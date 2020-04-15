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 Общество
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 Согласовано взаимное освобождение удерживаемых лиц на Донбассе, которое должно состояться до Пасхи, - спецпредставитель ОБСЕ Грау

Очередное взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должно состояться до Пасхи, его детали согласованы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

"В соответствии с принципиальным соглашением, достигнутым Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКК по гуманитарным вопросам согласовала сегодня (14 апреля. - Ред.) детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", - заявила она.

"Взаимное освобождение и обмен будут происходить в надлежащее время перед православной Пасхой", - добавила Грау.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает от России подтверждения об обмене удерживаемых лиц, который должен состояться до 17 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контактная группа договорилась об обмене удерживаемыми лицами в ближайшее время. Для определения новых участков разведения сил нужны дальнейшие усилия, - Грау

Источник: https://censor.net.ua/n3189155
 
 
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Задолбали со своими обменами. Цирк. На роисе ещё наловят
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Которых на роиси наловят менять не будут.
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Но деталей мы вам не сообщим, патамушта кое-кто боится яиц...... не крашеных и тухлых.
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Детали остались неизменными.
освобождение удерживаемых лиц между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Источник: https://censor.net.ua/n3189155
взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", - заявила она. Источник: https://censor.net.ua/n3189155
Кацапы полностью не при чём.
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Опять барыг-перевозчиков поменяют на убийц украинцев?
С*ка, допрыгается зешобла со своими дешевыми шоу...
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Дебил блин! Не думай шо все дурные, как зрители Квартала!
Опять будешь менять проштрафившихся проституток и таксистов на пойманных агентов ФСБ и убийц украинских солдат?
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Невчасно заарештували того Шайтанова ... зараз кацапня виставить нові умови
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