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 Министры Новой Зеландии на 20% урезали свою зарплату в знак солидарности с беднеющим из-за COVID-19 населением

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что ей, а также министрам её правительства и высокопоставленным чиновникам сократят зарплаты на 20%.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я могу подтвердить, что я сама, министры кабинета и главы государственных учреждений получат 20% сокращение зарплат на следующие шесть месяцев, - сказала Арден, выступая перед журналистами. - Сознавая, что многие новозеландцы столкнулись с сокращением субсидий и зарплат, многие потеряли работу из-за последствий пандемии коронавируса, мы столь же остро ощущаем трудности, которые переживают наши граждане. Это касается меня и людей, с которыми я встречаюсь каждый день".

Таким образом правительство страны "поддержало" граждан, которые потеряли доход и рабочие места. Отмечается, что сокращение зарплат не коснется сотрудников госсектора, которые задействованы в борьбе с эпидемией - работников здравоохранения и полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189177
 
   
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