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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
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 Детям младше 11 лет в Дании позволили вернуться в детсады и школы

В Дании некоторым школьникам позволили возобновить посещение школ в рамках ослабления мер борьбы с коронавирусом.

Речь идет о школьниках до 5-го класса, также в детские сады смогут вернуться дошкольники. Все дети старше 5-го класса, то есть старше 11-12 лет, продолжат учиться дистанционно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Остальные ограничительные меры в стране остаются в силе: нельзя собираться более 10 человек, закрыты парикмахерские, стоматологические клиники и другие организации, где люди не могут избежать близкого контакта. Рестораны и кафе работают только на вынос, в продуктовых магазинах покупателей просят соблюдать дистанцию.

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские предприятия и компании, вероятно, смогут возобновить работу раньше, чем это предполагалось. Она заявила, что данные указывают на стабилизацию ситуации, но отметила, что возвращение к привычной жизни не должно произойти слишком быстро.

В Дании за время эпидемии коронавируса COVID-19 выявили у 6,5 тыс. человек, 299 человек скончались.

Детям младше 11 лет в Дании позволили вернуться в детсады и школы 01
Детям младше 11 лет в Дании позволили вернуться в детсады и школы 02
Детям младше 11 лет в Дании позволили вернуться в детсады и школы 03
Детям младше 11 лет в Дании позволили вернуться в детсады и школы 04

Источник: https://censor.net.ua/n3189172
 
 
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Несколько рановато, у них за вчера 193 новых случая было. Если ученик по пути в школу подцепит вирус - через неделю заболеет почти весь класс плюс их родители.
Ну, это их дети и их риск. Нам о своих думать надо. Среди заболевших за вчера по Украине 29 детей. То есть часть детей и родителей хрен ложила на карантинные меры. Если у нас отменить - это + 29 очагов в школах только за сутки.
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детям трудно усидеть дома, родителям это тоже стресс, к тому же для них дистанционно учиться тяжело. Германия тоже рассматривает этот вопрос. Некоторые садики уже с прошлой недели работали. Карантин это хорошо, но не 100% защита от болезни.
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Никто не говорит, что карантин это мед. Мне тоже доставляет массу неудобств запрет ходить на спортплощадку. Там до карантина занималось 3-5 человек в день. И ни турник, ни брусья никто не целовал. Но что поделаешь...
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Это не совсем так , как пишет цензор нет . Цензор не знает ни английского , тем более датского и не все понимает как это все происходит . http://sclistok.com/
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http://sclistok.com/news/1459-okolo-35-protsentov-detskikh-sadov-i-shkol-kopengagena-vyjdut-iz-karantina-15-aprelya
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Какие-то странные решения. А смысл в карантине и других ограничениях тогда какой? Карантин это, на мой взгляд, такая штука, которая либо есть, либо ее нет совсем.
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В Данії.. Тиждень тому зняли карантин із інших закладів... Вони ж не дибіли))
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Дэбил ты ! Ты было в Дании , ты видело когда сняли карантин ?
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Около 35 процентов детских садов и школ Копенгагена выйдут из карантина 15 апреля

http://sclistok.com/news/1459-okolo-35-protsentov-detskikh-sadov-i-shkol-kopengagena-vyjdut-iz-karantina-15-aprelya
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