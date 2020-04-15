 У задержанной в Черновцах женщины обнаружили коронавирус: в камеру СИЗО ее не поместили, она госпитализирована, - Денисова

"Обращаю внимание представителей СМИ: в случае выявления заболевания коронавирусной инфекции в пенитенциарных учреждениях Украины буду сообщать лично", - написала Денисова на своей странице в Facebook в среду, передает Цензор.НЕТ.

Она также прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о первом подтвержденном случае заболевания COVID-19 у одной из задержанных в Черновицком СИЗО, отметив: "Задержанная женщина не была допущена в камерные помещения Черновицкого следственного изолятора, поскольку наличие заболевания у нее обнаружили во время прохождения медицинского обследования".

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"Женщину немедленно госпитализировали в Черновицкую областную клиническую больницу, где поместили в отдельный бокс инфекционного отделения… Все медицинские работники мест лишения свободы, проводившие обследование женщины, и сотрудники полиции, которые имели контакт с арестованной, были 14 дней в самоизоляции, после чего прошли проверку на наличие заболевания - ни у одного из них COVID-19 не выявлен. Председатель Шевченковского районного суда Черновцов и его помощник, участвовавшие в судебном заседании, также находились на самоизоляции 14 дней", - рассказала Денисова.



