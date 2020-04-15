 "Я бы запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения", - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил НВ в интервью, которое опубликовано 15 апреля.



"Если вы меня спрашиваете как главного санитарного врача Украины, я вам серьезно скажу: я бы запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения... Но многие бы возненавидели меня еще больше. Сейчас главное – самоизолироваться", – сказал Ляшко.

Главный санврач также отметил, что "в массовых скоплениях, особенно в закрытых помещениях, наибольшая вероятность распространения инфекционных болезней, которые передаются воздушным и воздушно-капельным путем".

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"Все наши карантинные мероприятия направлены на разрыв этой передачи. Мы установили определенные правила посещения заведений первой необходимости: супермаркетов, аптек. Чтобы не было больше одного человека на площади 10 кв. м", – добавил он.

Как сообщалось ранее, на утро 15 апреля в Украине зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 3764, умерли 108 человек, 143 - выздоровели.