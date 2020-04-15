 Верховный Суд проведет Пленум из-за урезания зарплат судьям

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Верховного Суда.

Подготовка включает как осуществление правового анализа принятых норм, так и решения технических вопросов, необходимых для проведения Пленума.

Напомним, что согласно этому закону с апреля 2020 года и на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, судейское вознаграждение для всех действующих судей, в т.ч. судей Конституционного Суда Украины, членов Высшего совета правосудия и членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины начисляется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года.

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"Также обращаем внимание, что в последнее время на некоторых сомнительных телеграмм-каналах распространяется ложная информация, которая не имеет ничего общего с реальным развитием событий как по вопросу судейского вознаграждения, так и по другим важным вопросам функционирования и развития судебной власти. Судебная власть неоднократно становилась объектом искажений и манипуляций, однако на этот раз авторы и бенефициары этих "сказок", к сожалению, находятся внутри судебной системы и преследуют собственные корыстные цели, не имеющие ничего общего ни с независимостью и эффективностью судебной власти, ни с защитой прав и интересов граждан. Поэтому рекомендуем критически относиться к публикациям на сомнительных ресурсах", - заявили в Верховном Суде.