 Согласовано взаимное освобождение удерживаемых лиц на Донбассе, которое должно состояться до Пасхи, - спецпредставитель ОБСЕ Грау

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.
"В соответствии с принципиальным соглашением, достигнутым Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКК по гуманитарным вопросам согласовала сегодня (14 апреля. - Ред.) детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", - заявила она.
"Взаимное освобождение и обмен будут происходить в надлежащее время перед православной Пасхой", - добавила Грау.
Ранее сообщалось, что Украина ожидает от России подтверждения об обмене удерживаемых лиц, который должен состояться до 17 апреля.
освобождение удерживаемых лиц между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Источник: https://censor.net.ua/n3189155
взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", - заявила она. Источник: https://censor.net.ua/n3189155
Кацапы полностью не при чём.
С*ка, допрыгается зешобла со своими дешевыми шоу...
Опять будешь менять проштрафившихся проституток и таксистов на пойманных агентов ФСБ и убийц украинских солдат?