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 Правительство Чехии обнародовало план выхода из карантина: 20 апреля откроют рынки и разрешат свадьбы

Чешское правительство обнародовало план ослабления карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусом в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание iRozhlas.

Министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек заявил, что карантин будет сниматься в пять этапов, начиная с 20 апреля.

"Мы разделили деловую активность на пять групп. С 20 апреля начнут работать все ремесленные мастерские, салоны по продаже автомобилей, а также будут открыты фермерские рынки. Занятия спортом профессиональных спортсменов, а также свадьбы до 10 человек будут разрешены", - сказал Гавличек.

По его словам, еще одна волна снятия ограничений начнется 27 апреля. С этой даты откроются розничные магазины площадью до 200 квадратных метров, если они не находятся в торговых центрах площадью более 5000 квадратных метров, то есть магазины с прямым доступом с улицы.

"В понедельник, 11 мая, мы предлагаем открыть магазины площадью до 1000 м², если они не находятся в торговых центрах площадью более 5000 м², мы также откроем автошколы, тренажерные залы, фитнес-центры без раздевалок", - сказал Гавличек.

С 25 мая правительство предлагает открыть парикмахерские, солярии, массажные и аналогичные услуги, а также музеи, галереи и зоопарки.

Завершающий этап смягчения запланирован на 8 июня, когда снова будут открыты все учреждения в торговых центрах площадью более 5000 квадратных метров, торговые центры, рестораны, кафе, винные бары, гостиницы, театры, а также туристические маршруты.

Публичные мероприятия будут ограничены группами до 50 человек. "Этот сценарий основан на условиях, что эпидемия будет находиться под контролем, как это было до сих пор", - предупредил Гавличек.

Напомним, правительство Чехии начало ослаблять карантин на прошлой неделе, позволив открыть некоторые магазины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189162
 
 
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"Мы разделили деловую активность на пять групп. С 20 апреля начнут работать все ремесленные мастерские, салоны по продаже автомобилей, а также будут открыты фермерские рынки. Занятия спортом профессиональных спортсменов, а также свадьбы до 10 человек будут разрешены", - сказал Гавличек.Источник: https://censor.net.ua/n3189162

Хорошая мина при плохой игре... " пандемия " которую излечили за месяц! Дядя Сэм приказал?...
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Кинути все нах та й поіхати до Чехіі жиніться ! 🤤
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Первое здравое решение!
Хватит разводить народ!
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Нужно присоединиться к Чехии и перейти на чешский язык.
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