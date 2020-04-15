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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
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 В Николаеве выявили первый случай коронавируса, в области уже 22 заболевших

Первый случай коронавируса выявили в Николаеве, всего в области уже 22 заболевших.

Об этом говорится в сообщении Николаевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Николаевской области зарегистрировано 22 подтвержденных случая COVID-19, при этом зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе, где заболели 18 человек.

Также выявлено 4 положительных результата у больных с диагнозом "пневмония": два - Вознесенск, по 1 случаю - в Южноукраинске и Николаеве. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование и определение контактных лиц.

Также сообщается, что с 16 марта введен учет жителей Николаевской области, прибывших из-за границы. За ними ведется медико-санитарное наблюдение и контроль по соблюдению сроков и условий самоизоляции. Всего на учете 3166 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189175
 
 
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Теперь надо создавать комиссию, что бы расследовала "феномен Ляшко"... Приехал и заразил всех?)
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Приехал Ляшко и показал из какого места правильно брать мазки для анализа. Правда, было бы гораздо смешнее, если бы им это показал другой Ляшко. В Николаеве выявили первый случай коронавируса, в области уже 22 заболевших - Цензор.НЕТ 9407
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Ну вот, что смягчать карантин собрались да?
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ЗІЙШОВ ДУХ ВОДОКАНАЛУ, ЗАМИРОТОЧИЛА ТРУБА: У ДНІПРІ ПЕРЕКОПАЛИ ВХІД ДО ХРАМУ, ДЕ ПРОВОДИЛИ МАСОВІ БОГОСЛУЖІННЯ
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Шестирічна дитина захворіла. Гумор тут ні до чого.
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В Николаеве выявили первый случай коронавируса, в области уже 22 заболевших



с киева специально завезли парочку штук,

нехрен выделяться панимаишь небалеют ани





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От так! А писали що нема. Виявляється треба не брехати а правильно і вчасно проводити тестування.
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