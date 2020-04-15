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 Сбитый самолет МАУ: Иран предлагает Украине подписать меморандум об отказе от судебных исков и о взаимопонимании

Иран предлагает Украине признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Об этом сообщает Радио Фарда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Иран направил Министерству иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому Киев и семьи погибших должны согласиться с "человеческой ошибкой", которая стала причиной катастрофы.

Упомянутый документ также предусматривает, что Украина и семьи погибших не должны инициировать уголовные дела и судебные разбирательства против Ирана в ответ на выплату компенсации Тегераном и обнародования данных бортовых самописцев самолета после их анализа.

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Кроме того, проект меморандума предусматривает, что Иран может разрешить участие международных экспертов в анализе данных "черных ящиков", но только если он признает, что не может сам этого сделать.

В подготовленном Ираном документе не указано, кто является ответственной стороной за выплату компенсаций, и нет четких положений по идентификации обязательств Ирана и сроков их реализации, а также любой арбитражной процедуры, если государства не достигнут понимания, подчеркнул эксперт.

В МИД Украины на запрос прокомментировать эти данные пока не ответили.

Также на Цензор.НЕТ: Иран из-за коронавируса отложил расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3189165
 
 
 Топ комментарии
 
Капитулянт Зеленский все подпишет. Человек без Родины и принципов.
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Мають право на помилку ? Дотринділись зєбіли....
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да лехко, если терористам прощает, то тут вообще запросто, компенсирует в троине затраты коломошке и потом - относитесь к этому с пониманием.
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Ну и к чему всё это гавно?
НИ ОДИН ИЗ ВАС не имеет представления, как ПРАВИЛЬНО поступать в такой ситуации!
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О, видать ты што то знаешь! Расскажы, а мы послушаем.
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Правильно отказаться от претензии к Ирану за возможность присутствие украинских специалистов во время расшифровки черных ящиков, если у Ирана не получиться самостоятельно.
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Гавно исключительно у тебя в голове. Збитий літак МАУ: Іран пропонує Україні підписати меморандум про взаєморозуміння і відмову від судових позовів - Цензор.НЕТ 9491
когда не знаешь как поступать - поступай по закону.
Случай этот в международной практике не уникальный.
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видят что Зе никакой и никто вот и ставят его в позу
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"Говорили-балакали, сіли - заплакали...". Коли місяць тому написали, що в Україну летить якийсь чорт іранський, написав, що "Блазню" везуть торбу "відкупної зелені". Видно, "зійшлися в ціні"...
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Можно согласиться если будет заплачено по одному миллиарду долларов каждому украинцу, а не только зеленому.
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Що? Ще один меморандум? Цього разу від Ірану?
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в авиатеракте погибли не только граждане Украины, но и граждане других государств, поэтому признать т.н."человеческую ошибку" Украиной будет неправомерно морально в цивилизованом мире, а также даст повод к последующим приступным деяниям правителями-террористами, коими также является и Иранское правительство.
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чалмаголовые бабуины зарвались... в дупло аяталы пускай засунут этот меморандум... иски нужно подавать в Гаагу... размер компенсации и вину определит суд!
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Иран привлечь к международному суду с последующими санкциями и полной военной и экономической блокаде, до победного падения террористического правительства.
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Всё что можно против Ирана ввели и никакой международный суд не докажет умышленное сбитие борта.
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Раз такая истерика - Ирану явно есть что скрывать. Надо дожимать этих друзей ********* Збитий літак МАУ: Іран пропонує Україні підписати меморандум про взаєморозуміння і відмову від судових позовів - Цензор.НЕТ 2707
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Я истерики не вижу, Иран осознал свою вину и готов выплатить компенсации. В чём проблема?
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Иран предлагает Украине признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков. Источник: https://censor.net.ua/n3189165

Без кацапів і їх радників тут не обійшлось. Прокацапський Іран - ПНХ
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Вбивця сатана торгується з жертвою. Нафуй нам союзник і друг пуйла?! Судитись!!!
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