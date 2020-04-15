 "Я бы запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения", - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил НВ в интервью, которое опубликовано 15 апреля.
"Если вы меня спрашиваете как главного санитарного врача Украины, я вам серьезно скажу: я бы запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения... Но многие бы возненавидели меня еще больше. Сейчас главное – самоизолироваться", – сказал Ляшко.
Главный санврач также отметил, что "в массовых скоплениях, особенно в закрытых помещениях, наибольшая вероятность распространения инфекционных болезней, которые передаются воздушным и воздушно-капельным путем".
"Все наши карантинные мероприятия направлены на разрыв этой передачи. Мы установили определенные правила посещения заведений первой необходимости: супермаркетов, аптек. Чтобы не было больше одного человека на площади 10 кв. м", – добавил он.
Как сообщалось ранее, на утро 15 апреля в Украине зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 3764, умерли 108 человек, 143 - выздоровели.
малчааааать!!!
Предлагаешь их все ЗАКРЫТЬ?!!
Типичный тупой хохол-малорос
хуже педалика,который точки с горячими напитками закрыл.все.
идиот на идиоте,вор на воре...
и поганяет этим ******* цырком-гнусавая плесень.
У меня перед окнами школьный стадион и сад - так вот в начале карантина, пока их не закрыли, там целыми днями было скопление людей - футбол, массовые занятия на спортплощадке, еще и какой-то аматорский боксерский клуб начал там ежедневные тренировки проводить со спарингами - никаких средств защиты (кроме боксерских перчаток, которые снимаются потом голыми руками), никакого соблюдения дистанции...так что не надо рассказывать про "нету скопления людей".
почитайте. здесь оно гордится, что ввело бессмысленные запреты
Пройдёт немного времени и все поймут что вреда от карантина больше чем пользы. Жертв из-за карантина будет намного больше чем от коронавируса.
Смертность из-за сердечно-сосудистых вырастет в разы, количество суицидов в разы, ослабленные недоеданием люди начнут чаще болеть разными другими вирусными заболеваниями и т. д. Статистика будет пугающей. Чем дольше будет карантин, тем страшнее последствия.
Согласно статистике в 2019-м от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 287тыс. украинцев. Увеличте в уме эту цифру хотя бы наполовину (а будет в разы!) и сравните со статистикой погибших от коронавируса итальянцев. Смертность в Украине будет намного больше.
Чтобы осознать это не надо быть провидцем, достаточно выйти из массового психоза и включить мозг.
1. Пасха
2. Посадка картошки на майские
а они могут - и дубинкой могу поставить, и бейсбольной битой
И коваными сапогами - впятером - тоже могут...
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politiken.В Дании 6681 заражённых и 300 смертей
Хотя там всего скорее не люди - и они под эту формулировку не попадают.