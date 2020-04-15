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 Экономика, Общество
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 Верховный Суд проведет Пленум из-за урезания зарплат судьям

Верховный Суд начал подготовку к проведению Пленума с целью предоставления оценки соблюдения гарантий независимости судебной власти при принятии закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Верховного Суда.

Подготовка включает как осуществление правового анализа принятых норм, так и решения технических вопросов, необходимых для проведения Пленума. 

Напомним, что согласно этому закону с апреля 2020 года и на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, судейское вознаграждение для всех действующих судей, в т.ч. судей Конституционного Суда Украины, членов Высшего совета правосудия и членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины начисляется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года.

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"Также обращаем внимание, что в последнее время на некоторых сомнительных телеграмм-каналах распространяется ложная информация, которая не имеет ничего общего с реальным развитием событий как по вопросу судейского вознаграждения, так и по другим важным вопросам функционирования и развития судебной власти. Судебная власть неоднократно становилась объектом искажений и манипуляций, однако на этот раз авторы и бенефициары этих "сказок", к сожалению, находятся внутри судебной системы и преследуют собственные корыстные цели, не имеющие ничего общего ни с независимостью и эффективностью судебной власти, ни с защитой прав и интересов граждан. Поэтому рекомендуем критически относиться к публикациям на сомнительных ресурсах", - заявили в Верховном Суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3189159
 
 
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ОМГ, самых незащищьонных и угнетьонных обижают!!! Калавур! Алярм!
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ОМГ, самых незащищьонных и угнетьонных обижают!!! Калавур! Алярм!
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"Ваші честі" задьоргалися, адже покусилися на їхнє святе - здоровеннецькі зарплати...
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За зарплату которую они получали - судей сажать надо, сколько людей пострадало от их Решений и остались нищими от судейского БЕЗПРИДЕЛА !!!
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Ну а что вы хотели, зебилье за год разорвало экономику Украины в клочья, как голосовали по приколу так и зарплату по приколу получите
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от паскуди.... справи розлядати - часу немає, а зборище з приводу зарплати - завжди будь ласка
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вот как надо любить себя ...
кризис.. пандемия.. безработица... пофиг!
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Це не шуточки. Суддя треба платити хороші зарплати, інакше почнуть взятки брати. )))
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взятки для деяких це не заробітки - це драйв, гра, адреналін
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Можливо. Але на виході - неправомірна вигода, як не крути.
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В Конституции написана очевидная херня в угоду упырей и спиногрызов! Мол, нельзя законами ухудшать положение граждан
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Хай виходять мітингувати під ВР, і чим більше тим краще. Головне, щоб без масок
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На самом деле ,все что происходит в Украине на 80% это вина судей ,потому что это они на протяжении 28-ми лет руководствуются не законом ,а кто больше заплатит😬 Кто верит в Украине в независимые честные суды ,?😂
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Мало? Та щоб ви вдавилися, упирі правові!
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Які бідні у нас судді,таможня та прокурори, без них Україні капець
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Интересно эти свиньи читают, что о них думает и пишет народ?
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Не нравиться денежное содержание? Так валите нахрен! Твари! Толку от вас ноль. Банда вымогателей и дармоедов. В Украине нет судебной системы! - есть глашатаи портнова, янелох тоже его жопа говорящая.
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