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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
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Все про:ПР (11318) суд (23010) Чорновол Татьяна (569) евромайдан (6894) ГБР (1139)

 Имеем маленькую тактическую победу - я полностью свободна, - Чорновол о суде по избранию ей меры пресечения

Экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что по итогам суда об избрании меры пресечения осталась "полностью свободной".

Об этом она написала на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошая новость - сейчас имеем маленькую тактическую победу - я с такой статьей, где "вышка", не только не в тюрьме, а полностью свободна, если не считать особые условия карантина", - рассказала она.

Также она поблагодарила всех за поддержку.

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"Это была поддержка не меня лично, а всех без исключения майдановцев и шире – всех, у кого есть чувство национального достоинства", - подчеркнула Чорновол.

Имеем маленькую тактическую победу - я полностью свободна, - Чорновол о суде по избранию ей меры пресечения 01
Имеем маленькую тактическую победу - я полностью свободна, - Чорновол о суде по избранию ей меры пресечения 02

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Источник: https://censor.net.ua/n3189157
 
   
 Топ комментарии
 
Слава Патріотам! Смерть ворогам!
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Хорошей новостью будет немедленное закрытие против Татьяны и против Вятровича всех дел. А также НЕМЕДЛЕННАЯ ПОЛНАЯ смена руководства ГБР, которые незаконно открывают такие дела, за наши с вами деньги. Это полное беззаконие и безобразие, которое нужно немедленно прекратить. Все виновные прокуроры должны быть осуждены и потерять свою работу.
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Странная позиция ГБР. Человека обвиняют в умышленном убийстве и еще связке тяжких преступлений и не требуют взять под стражу. Мол суд решит! Таким образом, ГБР полностью расписалось в ничтожности обвинений в отношении Черновол. Дурно пахнет заказухой!
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Порохоботы не патриоты, это кацыпье в вышиванках
Вспоминаем как эта шизофреничка орала на Атошников, которые частично перекрыли жд сообщение в лднрию, с которой парашенко бойко торговал
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все рівно посадять-зараз рашисти думають як це зробити
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Не совсем так. Там уже за Вятровича взялись. Этот зео@идофашизм надо прибирать. Надеюсь, это послужит уроком на будущее. Хотя до будущего еще надо добраться, поскольку это еще не конец истории.
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как по мне её оптимизм преждевременный только на цензоре пробежаться по оглавлениям видно что ГБР упорно ,,прощупывает"если не её то хоть кого то подцепить(Вятрович вам в пример)похоже эти цуки скоро не успокоятся.(как то так) Имеем маленькую тактическую победу - я полностью свободна, - Чорновол о суде по избранию ей меры пресечения - Цензор.НЕТ 6862
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Их успокоят. Общественное мнение сейчас играет важную роль. У нас не рф и не Беларусь
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Танечка, держись !

Гадя тебе поможет!... Дешевый спектакль.
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А планировалось сразу в кандалы и по этапу?)
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Странная позиция ГБР. Человека обвиняют в умышленном убийстве и еще связке тяжких преступлений и не требуют взять под стражу. Мол суд решит! Таким образом, ГБР полностью расписалось в ничтожности обвинений в отношении Черновол. Дурно пахнет заказухой!
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Квалификация "умышленное убийство" там изначально была абсолютно безграмотной, так что обосрались они прям на старте.
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от ГБР никогда ничем другим и не "пахло".
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Ничего не странная, просто двоевластие в стране,
арсен против.
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Хорошей новостью будет немедленное закрытие против Татьяны и против Вятровича всех дел. А также НЕМЕДЛЕННАЯ ПОЛНАЯ смена руководства ГБР, которые незаконно открывают такие дела, за наши с вами деньги. Это полное беззаконие и безобразие, которое нужно немедленно прекратить. Все виновные прокуроры должны быть осуждены и потерять свою работу.
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умышленный поджег здания с находящимися внутри людьми , понять и простить ? вы в своем уме вообще ? повторите ее подвиг и посмотрите что с вами будет
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Пиши прямым текстом Овоща свергли незаконно , на майдане были бандиты
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Уверен,что нужна полная смена лишь руководства ГБР?
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Там должна быть смена не руководства, а всего ГБР в полном составе - хз, как их туда набирали в 2018м, но набрали одних промосковских отбросов по факту.
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"Тим часом продовжується флешмоб слуг "Маю право на помилку". Пам'ятаєте, як вони підписали листа проти створення консультативної ради з бойовиками, розмістили в себе у фейсбуці, а потім почали відкликати підписи й видаляти зі своїх сторінок саму згадку про миттєву сміливість? Так ось зараз деякі з тих рідкісних слуг, які підписали заяву проти політичних репресій і за відставку Бабікова, також... відкликають свої підписи. "Мають право на помилку", а чьо"

Что может сделать реальная оппозиция, имея несколько десятков голосов..........
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Логично, что в таком случае в ответ на путинские преступления должен быть стерт с лица земли ваш кремль, госдума вместе со всеми, кто там работает. Кровь за кровь. Согласен?
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Имеем маленькую тактическую победу - я полностью свободна,

Типа украинский неуловимый Джо...
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Поводили по мордякам зєбілів інструмєнтом піаніста!
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Как ета свабодна ??? Ето жи страшная убийца невинних людей! У нее должна бить только адна стаття - 15 лет растрела!
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Про яку гідність ти пишеш, танька! Три рублі тобі ціна в базарний день.
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Отжеж, МИкола, путешественник. Сегодня в Польше, вчера в штатах.
Болезный, карантин же везде, вернись домой, в свой **********, Ростовской губернии.
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Я не міняю прапорці, якщо ти про це. Сиджу в карантині в Польщі і не ховаюся. Маю купу вільного часу, от і бавлюся з вами на цензорі. Але я не довго, надіюся. .
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Калян-хахол, чи знаєш ти що пронос є одним із симптомів коронавірусу? Сходи до ветеринарної кліники і не рохкай в ефірі. (ефір краще нюхай, більше користі буде).
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Черновол сама вам всё объяснила - Очень хорошая новость. Она рассчитывала, что её дело станет катализатором. А тут такой облом. И оказывается нет никакого реванша, и от того, что мы несколько суток поливали всех грязью, хорошо всем.Чао - какао! До новых встреч.
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Она такое же отношение к революции имеет как и Парашенко, то есть никакого
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Самое прикольное обвинение "Перешкоджання діяльності Партії регіонів,викрадання та мордування..."
Прямо как Сева Кролик зверствовал в Чечне!
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