - 68 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 162 человека. Из них дети - 13. Выздоровели - 12. За время пандемии умерли 9 человек: 4 случая - Киево-Святошинский район (Вишневое, с. Святопетривське, с. Гатное, с. Тарасовка) 1 случай - Мироновский район (с. Мостыще), 1 Белая Церковь, 1 - Фастов, 1 - Васильков, 1 случай - Ставищенский район.

За последние сутки получены 89 сообщений о подозрении. Установлено медицинское наблюдение за 2219 контактными лицами.