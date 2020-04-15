 Имеем маленькую тактическую победу - я полностью свободна, - Чорновол о суде по избранию ей меры пресечения

Об этом она написала на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошая новость - сейчас имеем маленькую тактическую победу - я с такой статьей, где "вышка", не только не в тюрьме, а полностью свободна, если не считать особые условия карантина", - рассказала она.

Также она поблагодарила всех за поддержку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Дело Чорновол" нужно для продвижения позиции о "майдане как госперевороте", - Закревская

"Это была поддержка не меня лично, а всех без исключения майдановцев и шире – всех, у кого есть чувство национального достоинства", - подчеркнула Чорновол.





10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.