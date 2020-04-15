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 Экс-прокурор АР Крым, принимавший участие в "судах" над украинцами после оккупации полуострова, предстанет перед судом

ГБР направило в суд обвинительное заключение в отношении бывшего прокурора Автономной Республики Крым, который обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что после оккупации полуострова правоохранитель, пренебрегая присягой работника прокуратуры Украины, по собственному желанию вступил в незаконно созданную так называемую "прокуратуру Республики Крым" Российской Федерации.

Действуя в интересах страны агрессора, прокурор, находясь в должности старшего прокурора новосозданной "прокуратуры", в качестве стороны обвинения принимал участие в судебных заседаниях в отношении проукраински настроенных граждан. Такими действиями он нарушал права граждан на свободу, личную неприкосновенность и справедливый суд. При его непосредственном содействии, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, который активно выступал против оккупации полуострова Крым, незаконно лишили свободы на срок более 9 месяцев.

Кроме этого, сотрудниками "новосозданных правоохранительных органов" возбужден ряд уголовных производств, а судами Российской Федерации вынесены обвинительные приговоры.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189173
 
   
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Бойко сажают тех, до кого не дотянуться. Хоть бы одного пи22раса , из тех. что в Украине реально закрыли.
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Закрити не допоможе. Обміняють. Мені здається, затриманого Шайианова теж обміняють якнайшвидше, щоб зайвого не наговорив.
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Шайтанов должен быстро умереть от коронавируса.
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Вот опять "бывший правоохранитель". Кто? Заочно сУдим или как? Если заочно - так это и я так могу. Зачем нам для этого дорогостоящая контора с таким громким названием "ГБР"?
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