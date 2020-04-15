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 Происшествия
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 Сбитый самолет МАУ: Иран предлагает Украине подписать меморандум о взаимопонимании и отказе от судебных исков

Иран предлагает Украине признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Об этом сообщает Радио Фарда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Иран направил Министерству иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому Киев и семьи погибших должны согласиться с "человеческой ошибкой", которая стала причиной катастрофы.

Упомянутый документ также предусматривает, что Украина и семьи погибших не должны инициировать уголовные дела и судебные разбирательства против Ирана в ответ на выплату компенсации Тегераном и обнародования данных бортовых самописцев самолета после их анализа.

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Кроме того, проект меморандума предусматривает, что Иран может разрешить участие международных экспертов в анализе данных "черных ящиков", но только если он признает, что не может сам этого сделать.

В подготовленном Ираном документе не указано, кто является ответственной стороной за выплату компенсаций, и нет четких положений по идентификации обязательств Ирана и сроков их реализации, а также любой арбитражной процедуры, если государства не достигнут понимания, подчеркнул эксперт.

В МИД Украины на запрос прокомментировать эти данные пока не ответили.

Также на Цензор.НЕТ: Иран из-за коронавируса отложил расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3189165
 
 
 Топ комментарии
 
Капитулянт Зеленский все подпишет. Человек без Родины и принципов.
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Мають право на помилку ? Дотринділись зєбіли....
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Капитулянт Зеленский все подпишет. Человек без Родины и принципов.
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Естественно, увидел в глазах Рухани чистосердечное покаяние
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Мають право на помилку ? Дотринділись зєбіли....
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Не удивительно. Нарид, избравший президентом клоуна, играющего на рояле "без рук" на большее не заслуживает.
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Янелох подпишет. Ведь он же говорит шо не лох.
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Люди потом отдельно могут подать в суд и без желания и мерорандумов Зебилов.
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Упомянутый документ также предусматривает, что Украина и семьи погибших не должны инициировать уголовные дела и судебные разбирательства против Ирана в ответ на выплату компенсации Тегераном и обнародования данных бортовых самописцев самолета после их анализа.

Вот те на. Как будто одно другое исключает.
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ці дибіли взагалі страх загубили?
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думаю, что самолет сбил кацапский расчет, как предупреждение, мол смотри не балуйся, а то ведь мы все можем..
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Оманский осел...пацифист и педиГог...сейчас разумеется согласится...и подпишет...
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Зеленский был послан аятоллами на@уй. Теперь уже официально. Кстати, там и суд был приостановлен. Сообщалось о двух умерших от вируса судей, и столько же обвиняемых. Правда от чего они умерли, не говорят. Видимо - тайна следствия.
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Бачуть, що дурачки....чому б і не скористатись.
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На щастя таких "дурачків" лише 8 відсотків!)
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А остальниє 65%? Ти о ніх забил, ілі ігноріруєшь іхній вклад в державотворєнні?
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зря Вова лизал волосатые задницы иранских имамом ....
Иран послал нах и Украину, и родственников погибших с их денежными компенсациями...
Вофка!, - давай замути борзый видос против властей Ирана...
Такой как на стадионе..
Помнишь...?
ДумайТе...!

Сбитый самолет МАУ: Иран предлагает Украине подписать меморандум о взаимопонимании и отказе от судебных исков - Цензор.НЕТ 5959
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Аятолли, щоб ви подавилися своїм Аллахом. Дай Боже, щоб ви, нелюди перські, жили тільки за такою правдою, яку написали!
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Когда институты страны представляют из себя смесь ослов и шоуменов, честь и достоинство свободно конвертируются в зеленую бумажку, а мудрый но нищий нарид выбирает себе богатых слуг - ни о каком уважении и равноправии и речи быть не может.
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Для мене очевидно, що цивільний літак збили з російської зброї, російська команда і ніяких компромісів бути не може. Мають відповісти за зло по міжнародним законам.
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подписать меморандум о взаимопонимании и отказе от судебных исков, если по простому то они говорят идите на югх.
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Ну если выплатит ЗА КАЖДОГО погибшего по 10 миллионов долларов, оплатит все затраты ( на проверки, издержки, потерю самолета и т.д. в трехкратном размере), тогда возможны какие то виды договоренностей. При чем утром деньги, вечером договоренности.
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И эти хотят "развести" нашего нелоха42-хлет. Неужели и тут вляпается?!!
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Сепаратный договор с Ираном без участия Канады, Швеции, Германии, - это худшее что может сделать "величайший лидер современности"! Исходя из опыта и здравого смысла нет никаких сомнений, что говорящая мурчащая кукла именно так и поступит!
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Один деятель утверждал

Андрей Дидовик

Ну это уже отчаяние.... Да, Зеленский жесткий переговорщик и не уступит ни цента,ни дюйма. А что это означает?То что Порошенко оказывается слабый переговорщик ( в сравнении с Зеленским) и уступает всегда и везде. В таком разрезе текст Минских соглашений не вызывает удивления и оторопи, а чего вы хотели от Порошенка с его трусостью и жадностью?
15.04.2019 10:16


Правда, когда я процитировал его же в этой теме

Зеленский не хочет встречаться с Путиным один на один, планирует встретиться в рамках "нормандского формата", - Квасьневский

Андрюша сделал вид, что не заметил. А может, он такие темы и не читает из-за жгучей обиды за Зе.
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фанатики навмисно збили а тепер ще шантажують.
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